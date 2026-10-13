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اینٹی کرپشن بیورو کی جانب سے پلوامہ میں آگاہی پروگرام کا انعقاد
آگاہی پروگرام میں تقریباً 90 اعلیٰ عہدیداروں نے شرکت کی اور مقررین نے بدعنوانی کے خلاف بروقت کارروائی اور رپورٹنگ پر زور دیا۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : October 13, 2026 at 7:58 PM IST
پلوامہ (سید عادل مشتاق): ’’خوشحالی کے لیے دیانت داری‘‘ (Probity for Prosperity) کے موضوع کے تحت جموں و کشمیر اینٹی کرپشن بیورو (ACB) کی جانب سے گورنمنٹ گرلز ہائر سیکنڈری اسکول، پلوامہ میں "نگرانی اور احتساب" سے متعلق ایک آگاہی پروگرام کا انعقاد عمل میں لایا گیا۔
منتظمین کے مطابق پروگرام کے انعقاد کا مقصد زونل ایجوکیشن افسران (ZEOs)، اداروں کے سربراہان (HOIs) اور ڈرائنگ اینڈ ڈسبسنگ افسران (DDOs) کو بدعنوانی کے واقعات کی نشاندہی کرنے اور متعلقہ حکام تک ان کی اطلاع پہنچانے کے حوالے سے حساس بنانا تھا۔ اس کے علاوہ "پروگرام کا بنیادی مقصد نگرانی کے نظام کو مضبوط بنانا، بدعنوان سرگرمیوں کے خلاف بروقت کارروائی کو فروغ دینا اور بدعنوانی سے پاک جموں و کشمیر اور ہندوستان کی تعمیر میں اپنا کردار ادا کرنا تھا۔"
جنوبی کشمیر کے پلوامہ ضلع میں معنقدہ اس پروگرام میں ضلع بھر سے تقریباً 90 زونل ایجوکیشن افسران، اداروں کے سربراہان اور ڈرائنگ اینڈ ڈسبسنگ افسران نے شرکت کی۔ پروگرام کے دوران اینٹی کرپشن بیورو کے سینئر پراسیکیوشن افسر، ڈپٹی سپرنٹنڈنٹ آف پولیس (ڈی وائی ایس پی) اور اے سی بی ساؤتھ کے دیگر سینئر افسران سمیت مختلف مقررین نے شرکاء کے ساتھ اہم معلومات اور خیالات کا تبادلہ کیا۔
مقررین نے بدعنوانی کی روک تھام اور اس کی اطلاع دینے کی اہمیت پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ "شفافیت، جوابدہی اور دیانت داری ایک بدعنوانی سے پاک قوم کی تعمیر اور روشن مستقبل کی راہ ہموار کرنے کے لیے ناگزیر ہیں۔"
گورنمنٹ گرلز ہائر سیکنڈری اسکول پلوامہ کی پرنسپل شائستہ خان نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ "اساتذہ طلباء کے لیے رول ماڈل کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اساتذہ اور تعلیمی اداروں کے سربراہان میں آگاہی پیدا کرنے سے طلباء تک بھی یہ پیغام پہنچانے میں مدد ملتی ہے۔"
انہوں نے مزید کہا کہ لوگوں کو بدعنوانی کے حوالے سے حساس بنانے اور ایک بدعنوانی سے پاک معاشرے، یونین ٹیریٹری اور ملک کی تعمیر کے لیے اجتماعی کوششوں کو فروغ دینے کی خاطر اس طرح کے آگاہی پروگرام انتہائی اہمیت کے حامل ہیں۔
اینٹی کرپشن بیورو کے سینئر پراسیکیوشن افسر عمر منصور نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ محکمہ بدعنوانی میں ملوث افراد کے خلاف ان کے عہدے یا حیثیت سے قطع نظر سخت کارروائی کرتا ہے، خواہ وہ کوئی جونیئر ملازم ہو یا سینئر افسر۔ انہوں نے کہا "جب بھی کسی ملازم یا افسر کے خلاف شکایت موصول ہوتی ہے تو اینٹی کرپشن بیورو اس کا جائزہ لے کر قانون کے مطابق فوری اور مناسب کارروائی کرتا ہے۔"
اس موقع پر اے سی بی افسران نے عوام سے اپیل کی کہ وہ بدعنوانی کے کسی بھی واقعے کی اطلاع مواصلات کے دستیاب ذرائع کے ذریعے متعلقہ حکام تک پہنچائیں اور بدعنوانی کے خلاف جنگ میں محکمے کے ساتھ تعاون کریں۔ افسران نے اس بات پر بھی زور دیا کہ ایک بدعنوانی سے پاک معاشرے اور قوم کی تعمیر کے لیے عوامی شرکت، دیانت داری اور بدعنوانی کے واقعات کی بروقت اطلاع دینا انتہائی ضروری ہے۔
واضح رہے کہ ملک بھر میں بدعنوانی کے واقعات کی اطلاعات کے پیشِ نظر اینٹی کرپشن بیورو نے بدعنوان سرگرمیوں کی روک تھام کے لیے اپنی کوششیں تیز کر دی ہیں۔ اس سلسلے میں مختلف کارروائیوں کے ذریعے بدعنوانی میں ملوث افراد کی نشاندہی، جال بچھا کر انہیں گرفتار کرنے اور قانون کے مطابق ان کے خلاف کارروائی کرنے جیسے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔
نفاذی کارروائیوں کے علاوہ اینٹی کرپشن بیورو سرکاری ملازمین اور عوام میں بدعنوانی کی نشاندہی اور اس کی رپورٹنگ کے حوالے سے شعور بیدار کرنے کے لیے بھی آگاہی پروگرام منعقد کر رہا ہے۔ جس کا مقصد "شفافیت، دیانت داری اور جوابدہی کو فروغ دینا اور ایک بدعنوانی سے پاک معاشرے کی تعمیر میں اپنا کردار ادا کرنا ہے۔"
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