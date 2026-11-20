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غذائی تحفظ سے متعلق جوابدہی تجارت میں دیانت داری اور معاشرے کی اخلاقی ذمہ داری وقت کی اہم ضرورت، میرواعظ کشمیر
شفاف تحقیقات کامطالبہ کرتے ہوئے میرواعظ نے زور دیا کہ سڑے ہوئے گوشت کو صرف ضبط کر لینا یا تلف کر دینا کافی نہیں ہے۔
Published : November 20, 2026 at 4:44 PM IST
سرینگر (پرویز الدین): سرینگر کی تاریخی جامع مسجد میں جمعہ کے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے میرواعظِ کشمیر مولوی محمد عمر فاروق نے اشیائے خوردونوش میں ملاوٹ کے واقعات اور بڑی مقدار میں سڑے گلے گوشت کی برآمدگی پر شدید تشویش کا اظہار کیا۔ انہوں نے ان واقعات کو انتہائی پریشان کن قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ عوامی احتساب اور سماجی اخلاقیات میں سنگین کوتاہیوں کی عکاسی کرتے ہیں۔
میرواعظ نے کہا کہ متحدہ مجلسِ علماء (ایم ایم یو) نے جموں، کشمیر اور لداخ کی مساجد میں آج کے مشترکہ جمعہ خطبے کا موضوع ”غذائی ملاوٹ، اخلاقی زوال اور اجتماعی ذمہ داری“ رکھا تھا۔ قرآنِ پاک میں بیان کردہ ’حلال و طیب‘ کے تصور کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اسلام کا تقاضہ ہے کہ خوراک نہ صرف شرعی طور پر جائز ہو، بلکہ وہ پاکیزہ، صحت بخش اور استعمال کے لیے محفوظ بھی ہو۔
بڈگام ریلوے اسٹیشن پر حال ہی میں تقریباً 2000 کلوگرام سڑے ہوئے گوشت کی برآمدگی کا ذکر کرتے ہوئے جو مبینہ طور پر دہلی سے لایا گیا تھا میرواعظ نے ریلوے پولیس کی کارروائی کو سراہا، لیکن ساتھ ہی یہ سوال بھی اٹھایا کہ اتنی بڑی مقدار میں جلد خراب ہونے والی اشیاء بغیر کسی حفاظتی انتظام کے اتنی آسانی سے سینکڑوں کلومیٹر کا سفر کیسے طے کر گئی۔ انہوں نے سوال کیا کہ یہ گوشت کس نے کشمیر بھیجا اور اس کھیپ کو اس کو وصول کرنا تھا اور اسے کہاں تقسیم کیا جانا تھا۔کیا یہ سامان اپنی درست تفصیلات کے ساتھ لایا گیا تھا اور لازمی جانچ پڑتال کیوں نہیں کی گئی۔
سپلائی نظام کی شفاف تحقیقات کا مطالبہ کرتے ہوئے میرواعظ نے زور دیا کہ سڑے ہوئے گوشت کو صرف ضبط کر لینا یا تلف کر دینا کافی نہیں ہے۔ جو لوگ اس کے ذمہ دار ہیں ان کا احتساب ہونا چاہیے، انہیں بے نقاب کیا جانا چاہیے اور انہیں سزا ملنی چاہیے۔میرواعظ نے یہ جاننے کا مطالبہ کیا کہ گزشتہ سال جب ہزاروں کلوگرام سڑا ہوا گوشت پکڑا گیا تھا اور اسے جانچ کے لیے فارنسک لیب بھیجا گیا تھا تو اس انکوائری کا کیا بنا۔ اس وقت وعدہ کیا گیا تھا کہ تحقیقات کے بعد نتائج عوام کے سامنے لائے جائیں گے اور مجرموں کو کیفرِ کردار تک پہنچایا جائے گا۔ اس انکوائری کا کیا ہوا اور اس کی رپورٹ کہاں ہے۔
قانون ساز اسمبلی میں پیش کردہ اعداد و شمار کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سال 2025-26 کے دوران دسمبر 2025 تک 12,183 کلوگرام سے زائد سڑا ہوا گوشت تلف کیا گیا جبکہ جموں اور سانبہ میں 7,665 کلوگرام غیر معیاری پنیر بھی ضبط کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ اس طرح کے بار بار پیش آنے والے واقعات وسیع پیمانے پر تشویش پیدا کر رہے ہیں اور غذائی تحفظ کے حوالے سے عوام کا اعتماد مجروح کر رہے ہیں۔
غذائی تحفظ کے نفاذ میں پائی جانے والی سنگین خامیوں پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے میرواعظ نے ان رپورٹس کا حوالہ دیا جن کے مطابق جموں و کشمیر کے 20 اضلاع میں صرف 68 فوڈ سیفٹی آفیسرز تعینات ہیں۔ دو فوڈ ٹیسٹنگ لیبارٹریوں میں منظور شدہ 19 تکنیکی اسامیوں میں سے 11 خالی پڑی ہیں۔ جبکہ خوراک کی جانچ کرنے والی 12 موبائل گاڑیاں بھی عملے کی کمی کے باعث مؤثر طریقے سے کام نہیں کر رہی ہیں حالانکہ سرکاری حکام کی جانب سے پہلے یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ یہ گاڑیاں فعال حالت میں ہیں۔
انہوں نے سوال کیا کہ صحت کا تحفظ کیسے ممکن ہے جب خوراک کی جانچ اور نگرانی کے ذمہ دار ادارے ہی اس قدر شدید قلت کا شکار ہوں۔ انہوں نے حکومت پر زور دیا کہ وہ خالی اسامیوں کو پُر کرے، لیبارٹریوں کو مضبوط بنائے، موبائل ٹیسٹنگ کی سہولیات کو فعال کرے اور بازاروں، ریلوے کے ذریعے آنے والی کھیپوں اور خوراک کی نقل و حمل کی باقاعدہ نگرانی کو یقینی بنائے۔
میرواعظ نے باہر سے لائے جانے والے 'حلال' گوشت کی اصلیت کے بارے میں عوام میں بڑھتی ہوئی تشویش کا بھی اظہار کیا اور مطالبہ کیا کہ اس کے ذرائع ذبیحہ کے طریقوں اور سرٹیفیکیشن کی شفاف جانچ پڑتال کی جائے۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ غیر یقینی صورتحال ریستورانوں، ہوٹلوں اور مجموعی طور پر مہمان نوازی کے شعبے کو بھی نقصان پہنچا رہی ہے۔
مقامی سطح پر خود کفالت کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے میرواعظ نے گوشت اور دیگر ضروری غذائی اشیاء کے لیے کشمیر کے بیرونی منڈیوں پر شدید انحصار پر سوال اٹھایا۔ جموں و کشمیر میں نوجوانوں کی 26.2 فیصد بے روزگاری کی شرح کا حوالہ دیتے ہوئے قومی اوسط 15.3 فیصد کے مقابلے میں انہوں نے حکومت پر زور دیا کہ وہ بھیڑ فارمنگ، پولٹری اور اس سے منسلک کاروباری اداروں کو مالی امداد، تربیت اور مارکیٹ سپورٹ کے ذریعے فروغ دے، مقامی پیداوار کو مضبوط کرتے ہوئے نوجوانوں کے لیے مواقع پیدا کرے۔
اخلاقی جہت کی جانب توجہ مرکوز کرتے ہوئے میرواعظ نے انسانی صحت پر منافع کو ترجیح دینے کے بڑھتے ہوئے رجحان پر سوال اٹھایا۔انہوں نے پوچھا کہ کہا ہم کیسا معاشرہ بن رہے ہیں اگر ہم میں سے کچھ لوگ اضافی منافع کے لیے دوسروں کی زندگیوں کو خطرے میں ڈالنے کے لیے تیار ہو جائیں؟ کہاں ہے ہماری ایمانداری، ہمدردی، احتساب اور اللہ کا خوف۔ میرواعظ نے اس بات پر زور دیا کہ عوامی اعتماد کی بحالی کی ذمہ داری حکومت اور کاروباری برادری کی ہے بلکہ معاشرے کی بھی ہے۔ یہ لوگ ہی معاشرے کی تشکیل کرتے ہیں اور اگر ہم نفع کے لیے اس طرح کے کاموں میں ملوث ہوتے ہیں تو اس کی ذمہ داری بھی ہم پر عائد ہوتی ہے۔
واضح رہے کہ چند دن قبل متحدہ مجلس علماء جموں و کشمیر نے میرواعظ کشمیر ڈاکٹر مولوی محمد عمر فاروق کی سربراہی میں فیصلہ کیا گیا تھا کہ جمعہ کو جموں، کشمیر اور لداخ کی مساجد میں ’’غذائی ملاوٹ، اخلاقی زوال اور اجتماعی ذمہ داری‘‘ کے موضوع پر مشترکہ خطبۂ جمعہ دیا جائے گا۔ یہ اقدام معاشرے کو درپیش اہم سماجی اور اخلاقی مسائل کے حوالے سے مربوط دینی رہنمائی فراہم کرنے کی مجلس کی جاری کوششوں کا حصہ ہے۔
اس سلسلے میں آج میرواعظ نے غذائی ملاوٹ، اخلاقی زوال اور اجتماعی ذمہ داری کے موضوع پر جمعہ کا خطبہ دیا اور یہ اس موضوع پر خطبہ دینے کا ایم ایم یو نے اس وقت دیا جب کشمیر میں غذائی اشیاء میں ملاوٹ کے مسلسل سامنے آنے والے واقعات، بالخصوص حالیہ دنوں میں بڑی مقدار میں سڑا ہوا اور بوسیدہ گوشت ضبط کیے جانے، نیز جموں و کشمیر میں غیر محفوظ، غیر معیاری اور مضرِ صحت غذائی اشیاء کی فروخت سے متعلق اطلاعات بھی ہیں۔