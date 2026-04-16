سڈکو لاسی پورہ میں زیرِ تعمیر کولڈ اسٹور میں حادثہ، ایک مزدور جاں بحق، چار زخمی
Published : April 16, 2026 at 8:02 PM IST
پلوامہ: (سید عادل مشتاق) جنوبی کشمیر کے سب سے بڑے صنعتی مرکز سڈکو انڈسٹریل اسٹیٹ لاسی پورہ میں آج ایک افسوسناک حادثہ پیش آیا، جس نے علاقے میں غم کی فضا قائم کر دی۔ انڈسٹریل اسٹیٹ میں زیرِ تعمیر کولڈ اسٹور میں کام جاری تھا کہ اچانک اس کا ٹرس گر گیا، جس کے نتیجے میں وہاں کام کر رہے پانچ مزدور ٹرس تلے دب گئے۔
حادثے کی اطلاع ملتے ہی پولیس اور امدادی ٹیمیں فوری طور پر موقع پر پہنچ گئیں اور ریسکیو کارروائی شروع کی گئی۔ تمام زخمیوں کو فوری طور پر ضلع اسپتال پلوامہ منتقل کیا گیا، جہاں ڈاکٹروں نے ایک مزدور کو مردہ قرار دیا، جبکہ دیگر چار زخمیوں کا علاج جاری ہے۔
پولیس نے واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے مزید تحقیقات شروع کر دی ہیں تاکہ حادثے کی وجوہات کا پتہ لگایا جا سکے۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق ٹرس کے اچانک گرنے کی وجہ سے یہ حادثہ پیش آیا، تاہم مکمل تفصیلات تحقیقات کے بعد ہی سامنے آئیں گی۔
حادثے میں متاثرہ مزدوروں میں سجاد احمد میر، ولد محمد یوسف میر، رہائشی رہامہ رفیع آباد، جو موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے جبکہ دیگر چار کی شناخت جگپریت سنگھ ولد ملہوک سنگھ، رہائشی امرتسر، اعجاز احمد کمار ولد عبدالرحمان کمار، رہائشی بڈگام، ہلال احمد راتھر ولد عبدالغفار، رہائشی بڈگام، نصیر احمد میر ولد عبدالسلام میر، رہائشی بارہمولہ کے بطور کی گئی ہیں۔
مقامی لوگوں نے اس واقعے پر گہرے دکھ کا اظہار کرتے ہوئے متعلقہ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ تعمیراتی مقامات پر حفاظتی اقدامات کو یقینی بنایا جائے تاکہ آئندہ ایسے حادثات سے بچا جا سکے۔