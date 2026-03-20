ETV Bharat / jammu-and-kashmir

جموں یونیورسٹی میں نصاب میں علی محمد جناح کی شمولیت پر اے بی وی پی کا شدید احتجاج

اے بی وی پی نے یونیورسٹی انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ جناح کی شمولیت کو فوری طور پر نصاب سے خارج کیا جائے -

author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : March 20, 2026 at 10:50 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

جموں:(اشرف غنائی) اکھل بھارتیہ ویدیارتھی پریشدد جموں یونیورسٹی یونٹ نے آج یونیورسٹی کے شعبۂ سیاسیات کے خلاف زبردست احتجاج کیا اور پوسٹ گریجویٹ نصاب میں محمد علی جناح کی شمولیت کو سختی سے مسترد کر دیا۔ مظاہرین کے مطابق جدید ہندوستانی سیاسی فکر کے کورس میں"اقلیتیں اور قوم" کے عنوان کے تحت محمد علی جناح کو شامل کیا گیا ہے جس پر طلبہ،اساتذہ اور عوامی حلقوں میں تشویش پائی جا رہی ہے۔

اے بی وی پی نے اس فیصلے کو قومی اقدار اور طلبہ کے جذبات کے خلاف قرار دیا۔ احتجاج کے دوران طلبہ نے نعرے بازی کی اور مطالبہ کیا کہ اس فیصلے کو فوری طور پر واپس لیا جائے۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ اس طرح کے نصابی فیصلے تاریخ کو مسخ کرنے اور نوجوانوں میں الجھن پیدا کرنے کا سبب بن سکتے ہیں ۔انہوں نے آزادیٔ ہند کی جدوجہد میں دی گئی قربانیوں کے احترام پر زور دیا۔

اے بی وی پی نے یونیورسٹی انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ جناح کی شمولیت کو فوری طور پر نصاب سے خارج کیا جائے اور اس حوالے سے شفاف وضاحت پیش کی جائے۔ ساتھ ہی ایک ماہر کمیٹی تشکیل دینے کا بھی مطالبہ کیا گیا ہے تاکہ نصاب کا ازسرنو جائزہ لیا جا سکے۔

اس احتجاج کے دوران اے بی وی پی جموں و کشمیر کے ریاستی سیکریٹری سننک شریواتس نے کہا کہ تعلیمی آزادی کے نام پر قومی جذبات کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا اور اگر یونیورسٹی انتظامیہ نے فوری طور پر اس فیصلے کو واپس نہ لیا تو تنظیم اپنا احتجاج مزید تیز کرے گی تنظیم کے رہنما امت سڈوترا نے بھی اس فیصلے کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ ایسے متنازعہ کرداروں کو مہاتما گاندھی اور بی آر امبیڈکر جیسے رہنماؤں کے ساتھ بغیر مناسب سیاق و سباق کے شامل کرنا ناقابل قبول ہے۔

TAGGED:

PROTEST AGAINST JAMMU UNIVERSITY
محمد علی جناح
MUHAMMAD ALI JINNAH
AKHIL BHARATIYA VIDYARTHI PARISHAD
ABVP PROTEST

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.