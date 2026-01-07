ETV Bharat / jammu-and-kashmir
اودھمپور: اے سی بی نے پٹواری پردھان سنگھ کو رشوت لیتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا
ادھم پور کے پٹواری پردھان سنگھ کو اے سی بی نے 5000 روپے رشوت لیتے ہوئے رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا۔
Published : January 7, 2026 at 8:43 AM IST
اودھمپور: جموں و کشمیر اینٹی کرپشن بیورو نے سرکاری ملازم پٹواری پردھان سنگھ، پٹوار حلقہ، لدھا تحصیل مونگری، ضلع ادھم پور کے خلاف شکایت کنندہ سے رشوت کا مطالبہ کرنے اور اسے قبول کرنے پر مقدمہ درج کر لیا ہے۔
مذکورہ سرکاری ملازم نے شکایت کنندہ سے 'وراثت انتقال' اور اس کی 'نقل' فراہم کرنے کے لیے 10000 روپے کی رشوت کا مطالبہ کیا۔ چونکہ شکایت کنندہ رشوت دینا نہیں چاہتا تھا اور ملزم سرکاری ملازم کے خلاف قانون کے تحت قانونی کارروائی کرنے کے لیے اینٹی کرپشن بیورو سے رجوع ہوا۔
پورے معاملے کی ایک محتاط تصدیق کی گئی، جس میں متعلقہ سرکاری ملازم کی طرف سے رشوت کی مانگ کی تصدیق ہوئی اور اس کے مطابق، ایک مقدمہ ایف آئی آر نمبر 01/2026 U/S 07 برائے انسداد بدعنوانی، ایکٹ، 1988 اور سیکشن 61(2) BNS، UPS 3B 2020 میں درج کیا گیا۔
تفتیش کے دوران ایک ٹریپ ٹیم جس کی سربراہی ڈی وائی، ایس پی رینک کے افسر کو تعینات کیا گیا۔ ٹیم نے ایک کامیاب جال بچھا دیا اور ملزم سرکاری ملازم کو آزاد گواہوں کی موجودگی میں شکایت کنندہ سے 5000 روپے رشوت مانگتے اور قبول کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑا گیا۔ ملزم کو قانون کی مناسب کارروائی کے بعد اے سی بی ٹیم نے موقعے پر ہی گرفتار کر لیا۔
ٹریپ ٹیم سے وابستہ آزاد گواہوں کی موجودگی میں اس کے قبضے سے رشوت کی رقم بھی برآمد ہوئی۔ مزید برآں مجسٹریٹ کی موجودگی میں بالترتیب سیلان تالاب ادھم پور اور باسنوٹ تحصیل مونگری ضلع ادھم پور میں ملزم پٹواری کے کرائے کے مکان کی تلاشی لی گئی۔ کیس کی مزید تفتیش جاری ہے۔