اینٹی کرپشن بیورو نے اونتی پورہ میں سرکاری آفیسر کو رشوت لیتے ہوئے کیا گرفتار
قانون کی متعلقہ دفعات کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا ہے، اور معاملے کی مزید تفتیش جاری ہے۔
Published : March 28, 2026 at 10:09 PM IST
ترال : (شبیر بھٹ ) اینٹی کرپشن بیورو (اے سی بی) نے ہفتہ کو پبلک ہیلتھ انجینئرنگ (پی ایچ ای) کے مکینیکل انجینئر کو جنوبی کشمیر کے پلوامہ ضلع کے اونتی پورہ علاقے میں مبینہ طور پر 12,000 روپے کی رشوت لیتے ہوئے گرفتار کر لیا ہے ۔ ملزم کی شناخت منظور احمد ڈار کے نام سے ہوئی ہے۔
یہ کارروائی اس شکایت کے بعد کی گئی جس میں الزام لگایا گیا تھا کہ اہلکار سرکاری فرائض کی انجام دہی کے لیے غیر قانونی طور رشوت کا مطالبہ کر رہا تھا ، جس کے بعد اے سی بی نے جال بچھایا اور آج رنگے ہاتھوں رشوت کی رقم لیتے ہوئے دبوچ لیا۔
ایک آفیسر نے بتایا کہ ایگزیکٹو انجینئر کو رشوت کی رقم وصول کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑا گیا جس کے بعد اسے حراست میں لے لیا گیا اور اس کے بعد باضابطہ ایف آئی آر درج کرکے تحقیات شروع کر دی گئی ہے۔
یہ گرفتاری اے سی بی کی جانب سے سرکاری محکموں میں بدعنوانی کو روکنے اور عوامی خدمات میں جوابدہی کو یقینی بنانے کی مسلسل کوششوں کے درمیان ہوئی ہے۔ قانون کی متعلقہ دفعات کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا ہے، اور معاملے کی مزید تفتیش جاری ہے۔
عہدیداروں نے کہا کہ کیس سے متعلق مزید تفصیلات اور شکایت کی نوعیت تحقیقات کے دوران سامنے آنے کی امید ہے۔ انہوں نے عوام سے رشوت خوری کی بدعت پر قابو پانے کے لیے تعاون طلب کیا ہے۔