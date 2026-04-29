ETV Bharat / jammu-and-kashmir
پولنگ ایجنگ مقرر نہ کرنے پر پی ڈپی پی 'میچ فکسنگ' کے الزامات کی زد میں
آر ٹی آئی سے انکشاف ہوا ہے کہ راجیہ سبھا انتخابات میں پی ڈی پی نے پولنگ ایجنٹ مقرر نہیں کیا تھا۔
Published : April 29, 2026 at 5:07 PM IST
سرینگر: 2024 کے راجیہ سبھا انتخابات میں پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی (پی ڈی پی) کی جانب سے پولنگ ایجنٹ مقرر نہ کرنے کے انکشاف نے جموں کشمیر کے سیاسی حلقوں میں پھر سے 'میچ فکسنگ'کا تنازع چھڑ گیا ہے۔ مختلف سیاسی جماعتوں نے پی ڈی پی پر الزام عائد کیا ہے کہ اس نے بھارتیہ جنتا پارٹی (بی جے پی) کے امیدوار کو کامیاب بنانے کے لیے "میچ فکسنگ" کی۔
دفعہ 370 کی منسوخی (اگست 2019) کے بعد اکتوبر 2025 میں ہوئے پہلے راجیہ سبھا انتخابات میں نیشنل کانفرنس (این سی) نے متوقع "کلین سوئپ" (Clean Sweep)کے برخلاف تین ہی نشستیں حاصل کیں۔ بی جے پی کے ست شرما نے 32 ووٹ لے کر چوتھی نشست پر کامیابی درج کر لی۔ حالانکہ بی جے پی کے پاس صرف 28 اراکین تھے، مگر شرما کو چار اضافی ووٹ ملے، جس سے این سی کے امیدوار عمران نبی ڈار کو شکست ہوئی جس نے "ہارس ٹریڈنگ" کے شبہات کو جنم دیا۔
آر ٹی آئی انکشاف
اب حق اطلاعات (آر ٹی آئی) کے ذریعے جموں و کشمیر اسمبلی سیکریٹریٹ سے حاصل معلومات کے مطابق این سی، کانگریس اور بی جے پی نے دو دو مجاز پولنگ ایجنٹس مقرر کیے تھے۔ لیکن پی ڈی پی، جس کے اس وقت تین اراکین تھے (اور اب بڈگام ضمنی انتخاب جیتنے کے بعد چار ہو چکے ہیں)، نے کوئی بھی ایجنٹ مقرر نہیں کیا تھا۔
کانگریس، پی ڈی پی، سی پی آئی (ایم) اور عوامی اتحاد پارٹی نے حکمران جماعت این سی امیدواروں کی حمایت کی تھی جبکہ پیپلز کانفرنس نے انتخابات میں حصہ نہیں لیا۔
راجیہ سبھا انتخابات اوپن بیلٹ کے ذریعے معنقد ہوتے ہیں، جس میں ایم ایل اے کو ووٹ ڈالنے سے پہلے اپنی پارٹی کے مجاز ایجنٹ کو نشان زدہ بیلٹ پیپر دکھانا ہوتا ہے۔ اگر کوئی رکن ایسا نہ کرے تو ایجنٹ پریزائیڈنگ آفیسر سے ووٹ منسوخ کروانے کا مطالبہ کر سکتا ہے۔
سجاد لون نے کیا سوال
پیپلز کانفرنس کے صدر اور ہندوارہ سے منتخب ایم ایل اے سجاد غنی لون نے 2015 کے راجیہ سبھا انتخابات کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا کہ انہوں نے اپنے ووٹ کی تصدیق کے لیے ایجنٹ مقرر کیا تھا۔ تاہم لون نے سوال اٹھایا کہ این سی اور پی ڈی پی انتخابی قواعد سے لاعلم کیسے ہو سکتے ہیں! انہوں نے کہا: "این سی کا ایجنٹ مقرر کرنے پر زور نہ دینا اور پی ڈی پی کا ایجنٹ نہ بنانا ایک بڑی میچ فکسنگ کی طرف اشارہ کرتا ہے۔"
لون نے مزید کہا کہ صحافی عمر کی آر ٹی آئی سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ کم از کم تین جماعتیں—بی جے پی، این سی اور پی ڈی پی—اس مبینہ میچ فکسنگ کا حصہ تھیں، اور بی جے پی این سی اور پی ڈی پی کی حمایت کے بغیر نشست نہیں جیت سکتی تھی۔
این سی کے ترجمان عمران نبی ڈار نے کہا کہ اس انکشاف سے واضح ہو گیا ہے کہ بی جے پی نے یہ نشست کیسے جیتی۔ انہوں نے کہا: "ہم پہلے ہی کہہ رہے تھے کہ بی جے پی اور پی ڈی پی کا اتحاد برقرار ہے۔" انہوں نے الزام عائد کیا کہ ست شرما پی ڈی پی کے ووٹوں کی مدد سے رکن پارلیمان بنے۔ "انہوں نے اسی جماعت کی حمایت کی جس نے ہمارے حقوق چھینے۔ پی ڈی پی نے کشمیریوں کے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔"
این سی ترجمان نے عائد کیا الزام
ڈار نے مزید کہا کہ پی ڈی پی کے اراکین کی کراس ووٹنگ کی ممکنہ وجوہات میں پیسے کی پیشکش، اقتدار تک رسائی، مراعات کے وعدے، بہتر سیاسی پوزیشن اور بی جے پی کے ساتھ روایتی ہم آہنگی شامل ہو سکتی ہیں۔
ادھر، اپنی پارٹی کے چیف ترجمان اور ریاستی سیکریٹری منتظر محی الدین نے بھی اسی طرح کے خدشات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یہ اقدام بالواسطہ طور پر بی جے پی کو فائدہ پہنچانے کے لیے کیا گیا۔
پی ڈی پی نے کی تردید
تاہم پی ڈی پی کے ترجمان موہت بھان نے ان الزامات کو مسترد کرتے ہوئے ان بیانات کو "عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش" سے تعبیر کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پولنگ ایجنٹ مقرر کرنا ایک امیدوار کا اختیار ہوتا ہے اور انہوں نے نیشنل کانفرنس کی "غیر مشروط" حمایت کی تھی۔ بھان نے کہا: "واضح طریقہ کار پر سوال اٹھانا صرف الجھن پیدا کرتا ہے اور یا تو لاعلمی ظاہر کرتا ہے یا عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش ہے۔"
