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جموں و کشمیر کے پانچ نئے میڈیکل کالجوں میں بھرتی کے قواعد کی کمی، ملازمین کے پروموشنز متاثر، کالجوں کے کام کاج اثر انداز
حال ہی میں ان کالجوں کے نان گزیٹڈ ملازمین نے حکومت کی توجہ مبذول کرانے کے لیے ہڑتال کی تھی۔
Published : August 25, 2026 at 7:58 PM IST
جموں: (عامر تانترے) جموں و کشمیر کے پانچ نئے سرکاری میڈیکل کالجوں میں بھرتی کے قواعد کی کمی نے کاموں کو بری طرح متاثر کیا ہے اور ملازمین کے کیریئر میں ترقی میں رکاوٹ پیدا کی ہے۔ یہ موجودہ ملازمین پر اضافی دباؤ ڈال رہا ہے، کیونکہ جب سے کالجوں نے کام کرنا شروع کیا ہے، جے کے سروس سلیکشن بورڈ کی طرف سے ایگزیکٹو آرڈر نمبر 133-JKHME-2018 کے تحت ہونے والی بھرتی کے بعد کوئی نئی بھرتی نہیں ہوئی ہے۔
حال ہی میں ان کالجوں کے نان گزیٹڈ ملازمین نے حکومت کی توجہ مبذول کرانے کے لیے ہڑتال کی تھی جس کے بعد وزیر صحت اور طبی تعلیم سکینہ ایتو نے یقین دہانی کرائی تھی کہ 30 ستمبر تک بھرتی کے نئے قوانین کا اعلان کر دیا جائے گا۔
جموں و کشمیر میں 2014 میں پانچ نئے سرکاری میڈیکل کالج قائم کیے گئے جب یونائیٹڈ پروگریسو الائنس-II حکومت نے ریاست کے ڈوڈہ، کٹھوعہ، راجوری، اننت ناگ اور بارہمولہ اضلاع کے لیے ان کا اعلان کیا۔ 2019 میں، ڈوڈا کو چھوڑ کر چار کالجوں نے 100 ایم بی بی ایس طلباء کی پہلی کھیپ حاصل کی، اور ڈوڈا نے بھی 2020 میں اپنا پہلا بیچ حاصل کیا۔ نیشنل میڈیکل کمیشن کے ضوابط کے مطابق، ایک میڈیکل کالج کھولنے کے لیے، ان کالجوں میں 300 بستروں کا اسپتال ہونا ضروری ہے، اور اسپتال کو 500 بستروں کے اسپتال میں اپ گریڈ کیا جانا ضروری ہے۔
23 اکتوبر 2017 کے گورنمنٹ آرڈر 575-HME-2017 کے مطابق، ان کالجوں کے لیے کل 3375 نان گزیٹڈ آسامیاں منظور کی گئی تھیں، جن میں ہر کالج کے لیے 675 آسامیاں تھیں۔
جی ایم سی کٹھوعہ کے پرنسپل ڈاکٹر سنیل کمار اتری نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا یہ آسامیاں 300 بستروں کے اسپتال کے لیے تھیں اور اسپتال کی گنجائش کو 500 بستروں تک بڑھانے کے بعد اس میں اضافہ کرنے کی ضرورت تھی۔ اب ضرورت اس سے بھی زیادہ ہے کیونکہ ہم اگلے چند مہینوں میں اسپتال کو 604 بستروں تک پھیلانے والے ہیں۔
پچھلے سال سے، پانچ نئے کالجوں میں سیٹوں کی تعداد بڑھا کر 150 کر دی گئی ہے، اور انہیں نان گزیٹڈ اور گزٹیڈ سٹاف دونوں کی کمی کا سامنا ہے۔ 300 بستروں کے ہسپتال کے لیے موجودہ عملہ ناکافی ہے۔ ان تمام اداروں میں تقریباً 50 فیصد نان گزیٹڈ سٹاف کی آسامیاں خالی ہیں۔ مزید برآں، موجودہ عملہ ترقیوں کے منتظر ہیں، جو کہ بھرتی کے قوانین کی عدم دستیابی کی وجہ سے تعطل کا شکار ہیں۔
نان گزیٹڈ سٹاف میں زیادہ تر پیرا میڈیکل اور ٹیکنیکل سٹاف شامل ہوتا ہے، جیسے لیبارٹری ٹیکنیشن، لیبارٹری اسسٹنٹ، فارماسسٹ، ریڈیولوجی ٹیکنیشن، اور ڈائلیسس ٹیکنیشن۔ مزید برآں، نرسنگ اور پیشنٹ سپورٹ یونٹ کے اندر عملہ نرسیں اور طبی سماجی کارکن، نیز وزارتی اور انتظامی عملہ اور ملٹی ٹاسکنگ عملہ بھی نان گزیٹڈ عملے کا حصہ ہیں۔
عملے کی کمی مریضوں کی دیکھ بھال اور تشخیصی خدمات دونوں کو متاثر کر رہی ہے، کیونکہ تکنیکی ماہرین مختلف مشینوں کو چلانے کے لیے دستیاب نہیں ہیں۔
جی ایم سی کٹھوعہ کے پرنسپل نے بتایا کہ وزیر نے بھرتی کے قوانین بنانے کے لیے 30 ستمبر کی آخری تاریخ مقرر کی ہے، جس کے بعد تمام مسائل کو حل کیا جائے گا۔
محکمہ صحت اور میڈیکل ایجوکیشن کے ایک عہدیدار نے بتایا کہ گزیٹڈ ملازمین کے لیے بھرتی کے قواعد پر تبادلہ خیال اور اسے حتمی شکل دینے کے لیے 27 اگست کو ایک میٹنگ طے کی گئی ہے، جب کہ نان گزیٹڈ ملازمین کے لیے بھرتی کے قوانین پر بحث کے لیے ایک میٹنگ 31 اگست کو ہوگی۔
پانچ نئے جی ایم سی کالجوں کے بعد 2019 میں مزید دو کا اعلان کیا گیا تھا- ایک ادھم پور کے لیے اور ایک ہندواڑہ کے لیے۔ جی ایم سی ادھم پور نے 2023 میں ایم بی بی ایس کے طلباء (100 طلباء) کا پہلا بیچ حاصل کیا۔ ان کے عملے نے ابھی تک ترقی کے لیے مطلوبہ مدت پوری نہیں کی۔