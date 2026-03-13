ETV Bharat / jammu-and-kashmir
صدیوں بعد اچھہ بل مغل حمام کی مغل طرز کے مطابق تجدید ، باغ کی تاریخی رونق بحال
مغلیہ دور اپنی حکومت کے ساتھ ساتھ طرزتعمیر کیلئے بھی جانا جاتا ہےلال قلعہ تاج محل کےعلاوہ کشمیرکا مغل گارڈن مغل حمام قابل ذکر ہیں
اننت ناگ ( میر اشفاق): ضلع اننت ناگ کے اچھہ بل مغل گارڈن میں واقع تاریخی مغل حمام کی تعمیر تقریباً 1620 عیسوی کے آس پاس ملکہ نور جہاں نے کروائی تھی، جو مغل بادشاہ جہانگیر کی اہلیہ تھیں۔ انہوں نے اس باغ کو ایک قدرتی چشمے کے ارد گرد ترقی دی، جسے اُس وقت باغِ بیگم آباد یا صاحب آباد کے نام سے جانا جاتا تھا۔ بعض تاریخی حوالوں کے مطابق باغ کی کچھ عمارتوں کی تعمیر اور ترقی بعد کے مغل دور سے بھی منسلک کی جاتی ہے۔ بعد میں اس باغ اور اس سے وابستہ ڈھانچوں کی دیکھ بھال اور مرمت جہاں آرا بیگم شاہ جہاں کی صاحبزادی کے دور میں بھی کی گئی۔
حمام کی تعمیراتی خصوصیات:
اچھہ بل کا مغل حمام روایتی مغل طرزِ تعمیر کی ایک نمایاں مثال ہے، جس میں محرابی دروازے، پتھروں کی مضبوط تعمیر اور پانی کو گرم کرنے اور گردش دینے کا منظم نظام شامل ہے۔ اس طرح کے حماموں میں عموماً گرم، نیم گرم اور ٹھنڈے غسل کے لئے الگ الگ کمرے بنائے جاتے تھے۔ عمارت میں گنبد نما چھتیں، ہوا کی آمد و رفت کے لئے چھوٹے روشن دان اور پانی و بھاپ کی نکاسی کے لئے خصوصی نالیاں بھی موجود ہوتی تھیں، جو مغل دور کی اعلیٰ انجینئرنگ مہارت کو ظاہر کرتی ہیں۔
اصل مغل طرزِ تعمیر کے مطابق حمام کی تعمیر:
اچھہ بل باغ جو مغل دور میں تعمیر کیا گیا تھا، وقت کے ساتھ کچھ حصوں میں خستہ حالی کا شکار ہو گیا تھا۔ بعد ازاں اس کی تاریخی اہمیت کو برقرار رکھنے کے لئے بحالی اور مرمت کے کام انجام دیے گئے۔ ان اقدامات کا مقصد باغ اور اس سے منسلک ڈھانچوں، خصوصاً حمام، کو ان کے اصل مغل طرزِ تعمیر کے مطابق دوبارہ زندہ کرنا تھا۔ اس بحالی کے عمل سے نہ صرف باغ کے ثقافتی ورثے اور تاریخی اہمیت کو محفوظ کیا گیا بلکہ اس کی خوبصورتی میں بھی اضافہ ہوا اور یہ مقام سیاحوں کے لئے مزید دلکش بن گیا۔
محکمہ آر اینڈ بی اچھہ بل کے اسسٹنٹ ایگزیکٹو انجینئر شمس الدین ملک نے کہا کہ قدیم اور مغل دور کے اس اثاثے کو محفوظ رکھنے کے لئے مغل حمام پر سنہ 2013 میں 62.67 لاکھ کی رقم محکمہ سیاحت کی جانب سے منظور کی گئی، محکمہ آر اینڈ بی کو اس کا کام سونپا گیا جنہوں نے حمام کا تقریبا 90 فیصد کام مکمل کیا ہے۔انہوں نے کہا کہ جلد ہی مغل حمام کو سیاحوں کے لئے کھول دیا جائے گا۔
ڈسٹرکٹ فلوریکلچر افسر اننت ناگ مظہر مصطفٰی انصاری نے کہا کہ مغل حمام کو دوبارہ اپنی شکل میں لانے سے نہ صرف تاریخی اچھہ بل مغل باغ کی تاریخی اہمیت اور افادیت اجاگر ہوگی بلکہ اس سے ملکی و غیر ملکی سیاح اچھہ بل کی جانب متوجہ ہونگے ،انہوں نے امید جتائی کہ مغل حمام سیاحتی اور روزگار کے اعتبار سے کافی مفید ثابت ہوگا۔
مقامی لوگوں نے سرکار کے اس قدم کا خیر مقدم کیا ،انہوں نے کہا کہ یہ حمام ایک قدیم قیمتی اثاثہ ہے صدیوں سے اس کی مرمت نہیں کی گئی تھی ،جس کی وجہ سے حمام کی حالت کافی خستہ ہو گئی تھی،تاہم دوبارہ اسی طرز پر تجدیدو مرمت کرنے سے نہ صرف اس منفرد اور قیمتی اثاثہ کو تحفظ فراہم ہوا ہے بلکہ اس سے اچھہ بل مغل باغ کی شان بحال ہوگئی ہے، جو زیادہ سے زیادہ سیاحوں کو راغب کرنے کا ایک اہم معاون ثابت ہو سکتا ہے۔