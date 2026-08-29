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وزیر اعلیٰ عمر کے عوامی وعدے 'سفید جھوٹ' ہیں: عبدالغنی وکیل
عبدالغی وکیل نے کہا کہ اگر عمرعبداللہ سچ میں ایماندار ہیں تو ان کو اب اپنے عہدے سے استعفی دینا چاہیے۔
Published : August 29, 2026 at 10:22 AM IST
بارہمولہ( کوثر عرفات): جموں و کشمیر کے پیپلز کانفرنس کے سینئر لیڈر عبدالغی وکیل نے وزیر اعلی عمر عبداللہ پر سخت تنقید کرتے ہوئے کہا کہ جو بھی سرکار نے لوگوں کے ساتھ وعدے کیے ہیں وہ سب سفید جھوٹ نکلا، لوگ پریشان ہے اور ہر طرف سے مشکلات ہی مشکلات ہے اور کشمیر میں جو فروٹ انڈسٹری اور ٹورزم انڈسٹری ہے وہ بلکل مشکل دور میں چل رہی ہے۔
موصوف نے کہا کہ اگر عمر عبداللہ سچ میں ایماندار ہے تو ان کو اب اس سرکار سے استعفی دینا چاہیے کیونکہ لوگوں کا کوئی بھی کام نہیں ہو رہا ہے اور نیشنل کانفرنس پارٹی کے ساتھ جو لوگ وابستہ ہے وہ خود بھی کافی پریشان ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس پارٹی کے ایک ایل اے ، اور ایم پی جو ہے جو بھی رو رہے ہیں۔ کیونکہ جو اس سرکار نے وعدے کیے تھے وہ ان میں سے کوئی بھی پورا نہیں کر سکی۔
عبدالغنی وکیل نے مزید کہا کہ جو اس سرکار نے وعدہ کیا تھا کہ یومیہ مزدور کو مرحلہ وار طریقے سے مستقل کریں گے اور یہ اسمبلی میں کہا تھا اور اس کے علاوہ ایس پی اوس کو بھی مستقل کرنے کا وعدہ کیا تھا لیکن آج تک کچھ بھی دیکھنے کو نہیں ملا ہے۔
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انہوں نے کہا کہ اگر ہم تعمیر و ترقی کے حوالے سے بات کرے تو اس میں بھی کوئی کام نہیں کیا گیا ہے اور لوگوں کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے، انہوں نے بتایا کہ اگر ہم ریاستی درجے کی بات کرے تو وہ مرکز سرکار کا وعدہ ہے اور جب تک جموں کشمیر کی تمام سیاسی جماعتیں ایک نہیں ہوگئ اور مرکز پر دباؤ ڈالیں گی اور تب جاکے ایک نہ ایک دن ریاستی درجہ ضرور واپس ملے گا۔