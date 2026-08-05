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دفعہ 370 کی منسوخی کی برسی پر احتیاطی اقدام، شری امرناتھ یاترا کے قافلوں اور سکیورٹی کنوائے کی نقل و حرکت معطل
ذرائع کے مطابق حکام نے جموں سرینگر قومی شاہراہ پر سکیورٹی فورسز نے قافلوں کی نقل و حرکت بھی عارضی طور پر معطل کر دی۔
Published : August 5, 2026 at 12:43 PM IST
اننت ناگ (میر اشفاق): دفعہ 370 کی منسوخی کی ساتویں برسی کے موقعے پر سکیورٹی خدشات کے پیش نظر حکام نے بدھ کے روز شری امرناتھ یاترا کے قافلوں کی نقل و حرکت احتیاطی طور پر معطل کر دی۔ اس دوران جموں کے بھگوتی نگر بیس کیمپ سے بالتل کی جانب کسی بھی یاترا قافلے کو روانہ ہونے کی اجازت نہیں دی گئی، جبکہ بالتل سے جموں کی طرف واپسی کے قافلوں کی روانگی بھی روک دی گئی۔
ذرائع کے مطابق حکام نے جموں سرینگر قومی شاہراہ پر سکیورٹی فورسز نے(کانوائی) قافلوں کی نقل و حرکت بھی عارضی طور پر معطل کر دی۔ یہ اقدام عموماً ایسے مواقع پر کیا جاتا ہے جب سکیورٹی ایجنسیاں حساس حالات کے باعث اس اہم شاہراہ پر غیر ضروری آمد و رفت کو محدود کرنا چاہتی ہیں۔ْ
اگرچہ نئے قافلوں کی روانگی معطل رہی، تاہم بالتل بیس کیمپ پر پہلے سے موجود یاتریوں کو طے شدہ شیڈول کے مطابق امرناتھ غار کی جانب درشن کے لیے جانے کی اجازت دی گئی اور یاترا معمول کے مطابق جاری رہی۔
یہ احتیاطی اقدامات ایسے وقت کیے گئے جب حکمران نیشنل کانفرنس، کانگریس اور پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی (پی ڈی پی) سمیت مختلف سیاسی جماعتوں نے 5 اگست کو یومِ سیاہ کے طور پر منایا۔ ان جماعتوں نے 5 اگست 2019 کو مرکز کی جانب سے دفعہ 370 کی منسوخی، ریاست جموں و کشمیر کی خصوصی آئینی حیثیت کے خاتمے اور اسے دو مرکزی زیرِ انتظام علاقوں میں تقسیم کیے جانے کے فیصلے کی ساتویں برسی پر الگ الگ احتجاجی پروگرام منعقد کرنے کا فیصلہ کیا ۔
شری امرناتھ یاترا ملک کی سب سے بڑی سالانہ مذہبی یاتراؤں میں شمار ہوتی ہے، جس کے لیے ہر سال سخت اور کثیر سطحی سکیورٹی انتظامات کیے جاتے ہیں۔ حکام سکیورٹی صورتحال اور انٹیلی جنس اطلاعات کی بنیاد پر یاترا کے روٹس اور قافلوں کی نقل و حرکت کا مسلسل جائزہ لیتے رہتے ہیں تاکہ یاتریوں کی سلامتی کو یقینی بنایا جا سکے۔
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رواں برس اب تک 4 لاکھ 60 ہزار سے زائد یاتری گھپا کا درشن کر چکے ہیں۔ امسال یاترا کا آغاز 3 جولائی کو ہوا تھا، جبکہ اس کا اختتام 28 اگست کو رکشا بندھن کے موقع پر ہوگا۔