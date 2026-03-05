ETV Bharat / jammu-and-kashmir
غیر قانونی کانکنی پر گاندربل میں مزید تین گاڑیاں ضبط
جموں و کشمیر کے ضلع گاندربل میں غیرقانونی کانکنی کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے دو ٹپر اور ایک ٹریکٹر کو ضبط کر لیا۔
Published : March 5, 2026 at 8:04 AM IST
گاندربل (فردوس احمد تانترے): جموں و کشمیر پولیس نے گاندربل میں مزید تین گاڑیاں ضبط کیں جن میں دو ٹپر اور ایک ٹریکٹر شامل ہیں جو پولیس اسٹیشن صفا پورہ اور کنگن کے دائرہ اختیار میں معمولی معدنیات کی غیر قانونی نکالنے اور نقل و حمل میں ملوث ہیں۔ یہ گاڑیاں لازمی اجازت کے بغیر نالہ سندھ سے غیر قانونی طور پر نکالا گیا مواد لے جا رہی تھیں۔
محکمہ اراضیات اور کان کنی کے ساتھ تیزی سے کام کرتے ہوئے، متعلقہ تھانوں کی ٹیموں نے علاقے میں غیر قانونی معدنیات کی نقل و حمل پر پابندی کو سخت کرتے ہوئے، ان گاڑیوں کو موقع پر ہی روکا اور ضبط کیا۔ غیر قانونی طور پر کانکنی نکالنے سے نہ صرف سرکاری خزانے کو نقصان ہوتا ہے، بلکہ خطے کے ماحولیاتی توازن کو بھی شدید خطرہ لاحق ہے۔
پولیس قدرتی وسائل کے تحفظ اور اس طرح کی غیر قانونی سرگرمیوں کو روکنے کے لیے اپنے غیر متزلزل عزم کا اعادہ کرتی ہے۔ مجرموں کو ایک بار پھر سختی سے متنبہ کیا گیا ہے کہ وہ غیر قانونی کان کنی اور معدنیات کی نقل و حمل سے باز رہیں۔
جموں و کشمیر پولیس معدنیات کی غیر قانونی کانکنی نکالنے، نقل و حمل یا تجارت میں ملوث تمام خلاف ورزی کرنے تجارت میں ملوث تمام خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف سخت قانونی کارروائی جاری رکھے گی۔