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کیب ڈرائیور سے کامیاب ٹراوٹ فش فارمر تک کوکرناگ کے عاشق حسین میر کا سفر، دیگر کیلئے بھی بنے تحریک
ٹیکسی ڈرائیور سے کامیاب کاروباری بننے والے کشمیری نوجوان عاشق حسین کی متاثر کن کہانی، جنہوں نے ٹراوٹ مچھلی پروری سے اپنی تقدیر بدل ڈالی۔
Published : October 28, 2026 at 9:07 AM IST
اننت ناگ (میر اشفاق): محنت، عزم اور درست مواقع سے فائدہ اٹھانے کی صلاحیت انسان کی زندگی بدل سکتی ہے۔ اس کی ایک نمایاں مثال جنوبی کشمیر کے ضلع اننت ناگ میں کوکرناگ کے ساگم (میر پورہ) علاقے سے تعلق رکھنے والے 36 سالہ عاشق حسین میر ہیں، جو کبھی اپنے خاندان کی کفالت کے لیے کیب چلاتے تھے، تاہم آج وہ ضلع اننت ناگ کے نمایاں ٹراوٹ مچھلی پروروں میں شمار ہوتے ہیں۔ انہوں نے محدود وسائل سے شروع کیے گئے ایک چھوٹے سے کاروبار کو وسعت دے کر نہ صرف اپنے لیے معاشی استحکام پیدا کیا بلکہ مقامی نوجوانوں اور خواتین کے لیے بھی روزگار اور خود کفالت کے نئے مواقع فراہم کیے۔
عاشق حسین میر کا تعلق ایک غریب خاندان سے ہے۔ وہ ایک وقت میں کیب چلا کر اپنے اہلِ خانہ کی ضروریات پوری کرتے تھے اور بہتر روزگار کی تلاش میں تھے۔ اسی دوران اپنے گھر کے قریب سے گزرنے والے قدرتی چشمے اور پانی کے تیز بہاؤ نے انہیں ایک نئے کاروبار کی طرف متوجہ کیا۔ انہوں نے مقامی آبی وسائل کی صلاحیت کو سمجھتے ہوئے ٹراوٹ مچھلی کی افزائش کا فیصلہ کیا۔
ان کے اس سفر کو آگے بڑھانے میں محکمہ فشریز کی جانب سے اننت ناگ کے اشاجی پورہ میں منعقدہ ایک بیداری ورکشاپ نے اہم کردار ادا کیا۔ ورکشاپ میں جدید آبی زراعت اور مچھلی پروری کے امکانات سے واقف ہونے کے بعد عاشق حسین میر نے سال 2009 میں محض ایک 'ریس وے' (مچھلیوں کی افزائش کے لیے بنائے گئے مستطیل نما تالاب) سے اپنے کاروبار کا آغاز کیا۔ محدود وسائل اور مختلف مشکلات کے باوجود انہوں نے محنت اور مستقل مزاجی سے اس شعبے میں اپنی پہچان بنائی۔
گزشتہ ڈیڑھ دہائی کے دوران ان کا کاروبار مسلسل ترقی کرتا رہا اور آج وہ دو بڑے فش فارمنگ یونٹس چلا رہے ہیں، جہاں مجموعی طور پر 19 ریس ویز اور دو خصوصی ہیچریاں قائم ہیں۔ ان فارموں میں سالانہ 100 کوئنٹل سے زائد ٹراوٹ مچھلی پیدا ہوتی ہے، جبکہ ہر سال تقریباً پانچ سے چھ لاکھ مچھلی کے انڈے بھی تیار کیے جاتے ہیں۔ اس طرح ان کا کاروبار محض مچھلیوں کی افزائش تک محدود نہیں رہا بلکہ انہوں نے پیداوار کے مختلف مراحل میں اپنی سرگرمیوں کو وسعت دی ہے۔
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کاروبار کو مزید فروغ دینے کے لیے عاشق حسین میر نے سال 2023 میں ویریناگ کے علاقے میں ایک اور فش فارم قائم کیا۔ اس کے علاوہ مچھلیوں کی فروخت اور صارفین تک براہِ راست رسائی کو بہتر بنانے کے لیے انہوں نے ضلع اننت ناگ کے ساگم، شانگس نوگام اور ویری ناگ میں تین ریٹیل آؤٹ لیٹس قائم کیے۔ ان اقدامات سے انہیں اپنی پیداوار کی فروخت کے لیے ایک بہترین مارکیٹنگ نظام قائم کرنے کا موقع ملا۔
عاشق حسین میر کی کامیابی کا ایک اہم پہلو یہ ہے کہ ان کا کاروبار اب مقامی آبادی کے لیے روزگار کا ذریعہ بن چکا ہے۔ ان کے فش فارمنگ یونٹس سے اس وقت دس مقامی نوجوان وابستہ ہیں، جنہیں معقول روزگار حاصل ہے۔ اس طرح وہ خود کفالت کے ساتھ ساتھ دیہی معیشت کی مضبوطی میں بھی اپنا حصہ ڈال رہے ہیں۔
ان کی کامیابی نے دیگر مقامی افراد، خصوصاً خواتین کو بھی ٹراوٹ مچھلی پروری کی جانب راغب کیا ہے۔ ان میں زینت منظور بھی شامل ہیں، جنہوں نے عاشق حسین میر سے تربیت حاصل کرنے کے بعد اپنا فش فارمنگ یونٹ قائم کیا ہے۔
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زینت منظور کے مطابق عاشق حسین میر کی رہنمائی اور ان سے حاصل ہونے والی عملی تربیت نے انہیں اپنے آبائی علاقے میں روزگار کا بہترین موقع فراہم کیا۔ انہوں نے بتایا کہ وہ اس سے قبل عاشق حسین کے فارم میں ملازمت کرتی تھیں، تاہم ٹراوٹ مچھلی پروری کی مکمل مہارت حاصل کرنے کے بعد انہوں نے اپنا ذاتی کاروبار شروع کرنے کا فیصلہ کیا۔
زینت منظور نے فی الحال چار ریس ویز سے اپنے فش فارمنگ یونٹ کا آغاز کیا ہے اور مستقبل میں اسے مزید وسعت دینے کا ارادہ رکھتی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ عاشق حسین میر سے سیکھنے کے بعد انہیں کسی دوسرے کے سہارے کے بغیر اپنے پیروں پر کھڑا ہونے کا موقع ملا ہے اور اب وہ خود اپنے خاندان کی کفالت کر رہی ہیں۔
زینت منظور کی مثال اس بات کی عکاسی کرتی ہے کہ کامیاب کاروباری افراد کی رہنمائی اور عملی تربیت دوسروں کے لیے بھی ترقی کے راستے کھول سکتی ہے۔ عاشق حسین میر کی کامیابی اب صرف ان کی ذاتی معاشی ترقی تک محدود نہیں رہی بلکہ ان کے تجربے سے دوسرے لوگ بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں اور خود روزگار کی جانب قدم بڑھا رہے ہیں۔
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عاشق حسین میر اپنی کامیابی میں محکمہ فشریز کے تعاون، تکنیکی رہنمائی اور سرکاری معاونت کو کلیدی قرار دیتے ہیں۔ ان کے مطابق محکمے کی رہنمائی نے انہیں ٹراوٹ فش فارمنگ کے جدید طریقوں کو سمجھنے اور اپنے کاروبار کو وسعت دینے میں مدد فراہم کی۔ ان کا تجربہ اس بات کو اجاگر کرتا ہے کہ اگر سرکاری اداروں کی جانب سے مناسب تربیت، تکنیکی معاونت اور رہنمائی فراہم کی جائے تو دیہی علاقوں میں دستیاب قدرتی وسائل کو روزگار اور کاروبار کے پائیدار ذرائع میں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔
کوکرناگ اور اس کے گردونواح میں قدرتی آبی وسائل کی موجودگی ٹراوٹ مچھلی کی افزائش کے لیے شاندار امکانات رکھتی ہے۔ عاشق حسین میر کا سفر اس شعبے کی صلاحیت کو نمایاں کرتا ہے، جہاں محدود وسائل کے ساتھ آغاز کرنے والا شخص محنت اور درست رہنمائی کے ذریعے ایک کامیاب کاروباری بن سکتا ہے۔ ان کی کہانی مقامی نوجوانوں کے لیے بھی ایک روشن مثال ہے کہ نوکریوں کے محدود مواقع کے درمیان جدید زراعت، مچھلی پروری اور دیگر کاروباری سرگرمیوں کو اپنا کر معاشی خود کفالت حاصل کی جا سکتی ہے۔
ایک وقت میں روزگار کی تلاش میں کیب چلانے والے عاشق حسین میر آج نہ صرف اپنے خاندان کے لیے معاشی استحکام کا ذریعہ ہیں بلکہ مقامی نوجوانوں کو ملازمت فراہم کرنے اور خواتین کو کاروباری طور پر بااختیار بنانے میں بھی اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ ان کا سفر اس حقیقت کو ثابت کرتا ہے کہ قدرتی وسائل کا دانش مندانہ استعمال، محنت، تکنیکی تربیت اور دوسروں کی رہنمائی دیہی علاقوں میں معاشی ترقی کے نئے افق پیدا کر سکتی ہے۔
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