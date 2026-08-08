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انصاف کی رسائی ہر شہری کا حق، شوپیان میں چیف جسٹس سنجیو کمار کا خطاب
قائم مقام چیف جسٹس نے قانونی بیداری کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے پروگرام میں آئے شہریوں کی کثیر تعداد پر اطمینان کا اظہار کیا۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : August 8, 2026 at 4:18 PM IST
شوپیاں ( شاہد ٹاک) : ہائی کورٹ آف جموں کشمیر اینڈ لداخ کے قائم مقام چیف جسٹس، جسٹس سنجیو کمار، نے جنوبی کشمیر کے شوپیاں کا دورہ کیا اور نیشنل لیگل سروسز اتھارٹی (NALSA) کے زیر اہتمام نالسا سمواد اسکیم 2025 کے پروگرام میں شرکت کی۔ پروگرام کا مقصد عوام کو ان کے قانونی حقوق سے آگاہ کرنا، نچلی سطح تک قانونی خدمات کی رسائی کو مزید مؤثر بنانے اور عام شہریوں اور قانونی اداروں کے درمیان رابطے کو مضبوط کرنا تھا۔
پروگرام میں کورٹ افسران، ضلع انتظامیہ کے افسران، وکلاء، طلبہ، سیول سوسائٹی کے نمائندگان اور مختلف طبقہ ہائے فکر سے وابستہ افراد نے شرکت کی۔ اس موقع پر قانونی بیداری، مفت قانونی امداد اور ہر شہری تک انصاف کی رسائی سے متعلق مختلف امور پر روشنی ڈالی گئی۔
اپنے خطاب میں چیف جسٹس سنجیو کمار نے کہا کہ "سمواد اسکیم عوام تک انصاف کی رسائی کو مضبوط بنانے اور قانونی بیداری پھیلانے کی جانب ایک اہم قدم ہے۔" انہوں نے کہا کہ اس اقدام کا بنیادی مقصد یہ یقینی بنانا ہے کہ ہر شہری، بالخصوص سماج کے کمزور اور پسماندہ طبقات سے تعلق رکھنے والے افراد، اپنے قانونی حقوق اور دستیاب قانونی معاونت سے واقف ہوں۔"
جسٹس سنجیو کمار نے شوپیان میں منعقدہ اس پروگرام میں عوام، طلبہ اور سول سوسائٹی کے ارکان کی فعال شرکت پر اطمینان کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ "عوام میں قانونی شعور پیدا کرنا ایک مسلسل عمل ہے اور قانونی اداروں کو چاہیے کہ وہ معاشرے کے ہر طبقے تک پہنچ کر لوگوں کو ان کے حقوق اور قانونی سہولیات کے بارے میں آگاہ کریں۔"
انہوں نے مزید کہا کہ "ایسے پروگرام عوام اور قانونی اداروں کے درمیان فاصلے کو کم کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں اور لوگوں کو یہ سمجھنے میں مدد دیتے ہیں کہ مشکل حالات میں انہیں قانونی مدد کہاں اور کیسے حاصل ہوسکتی ہے۔"
پروگرام کے دوران طلبہ اور مقامی فنکاروں کی جانب سے مختلف ثقافتی پروگرام بھی پیش کیے گئے۔ فنکارانہ پیشکشوں میں کشمیر کی بھرپور ثقافتی وراثت اور مقامی روایات کی عکاسی کی گئی، جسے تقریب میں موجود معززین اور شرکا نے سراہا۔
چیف جسٹس نے ثقافتی پروگراموں کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ "فنون اور ثقافت سماجی بیداری اور عوامی رابطے کا ایک مؤثر ذریعہ بھی ہیں۔" انہوں نے کہا کہ نوجوانوں کی ایسے پروگراموں میں شرکت نہ صرف ان کی صلاحیتوں کو اجاگر کرتی ہے بلکہ انہیں معاشرتی اور قانونی معاملات کے بارے میں بیدار کرنے میں بھی مدد دیتی ہے۔
تقریب میں قانونی خدمات سے متعلق مختلف پہلوؤں پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا اور اس عزم کا اظہار کیا گیا کہ قانونی امداد اور انصاف کی سہولیات کو معاشرے کے ہر طبقے تک پہنچانے کے لیے کوششیں جاری رکھی جائیں گی۔
پروگرام کے اختتام پر اظہار تشکر پیش کیا گیا اور نیشنل لیگل سروسز اتھارٹی اور قانونی خدمات سے وابستہ اداروں کی جانب سے عوام میں قانونی بیداری کو فروغ دینے اور ہر شہری کو انصاف تک رسائی فراہم کرنے کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔
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