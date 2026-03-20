گھوڑوں اور کھچروں کو آوارہ چھوڑنے والے مالکان کے خلاف ہوگی کارروائی، چیف اینمل ہسبنڈری
محکمہ کے مطابق ایسے تمام رجسٹرڈ گھوڑے مالکان کے خلاف کارروائی کی جائے گی جو یاترا کے بعد اپنے جانوروں کو لاوارث چھوڑ دیتے ہیں۔
Published : March 20, 2026 at 5:18 PM IST
اننت ناگ: (میر اشفاق) محکمہ اینمل ہسبنڈری اننت ناگ نے ضلع میں گھوڑوں اور کھچروں کو آوارہ چھوڑنے یا ان کے ساتھ بدسلوکی ظلم و زیادتی کرنے کے بڑھتے واقعات کے پیش نظر سخت کارروائی کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ خاص طور پر امرناتھ یاترا کے دوران رجسٹرڈ گھوڑے اور کھچر یاتریوں کی سہولت کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، تاہم یاترا کے اختتام کے بعد بعض مالکان اپنے جانوروں کو آوارہ چھوڑ دیتے ہیں جس کی وجہ سے نہ صرف سڑکوں اور دیہی علاقوں میں مسائل پیدا ہوتے ہیں بلکہ جانوروں کی صحت اور حفاظت بھی خطرے میں پڑ جاتی ہے۔
محکمہ کے مطابق ایسے تمام رجسٹرڈ گھوڑے مالکان کے خلاف کارروائی کی جائے گی جو یاترا کے بعد اپنے جانوروں کو لاوارث چھوڑ دیتے ہیں۔ ایسے افراد کو بلیک لسٹ کیا جائے گا اور ان کا لائسنس بھی منسوخ کیا جا سکتا ہے تاکہ مستقبل میں انہیں یاترا یا دیگر سرکاری سرگرمیوں میں اپنے جانور استعمال کرنے کی اجازت نہ مل سکے۔
اس کے علاوہ دیہی علاقوں میں گدھوں، کھچروں اور گھوڑوں کو کھلا چھوڑنے یا ان کے ساتھ ظلم و زیادتی کی شکایات موصول ہونے کی صورت میں بھی محکمہ سخت قدم اٹھائے گا۔ متعلقہ حکام کے مطابق اگر کسی جانور کے ساتھ بدسلوکی،ظلم و زیادتی، لاپرواہی یا انہیں آوارہ چھوڑنے کا معاملہ سامنے آیا تو جانور کے مالک کے خلاف ایف آئی آر درج کی جا سکتی ہے اور قانون کے تحت متعلقہ دفعات میں کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔
چیف اینمل ہسبنڈری افسر اننت ناگ نے ای ٹی وی بھارت سے خصوصی بات چیت کے دوران کہا کہ رجسٹرڈ گھوڑے پر ایک ٹیگ چسپاں ہوتا ہے ،اس ٹیگ سے مالک کی ساری معلومات مل جاتی ہے ،انہوں نے کہا کہ جانوروں کے تحفظ سے متعلق قوانین اور دفعات کے تحت اُس مالک کے خلاف کارروائی کی جائے گی جس کا گھوڑا یا کھچر آوارہ پایا جائے گا۔ بعض اوقات اس کے خلاف ایف آئی آر بھی درج کی جا سکتی ہے اور جرمانہ بھی عائد ہو سکتا ہے۔
انہوں نے کہا کہ نان رجسٹرڈ گھوڑے، کھچر یا گدھے مالکان کے خلاف شکایت موصول ہونے پر بھی کاروائی ہو سکتی ہے ، زرگر نے کہا کہ اگر جانور کو زیادہ بوجھ چڑھانے کی شکایت بھی موصول ہوتی ہے تو اس پر بھی جانور کے مالک کے خلاف سخت کارروائی ہو سکتی ہے ۔انہوں نے کہا کہ یہ قدم جانوروں کے تحفظ اور ان کے حقوق کی پاسداری کو یقینی بنانے کے لیے اٹھایا گیا ہے ۔
انہوں نے جانوروں کے مالکان سے اپیل کی ہے کہ وہ اپنے جانوروں کی مناسب دیکھ بھال کریں اور انہیں آوارہ نہ چھوڑیں، کیونکہ اس طرح کے اقدامات نہ صرف قانوناً جرم ہیں بلکہ جانوروں کی فلاح و بہبود کے اصولوں کے بھی خلاف ہے ۔انہوں نے کہا کہ جانوروں کے تحفظ اور عوامی سہولت کو یقینی بنانے کے لیے آئندہ دنوں میں نگرانی کو مزید سخت کیا جائے گا اور خلاف ورزی کرنے والوں کے ساتھ کسی قسم کی نرمی نہیں برتی جائے گی۔