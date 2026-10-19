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'انصاف تک رسائی کا آغاز فریق مقدمہ کی دہلیز سے ہوتا ہے'، لداخ ہائی کورٹ بنچ کے قیام پر سی جے آئی سوریا کانت کا بیان
سی جے آئی نے اعلان کیا کہ لداخ کے رہائشیوں کے لیے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے سپریم کورٹ تک رسائی کو آسان بنایا جائے گا۔
Published : October 19, 2026 at 11:17 AM IST
سرینگر: چیف جسٹس آف انڈیا سوریا کانت نے لیہہ میں جموں و کشمیر اور لداخ ہائی کورٹ کی 'لداخ بنچ' کا افتتاح کیا۔ اس موقعے پر انہوں نے اعلان کیا کہ ہمالیہ کے اس دور افتادہ خطے کے رہائشیوں کے لیے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے سپریم کورٹ تک رسائی کو آسان بنایا جائے گا۔
چیف جسٹس نے کہا کہ جب نئی بنچ میں پریکٹس کرنے والے وکلاء کے پاس ویڈیو کانفرنسنگ کی مناسب سہولیات دستیاب ہو جائیں گی، تو سپریم کورٹ لداخ سے آنے والے مقدمات کو ایک ہی دن سماعت کے لیے مقرر کرے گا۔ عدالت ان مقدمات کی سماعت بھی ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے کرے گی، جس سے لیہہ اور کرگل کے وکلاء کو نئی دہلی کا سفر کیے بغیر اپنے دلائل پیش کرنے کا موقع ملے گا۔
اس مجوزہ انتظام کا مقصد مقدمات کے فریقوں پر پڑنے والے مالی اور انتظامی بوجھ کو کم کرنا ہے، جنہیں اکثر اپنے مقدمات کی پیروی کے لیے طویل فاصلے طے کرنے پڑتے ہیں۔
لیہہ کے علاقے میلانگ تھونگ میں واقع ہائی کورٹ کمپلیکس میں منعقدہ افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سوریا کانت نے کہا کہ "جب لداخ بنچ کے وکلاء کے پاس ویڈیو کانفرنسنگ کی مناسب سہولیات دستیاب ہو جائیں گی، تو عدالت عظمیٰ لداخ سے آنے والے تمام مقدمات کو ایک ہی دن فہرست میں شامل کرے گی اور ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے ہی ان کی روزانہ کی بنیاد پر سماعت کرے گی۔"
انہوں نے مزید کہا کہ "میں چاہتا ہوں کہ لیہہ اور کرگل بار کے وکلاء لداخ سے باہر نکلے بغیر سپریم کورٹ میں مقدمات کی پیروی کر سکیں، تاکہ فریقین کو دہلی کے سفر میں لگنے والے وقت اور اخراجات سے بچایا جا سکے۔"
چیف جسٹس نے کہا کہ اس اقدام سے یہ یقینی بنانے میں مدد ملے گی کہ جغرافیائی مشکلات لداخ کے رہائشیوں کو ملک کی سب سے بڑی عدالت تک رسائی حاصل کرنے سے نہ روک سکیں۔
تقریب سے خطاب کرتے ہوئے، سوریا کانت نے ان مشکلات کا ذکر کیا جن کا سامنا ان رہائشیوں کو کرنا پڑتا ہے جنہیں 'عظیم ہمالیہ' کے اس پار واقع ہائی کورٹ سے رجوع کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ سردیوں کے دوران، عدالت تک پہنچنے کا واحد ذریعہ اکثر ہوائی سفر ہی ہوتا ہے، جس سے قانونی چارہ جوئی کے اخراجات اور مشکلات میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔
انہوں نے معاشرے کے کمزور طبقات سے تعلق رکھنے والے عرضی گزاروں کا حوالہ دیا، جن میں پنشن کے حصول کی خواہشمند بیوائیں، اپنے بچوں سے دوبارہ ملنے کی کوشش کرنے والی مائیں، اور انشورنس کے دعووں کی پیروی کرنے والے بزرگ شہری شامل ہیں۔ بہت سے لوگوں کے لیے، عدالت تک سفر کرنے کا خرچہ وکیل کی فیس سے بھی زیادہ ہو سکتا تھا، جب کہ کچھ لوگ تو ہائی کورٹ تک رسائی حاصل کرنے کے قابل ہی نہیں تھے۔
یہ افتتاح ایک ایسے خطے کے لیے ایک اہم ادارہ جاتی پیش رفت ہے جہاں پہاڑی علاقے، سخت سرد موسم اور طویل فاصلوں نے تاریخی طور پر عدالتی خدمات تک رسائی کو مشکل بنا رکھا تھا۔
سابقہ ریاست جموں و کشمیر کی تنظیم نو کے بعد، سال 2019 میں لداخ ایک 'یونین ٹیریٹری' بن گیا۔ اس کے بعد ہائی کورٹ کا نام تبدیل ہو کر 'ہائی کورٹ آف جموں اینڈ کشمیر اینڈ لداخ' ہو گیا۔
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تاہم، چیف جسٹس آف انڈیا نے کہا کہ عدالت کے نام میں لداخ کو شامل کرنے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ وہاں کے لوگ آسانی سے اس کی خدمات تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔
انہوں نے کہا کہ "آج ہائی کورٹ خود پہاڑی راستوں کو عبور کر کے لداخ پہنچ گئی ہے، بجائے اس کے کہ لداخ کے لوگوں سے کہا جاتا کہ وہ ان راستوں کو عبور کر کے عدالت تک آئیں۔"
اس تبصرے نے خطے کے اندر ہی عدالتی سہولت قائم کرنے کے مقصد کو اجاگر کیا، تاکہ انصاف کے طلبگاروں کو قانونی چارہ جوئی کے لیے مشکل اور دشوار گزار علاقوں کا سفر نہ کرنا پڑے۔
صدرِ ہند نے 28 اگست کو ایک ضابطے کا نفاذ کیا جس کے تحت لداخ میں 'سرکٹ بنچ' کے قیام کی اجازت دی گئی، جس سے اس نئے عدالتی انتظام کی راہ ہموار ہوئی۔
جسٹس سوریہ کانت نے زور دیا کہ یہ نیا بنچ پورے لداخ کے لیے کام کرے، نہ کہ اسے صرف 'لیہ' کے لیے مختص ادارہ سمجھا جائے۔
انہوں نے کہا کہ یہ بنچ جتنا لیہ کا ہے، اتنا ہی کرگل کا بھی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس کا اصل مقصد تبھی پورا ہوگا جب پورے لداخ کے رہائشی اسے اپنا سمجھیں گے۔
دونوں اضلاع پر یہ زور ایسے وقت میں دیا گیا ہے جب جغرافیائی طور پر وسیع اور کم آبادی والے خطے میں عوامی خدمات کی فراہمی ایک بڑا چیلنج ہے۔ اس نئی عدالتی سہولت کا مقصد عدالتی خدمات کو ان رہائشیوں کے قریب لانا ہے جنہیں بصورتِ دیگر سفر کے بھاری اخراجات اور تاخیر کا سامنا کرنا پڑ سکتا تھا۔
چیف جسٹس آف انڈیا نے اس امید کا بھی اظہار کیا کہ یہ بنچ لداخ کے مزید نوجوانوں کو شعبہ قانون میں آنے کی ترغیب دے گا۔ انہوں نے کہا کہ اس خطے سے مستقبل میں ایسے قانونی ماہرین سامنے آنے چاہئیں جو ترقی کر کے جج کے عہدے تک پہنچ سکیں۔
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سطح سمندر سے تقریباً 3,500 میٹر کی بلندی والے خطے میں قائم ہونے والا یہ نیا بنچ ایک مشکل جغرافیائی مقام پر واقع ہے۔ تاہم، جسٹس سوریہ کانت نے کہا کہ اس کی اہمیت کو اس کی بلندی سے نہیں، بلکہ ان لوگوں سے اس کی قربت سے ناپا جانا چاہیے جنہیں یہ ادارہ خدمات فراہم کرتا ہے۔ سی جے آئی نے دور دراز دیہاتوں میں رہنے والے لوگوں تک عدالتی خدمات تک رسائی کے لیے ٹیکنالوجی کے وسیع استعمال پر زور دیا۔
الیکٹرانک فائلنگ، ویڈیو کانفرنسنگ اور ٹیکسٹ میسج نوٹیفیکیشنز قانونی چارہ جوئی کی پیروی کرنے اور طویل فاصلے کا بار بار سفر کیے بغیر قانونی نظام کے ساتھ بات چیت کرنے میں مدد کر سکتے ہیں۔
سپریم کورٹ کی سطح پر ویڈیو کانفرنسنگ کے مجوزہ استعمال سے لداخ میں مقیم وکلاء کو خطے میں رہتے ہوئے عدالت عظمیٰ کے سامنے مقدمات پر بحث کرنے کا موقع ملے گا۔
اسی وقت، سوریہ کانت نے زور دیا کہ ٹیکنالوجی کو کمپیوٹر یا آن لائن طریقہ کار سے ناواقف لوگوں کے لیے ایک اور رکاوٹ بننے کی اجازت نہ دی جائے۔
انہوں نے سہولت مراکز — بشمول 'ای-سیوا کیندر' کے قیام کی ضرورت پر زور دیا، تاکہ مقدمہ لڑنے والوں کو الیکٹرانک فائلنگ اور عدالت سے متعلق دیگر خدمات حاصل کرنے میں مدد مل سکے۔
چیف جسٹس آف انڈیا نے قانونی امداد کے نظام کو مزید مضبوط بنانے کا بھی مطالبہ کیا، تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ مالی مشکلات کسی شخص کو انصاف کے حصول سے نہ روک سکیں۔
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انہوں نے دیہاتوں میں آگاہی کیمپوں، پیرا لیگل رضاکاروں، مفت قانونی مشاورت، 'لوک عدالتوں' اور جرائم کے متاثرین کو بروقت معاوضہ فراہم کرنے کی اہمیت پر زور دیا۔
انہوں نے کہا کہ "آخر کار، انصاف تک رسائی کا آغاز عدالت کے احاطے سے نہیں، بلکہ فریق مقدمہ کے دروازے سے ہوتا ہے۔"
سوریا کانت نے کہا کہ ہائی کورٹ کی 'لیگل سروسز کمیٹی' کو 'لداخ لیگل سروسز اتھارٹی' کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہیے، تاکہ ان لوگوں تک پہنچا جا سکے جو اب بھی انصاف کے منتظر ہیں۔
ان کے ریمارکس میں اس بات پر زور دیا گیا کہ عدالتی بنیادی ڈھانچے کے قیام کے ساتھ ساتھ ایسے عوامی رابطے کے پروگرام بھی ہونے چاہئیں جو لوگوں کو ان کے حقوق سمجھنے اور قانونی مدد حاصل کرنے میں معاون ثابت ہوں۔
افتتاحی تقریب میں سپریم کورٹ کے جج صاحبان — جسٹس ایم ایم سندریش، جسٹس پی ایس نرسمہا اور جسٹس ارون پلی — کے علاوہ جموں و کشمیر اور لداخ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس پشپیندر سنگھ بھاٹی نے شرکت کی۔
اس موقعے پر اٹارنی جنرل برائے انڈیا آر وینکٹارمانی اور لداخ کے لیفٹیننٹ گورنر ونے کمار سکسینہ بھی موجود تھے۔
چیف جسٹس آف انڈیا نے مارچ میں اپنے لداخ کے دورے کا ذکر کیا، جب انہوں نے لیہہ اور کرگل میں نئے ڈسٹرکٹ کورٹ کمپلیکسز کا افتتاح کیا تھا۔ لداخ بنچ کا قیام، عدالتی اداروں کو مرکز کے زیر انتظام اس خطے کے رہائشیوں کے مزید قریب لانے کی جانب ایک اور اہم قدم ہے۔
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