ETV Bharat / jammu-and-kashmir
سوشل میڈیا پر خواتین کے خلاف بدزبانی ناقابل قبول : سکینہ ایتو
وزیر صحت نے کہا کہ اگر کسی کو اختلاف یا تنقید کرنی ہے تو وہ مہذب انداز میں بات چیت کے ذریعے سامنے آسکتا ہے۔
Published : April 25, 2026 at 8:47 PM IST
سرینگر : (پرویز الدین) جموں و کشمیر کی وزیر تعلیم سکینہ ایتونے سوشل میڈیا پر خواتین کے خلاف استعمال ہونے والی نازیبا زبان کی سخت مذمت کرتے ہوئے اسے معاشرتی زوال اور افراد کی “کمزوری” قرار دیا ہے۔ گورنمنٹ ڈگری کالج برائے خواتین بارہمولہ میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ فیس بک جیسے پلیٹ فارمز پر گالم گلوچ کا استعمال دراصل ان افراد کی اپنی ناکامی اور اخلاقی کمزوری کو ظاہر کرتا ہے۔
وزیر صحت نے کہا کہ اگر کسی کو اختلاف یا تنقید کرنی ہے تو وہ مہذب انداز میں بات چیت کے ذریعے سامنے آ سکتا ہے۔ سکینہ ایتو نے کہا ”اگر آپ کو بات کرنی ہے تو آپ مجھ سے کریں، ارکان اسمبلی سے کریں، یا متعلقہ افسران سے بات کریں، لیکن فیس بک پر بدزبانی کرنا آپ کی سب سے بڑی ذلت ہے۔
“انہوں نے واضح کیا کہ وہ تعمیری تنقید اور مکالمے کیلئے ہمیشہ تیار ہیں، تاہم ذاتی حملے اور غیر شائستہ زبان کسی صورت برداشت نہیں کی جا سکتی۔وزیر تعلیم نے کہا کہ اسلام بہنوں اور بیٹیوں کو سب سے زیادہ عزت دیتا ہے، اس لیے خواتین کے خلاف اس طرح کی زبان نہ صرف سماجی اقدار کے منافی ہے بلکہ مذہبی تعلیمات کے بھی خلاف ہے۔ سکینہ ایتو نے اس بات پر بھی افسوس کا اظہار کیا کہ بعض اوقات ایسے لوگ بھی اس طرح کی زبان استعمال کرتے ہیں جن کی اپنی سیاسی جماعتوں کی قیادت خواتین کے ہاتھ میں ہے۔ جو ایک واضح تضاد کی نشاندہی کرتا ہے۔
سکینہ ایتو نے عوام سے اپیل کی کہ وہ سوشل میڈیا کے استعمال میں ذمہ داری کا مظاہرہ کریں، شائستگی کو فروغ دیں اور اختلاف رائے کو مہذب انداز میں پیش کریں۔ انہوں نے کہا کہ معاشرے میں مثبت تبدیلی اسی وقت ممکن ہے جب گفتگو کا معیار بہتر ہو اور باہمی احترام کو یقینی بنایا جائے۔