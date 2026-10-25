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جموں کشمیر پردیش کانگریس کا رام لیلا میدان ریلی کے لیے متحرک ہونے کا اعلان
کانگریس رہنماؤں نے بتایاکہ یوٹی کے تمام اضلاع سے ہزاروں کانگریس کارکنان، رہنما اور ایم ایل ایز ریلی میں شرکت کیلئے نئی دہلی جائیں گے۔
Published : October 25, 2026 at 2:22 PM IST
جموں: (محمد اشرف گنائی) جموں و کشمیر پردیش کانگریس کمیٹی (جے کے پی سی سی) کے چیف ترجمان اور سینئر رہنماؤں نے آج راجیو بھون، شہیدی چوک جموں میں ایک اہم پریس کانفرنس سے خطاب کیا۔ اس دوران کانگریس رہنماؤں نے جمہوریت اور ووٹ کے بنیادی حق پر مبینہ حملوں کے خلاف یکم نومبر کو نئی دہلی کے رام لیلا میدان میں "میگا نیشنل ریلی" میں بھرپور طریقے سے شرکت کا اعلان کیا۔
پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے پارٹی کے چیف ترجمان رویندر شرما نے کہا کہ آج ملک بھر میں سب سے اہم اور تشویشناک مسئلہ ووٹوں کی مبینہ چوری اور ووٹر لسٹوں میں کی جانے والی دھاندلی کا ہے۔ انہوں نے زور دیا کہ جمہوری نظام میں ہر شہری کو 'ایک فرد، ایک ووٹ' کا بنیادی حق حاصل ہے۔ انہوں نے یاد دلایا کہ آزادی کے بعد جمہوری عمل کو مضبوط بنانے کے لیے سابق وزیراعظم راجیو گاندھی نے ووٹنگ کی عمر 21 سال سے گھٹا کر 18 سال کی تھی، تاکہ ہر بالغ شہری جمہوریت میں حصہ لے سکے۔
انہوں نے اپوزیشن کی جانب سے انتخابی عمل پر اٹھائے گئے سوالات کا حوالہ دیتے ہوئے الزام عائد کیا کہ ملک بھر میں کروڑوں ووٹ کاٹے گئے ہیں اور ووٹرز کی تفصیلات میں بڑے پیمانے پر گڑبڑ کی جا رہی ہے۔ کانگریس پارٹی نے اعلان کیا کہ ان بے ضابطگیوں اور الیکشن کمیشن کی مبینہ جانبداری کے خلاف اپوزیشن کا 'انڈیا' اتحاد یکم نومبر کو نئی دہلی کے رام لیلا میدان میں ایک بڑا احتجاجی مظاہرہ کرے گا۔
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کانگریس رہنماؤں نے بتایا کہ جے کے پی سی سی کے صدر طارق حمید کرہ کی قیادت میں جموں و کشمیر دونوں خطوں میں تیاریوں کا جائزہ لیا گیا ہے۔ جموں و کشمیر کے تمام اضلاع سے ہزاروں کی تعداد میں کانگریس رہنما، کارکنان، ایم ایل ایز اور عہدیدار اس ریلی میں شرکت کے لیے نئی دہلی روانہ ہوں گے۔
واضح رہے کہ اس پریس کانفرنس میں جے کے پی سی سی کے ورکنگ پریذیڈنٹ رمن بھلا، سینئر رہنما مولا رام، یوگیش ساہنی اور دیگر اہم عہدیدار بھی موجود تھے۔ کانگریس رہنماؤں نے زور دے کر کہا کہ یہ محض ایک سیاسی پروگرام نہیں بلکہ ہر شہری کے ووٹ کی حفاظت اور جمہوریت کو بچانے کی جنگ ہے۔
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