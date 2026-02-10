ETV Bharat / jammu-and-kashmir
گاندربل میں پاکسو ایکٹ کے تحت ملزم کو 20 سال کی سزا اور 50 ہزار جرمانہ
پولیس کے مطابق ملزم روف احمد گنائی کو پاکسو ایکٹ کے تحت پرنسپل سیشن جج گاندربل کی عدالت نے 20 سال قید کی سزا سنائی۔
گاندربل( فردوس احمد تانترے): ایک اہم پیش رفت میں جموں و کشمیر کے گاندربل میں مقامی عدالت نے جنسی جرائم سے بچوں کے تحفظ (پاکسو) ایکٹ کے تحت ایک سنگین جرم میں ملوث ایک ملزم کو 20 سال قید کی سزا سنائی ہے۔
گاندربل پولیس نے اس سزا کو اس طرح کے گھناونے جرائم کے متاثرین کے لیے انصاف کو یقینی بنانے کی سمت میں بڑی کامیابی قرار دیا۔ پولیس بیان کے مطابق ملزم روف احمد گنائی ولد بشیر احمد گنائی ساکنہ تکیہ خلہ مولہ ناگبل گاندربل کو پاکسو ایکٹ کی دفعہ 3/4 کے تحت پرنسپل سیشن جج گاندربل کی معزز عدالت نے 20 سال قید کے ساتھ ساتھ 50 ہزار روپے جرمانے کی سزا سنائی ہے۔
پولیس کے بیان کے مطابق یہ فیصلہ مقدمے کی سماعت کے دوران پیش کیے گئے مضبوط اور موثر استغاثہ کی عکاسی کرتا ہے۔ سزا کو یقینی بنانے میں محکمہ پراسیکیوشن کا تعاون قابل تعریف رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ شفاعت احمد بٹ (پی پی نے مقدمہ چلایا تھا اور مسٹر جہانگیر رفیقی پی پی) نے استغاثہ کی طرف سے کیس میں دلائل پیش کیے۔ کیس کی تفتیش ایس آئی محمد اکبر نے کی جس کی مستعد اور پیشہ ورانہ تفتیش نے ملزمان کو انصاف کے کٹہرے میں لانے میں اہم کردار ادا کیا۔
گاندربل پولیس معاشرے کے کمزور طبقوں کی حفاظت کے لیے اپنے عزم کا اعادہ کرتی ہے اور اس بات کو یقینی بناتی ہے کہ اس طرح کے جرائم کے مرتکب افراد کو قانون کی پوری طاقت کا سامنا کرنا پڑے۔