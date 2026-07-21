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'ملزم کی موت کے بعد کیس جاری نہیں رہ سکتا'، عدالت نے جائیداد ضبطی بھی منسوخ کر دی
جموں کشمیر ہائی کورٹ نے قرار دیا کہ ملزم کی موت کے بعد وارثوں کو سزا نہیں دی جا سکتی۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : July 21, 2026 at 7:30 PM IST
سرینگر: ہائی کورٹ آف جموں کشمیر اینڈ لداخ نے ایک اہم فیصلے میں واضح کیا ہے کہ اگر کسی ملزم کی تفتیش کے دوران موت ہو جائے تو اس کے خلاف فوجداری کارروائی جاری نہیں رکھی جا سکتی اور نہ ہی بدعنوانی کے قانون کے تحت اس کی جائیداد ضبط کرنے کی کارروائی اس کے قانونی وارثوں کے خلاف جاری رہ سکتی ہے۔
جسٹس راہل بھارتی نے 37 صفحات پر مشتمل فیصلے میں دو متعلقہ عرضیوں کو منظور کرتے ہوئے اینٹی کرپشن بیورو (ACB) کی جانب سے درج ایف آئی آر نمبر 01/2020 کو منسوخ کر دیا۔ عدالت نے کہا کہ "کیس کے واحد ملزم راکیش کمار پرگل کی موت کے بعد تفتیش کو جاری رکھنے کی کوئی قانونی بنیاد باقی نہیں رہی۔"
عدالت نے کیس سے منسلک جائیدادوں کی ضبطی کا حکم بھی ختم کرتے ہوئے انہیں ان کے اصل مالکان کو واپس کرنے کی ہدایت دی۔ عدالت نے اپنے فیصلے میں واضح کیا کہ فوجداری ذمہ داری ذاتی ہوتی ہے اور ملزم کی موت کے بعد ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے ملزم کی موت کے بعد اس کے خلاف فوجداری کارروائی جاری رکھنا قانونی اصولوں کے خلاف ہے۔
جسٹس بھارتی نے مزید کہا کہ "راکیش کمار پرگل کی موت کے ساتھ ہی پورے معاملے کا قانونی طور پر اختتام ہو جاتا ہے۔" عدالت نے اس اصول کا بھی حوالہ دیا کہ "جرم کے نتائج ملزم کی موت کے بعد اس کے وارثوں کو منتقل نہیں کیے جا سکتے اور وارثوں کو کسی شخص کے جرم کی سزا نہیں دی جا سکتی۔"
عدالت نے نوٹ کیا کہ اینٹی کرپشن قانون کے تحت جائیداد کی ضبطی اور بعد میں اسے بحق سرکار کرنے کی کارروائی کا تعلق بنیادی طور پر اس بات پر منحصر ہے کہ ملزم کے خلاف مقدمہ چلایا گیا یا نہیں؟ اس معاملے میں تفتیش مکمل ہو کر مقدمہ چلنے سے پہلے ہی ملزم کی موت ہو گئی، اس لیے فوجداری کارروائی کی قانونی بنیاد ختم ہو گئی۔
ہائی کورٹ نے اپنے حتمی فیصلے میں کہا کہ ایف آئی آر نمبر 01/2020 اور اس کے تحت ہونے والی تفتیش اب برقرار نہیں رہ سکتی، جبکہ جائیدادوں کی ضبطی اور اس کی تصدیق سے متعلق کارروائی بھی بے اثر ہو چکی ہے۔
عدالت نے تمام جائیدادوں کی ضبطی منسوخ کرتے ہوئے انہیں اصل مالکان (متوفی کے وارثین) کو واپس کرنے کا حکم دیا۔ یہ معاملہ اس وقت ہائی کورٹ پہنچا تھا جب کیس سے منسلک جائیدادوں کی ضبطی کے خلاف متاثرہ خاندان کے افراد اور مالکان نے عدالت سے رجوع کیا تھا۔
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