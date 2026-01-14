ETV Bharat / jammu-and-kashmir
گاندربل میں غیر قانونی کان کنی کے خلاف مہم جاری، مزید 9 گاڑیاں ضبط
پولیس کے مطابق یہ گاڑیاں لازمی اجازت نامے کے بغیر نالہ سندھ میں غیر قانونی طریقے سے کان کنی کر رہی تھیں۔
Published : January 14, 2026 at 11:36 AM IST
گاندربل: (فردوس احمد تانترے) جموں و کشمیر کے ضلع گاندربل میں غیر قانونی کان کنی کے خلاف پولیس کی مہم جاری ہے۔ تازہ کارروائی میں پولیس نے 9 گاڑیوں کو ضبط کر لیا جن میں سات سپر اور دو ٹریکٹر شامل ہیں۔
پولیس کے مطابق یہ گاڑیاں لازمی اجازت نامے کے بغیر نالہ سندھ میں غیر قانونی طریقے سے کان کنی کر رہی تھیں اور اسے وہاں سے دیگر خطوں میں منتقل کر رہی تھیں۔ متعلقہ تھانوں کی ٹیموں نے ارضیات اور کان کنی کے محکمے کے ساتھ تال میل میں کارروائی کرتے ہوئے ان گاڑیوں کو موقعے پر ہی روک کر ضبط کر لیا گیا۔
پولیس نے بتایا کہ علاقے میں غیر قانونی کان کنی اور ریت سمیت دیگر معدنیات کے نقل و حمل پر سخت پابندیاں عائد ہیں۔ پولیس قدرتی وسائل کے تحفظ اور اس طرح کی غیر قانونی سرگرمیوں کو روکنے کے لیے اپنے غیر متزلزل عزم کا اعادہ کرتی ہے۔
اس دوران غیر قانونی کان کنی کرنے والوں کو ایک بار پھر سختی سے متنبہ کیا کہ وہ ایسے کاموں سے باز رہیں۔ پولیس معدنیات کی غیر قانونی کان کنی اور نقل و حمل یا تجارت میں ملوث تمام خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف سخت قانونی کارروائی جاری رکھے گی۔
