اننت ناگ میں محکمہ آبپاشی کے دو اہلکار کو ایک لاکھ رشوت لیتے ہوئے رنگے ہاتھوں گرفتار
اینٹی کرپشن بیورو نے اراضی تنازع معاملے میں دونوں اہلکاروں کو مبینہ طور پر ایک لاکھ روپے رشوت وصول کرتے ہوئے گرفتار کر لیا۔
Published : May 21, 2026 at 10:08 PM IST
اننت ناگ: (میر اشفاق) جموں و کشمیر اینٹی کرپشن بیورو (اے سی بی) نے جمعرات کے روز ضلع اننت ناگ میں محکمہ آبپاشی کے دو اہلکاروں کو مبینہ طور پر ایک لاکھ روپے رشوت طلب کرنے اور وصول کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں گرفتار کرنے کا دعویٰ کیا۔
اے سی بی کے مطابق گرفتار شدگان کی شناخت نذیر احمد وانی (زیلدار) اور بلال احمد وگے (پٹواری) کے طور پر ہوئی ہے، جو محکمہ آبپاشی ڈویژن اننت ناگ میں تعینات ہیں۔
سرکاری ترجمان کے مطابق اے سی بی کو ایک تحریری شکایت موصول ہوئی تھی جس میں الزام عائد کیا گیا تھا کہ دونوں اہلکار اشاجی پورہ، ڈبرونا اننت ناگ میں اراضی تنازع سے متعلق ایک معاملے کی کارروائی اور فیصلہ متاثر کرنے کے عوض رشوت کا مطالبہ کر رہے ہیں۔
شکایت کی جانچ کے دوران مدعی نے اے سی بی کو بتایا کہ مذکورہ اہلکاروں نے ابتدا میں معاملہ اس کے حق میں نمٹانے کے لیے ایک مرلہ زمین کی موجودہ مارکیٹ قیمت کے برابر تقریباً چار لاکھ روپے رشوت طلب کی تھی، تاہم بعد ازاں بات چیت کے بعد یہ رقم کم کرکے ایک لاکھ روپے کر دی گئی۔
شکایت کنندہ نے رشوت دینے سے انکار کرتے ہوئے قانونی کارروائی کے لیے اینٹی کرپشن بیورو سے رجوع کیا۔ اے سی بی کی ابتدائی جانچ میں معلوم ہوا کہ متنازع زمین بظاہر شکایت کنندہ کی ذاتی ملکیتی اراضی ہے نہ کہ سرکاری زمین۔ تحقیقات کے دوران رشوت ستانی کے الزامات بھی درست پائے گئے۔
اس کے بعد اے سی بی نے پولیس اسٹیشن اے سی بی اننت ناگ میں انسدادِ بدعنوانی ایکٹ 1988 (ترمیم شدہ 2018) کی دفعہ 7 کے تحت ایف آئی آر نمبر 05/2026 درج کرکے تحقیقات کا آغاز کیا۔
بیورو نے ایک خصوصی ٹریپ ٹیم تشکیل دی جس نے کارروائی کے دوران دونوں اہلکاروں کو مبینہ طور پر ایک لاکھ روپے رشوت وصول کرتے ہوئے گرفتار کر لیا۔ اے سی بی کے مطابق رشوت کی رقم آزاد گواہوں کی موجودگی میں برآمد کی گئی۔
مزید برآں اے سی بی نے ایگزیکٹو مجسٹریٹ اور آزاد گواہوں کی موجودگی میں دونوں ملزمان کی رہائش گاہوں پر بھی تلاشی کارروائیاں انجام دیں۔
اینٹی کرپشن بیورو کا کہنا ہے کہ معاملے کی مزید تحقیقات جاری ہے۔