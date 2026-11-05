ETV Bharat / jammu-and-kashmir
خزاں کے رنگوں میں رنگا اچھہ بل مغل گارڈن، سنہرے چنار، شفاف چشمے اور تاریخی حسن سیاحوں کی توجہ کا مرکز
رواں سیزن وادی کے باغات میں سنہری پتوں کی بہار آئی ہے، جہاں قدرت کے حسین نظارے اور سیاحتی مقامات دل موہ رہے ہیں۔
Published : November 5, 2026 at 8:44 PM IST
اننت ناگ: (میر اشفاق) وادی کشمیر میں رواں سیاحتی سیزن کے دوران اگرچہ سیاحوں کی آمد میں گزشتہ برسوں کے مقابلے میں کمی دیکھنے کو مل رہی ہے، تاہم اس کے باوجود قدرتی حسن، تاریخی ورثے اور مغل طرزِ تعمیر سے دلچسپی رکھنے والے سیاح مختلف مقامات کا رخ کر رہے ہیں۔ خاص طور پر مغل گارڈنز میں موجود صدیوں پرانے چنار کے درختوں کے سرخ، زرد اور سبز پتوں کی دلکشی سیاحوں کے لیے خصوصی کشش کا باعث بنی ہوئی ہے۔ خزاں کے موسم میں چنار کے درختوں پر نمودار ہونے والے رنگ برنگے پتے ان باغات کی خوبصورتی کو مزید دوبالا کر دیتے ہیں۔
سنہرے چنار اور صاف و شفاف پانی
اسی سلسلے میں ضلع اننت ناگ کا تاریخی 'اچھہ بل مغل گارڈن' بھی ان دنوں سیاحوں کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے، جہاں سنہرے چناروں کے گھنے سائے، قدرتی چشمے سے نکلنے والے صاف و شفاف پانی کی روانی، سرسبز باغات اور تاریخی ماحول سیاحوں کو ایک منفرد تجربہ فراہم کر رہا ہے۔ باغ کے اندر بہتے پانی کے کناروں پر سیاحوں کی چہل قدمی، قدرتی مناظر سے لطف اندوز ہونے اور یادگار لمحات کو کیمروں میں محفوظ کرنے کے مناظر عام دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ ملک کے مختلف حصوں سے کشمیر کی سیر کے لیے آنے والے سیاح پہلگام، گلمرگ اور دیگر معروف سیاحتی مقامات کے ساتھ ساتھ اچھہ بل باغ کا بھی رخ کر رہے ہیں۔
سیاحوں کے تاثرات اور مہمان نوازی کا اعتراف
مونیکا نامی ایک خاتون سیاح نے اپنے تاثرات بیان کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے پہلگام اور گلمرگ سمیت کشمیر کے مختلف سیاحتی مقامات کی سیر کی اور ہر جگہ انہیں اپنی نوعیت کے اعتبار سے بے حد خوبصورت لگی۔ ان کا کہنا تھا، "کشمیر میں کسی ایک مقام کو سب سے زیادہ خوبصورت قرار دینا مشکل ہے، کیونکہ ہر جگہ کی اپنی الگ کشش اور انفرادیت ہے۔" انہوں نے مزید کہا کہ اچھہ بل مغل گارڈن کا قدرتی ماحول، چنار کے درختوں کی دلکشی اور یہاں کے لوگوں کی مہمان نوازی بے حد قابلِ تعریف ہے۔
نہاریکا نامی ایک اور سیاح نے کہا کہ کشمیر قدرتی حسن سے مالا مال خطہ ہے اور یہی وجہ ہے کہ وہ تیسری مرتبہ یہاں آئی ہیں۔ انہوں نے ملک کے دیگر حصوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں سے اپیل کی کہ وہ بلا خوف و خطر کشمیر کی سیر کے لیے آئیں، کیونکہ یہاں کے لوگ امن پسند اور مہمان نواز ہیں، جبکہ سیاحوں کے لیے مناسب حفاظتی انتظامات بھی موجود ہیں۔
تاریخی پس منظر اور مغل طرزِ تعمیر
تاریخی اعتبار سے بھی اچھہ بل مغل گارڈن کو خصوصی اہمیت حاصل ہے۔ یہ باغ مغل دور کی تعمیراتی اور باغبانی کی روایت کا ایک اہم نمونہ سمجھا جاتا ہے۔ تاریخی روایات کے مطابق، اس باغ کی ابتدائی تعمیر مغل بادشاہ جہانگیر کی اہلیہ ملکہ نور جہاں سے منسوب کی جاتی ہے، جنہوں نے تقریباً 1620ء کے آس پاس اسے تعمیر کروایا تھا۔ بعد ازاں، مغل شہنشاہ شاہ جہاں کے دور میں ان کی بیٹی شہزادی جہاں آرا نے 1634ء سے 1640ء کے درمیان اس باغ کی ازسرنو تعمیر و تزئین کی۔ ڈوگرہ دورِ حکومت میں مہاراجہ گلاب سنگھ نے بھی اس باغ کی تجدید و مرمت کروائی تھی۔
اچھہ بل باغ کی ایک نمایاں خصوصیت یہاں موجود قدرتی چشمہ ہے، جس کا صاف و شفاف پانی باغ کے مختلف حصوں سے گزرتا ہے اور اس کے حسن میں اضافہ کرتا ہے۔ مغل طرزِ تعمیر، قدرتی چشمے، چنار کے قدیم درخت اور خوبصورت باغیچے مل کر اس مقام کو ایک منفرد سیاحتی شناخت فراہم کرتے ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ایسے تاریخی مقامات کے تحفظ، دیکھ بھال اور سیاحتی سہولیات میں مزید بہتری لائی جائے تاکہ اچھہ بل جیسے تاریخی ورثے کو محفوظ رکھ کر جنوبی کشمیر میں سیاحت کو مزید فروغ دیا جا سکے۔
مزید پڑھیں:
صدیوں بعد اچھہ بل مغل حمام کی مغل طرز کے مطابق تجدید ، باغ کی تاریخی رونق بحال
اچھہ بل مغل باغ جس کا کئی سلطنتوں نے تعمیر نو کا کام کیا ہے، آج کے دور میں خستہ حال کیوں؟
اننت ناگ: اچھہ بل کا تاریخی چشمہ اپنی اصلی شکل میں لوٹ رہا ہے
تاریخ میں پہلی بار مشہور مغل گارڈن کا دلفریب آبشار سوکھ گیا، بے رونقی نے ڈیرہ جما لیا، مقامی آبادی بے حال