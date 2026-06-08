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جیل سے رہائی کے بعد بھی معراج ملک پر پابندیاں برقرار، آزادانہ سفر سے روکے جانے کا دعویٰ
معراج ملک نے سیکورٹی میں کمی اور رہائی کے باوجود سفر کرنے اور جلسوں میں شرکت سے روکنے کا الزام عائد کیا ہے۔
Published : June 8, 2026 at 2:00 PM IST
سرینگر: جیل سے رہائی کے بعد جموں و کشمیر میں عام آدمی پارٹی (عآپ) کے واحد رکن اسمبلی معراج ملک نے الزام عاید کیا ہے کہ ان کی نقل و حرکت پر پابندیاں عائد کر دی گئی ہیں، اور انہیں مرکز کے زیر انتظام (یونین ٹیریٹری) جموں کشمیر میں پارٹی کے مجوزہ کنونشن منعقد کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی۔
ای ٹی وی بھارت کے ساتھ بات کرتے ہوئے معراج ملک نے کہا کہ انتظامیہ اور پولیس انہیں اپنے حلقہ انتخاب سے باہر جانے یا عوام اور پارٹی کارکنوں کے ساتھ اجتماعات منعقد کرنے کی اجازت نہیں دے رہی۔ معراج ملک کو گزشتہ برس ضلع مجسٹریٹ ڈوڈہ نے پبلک سیفٹی ایکٹ (پی ایس اے) عائد کرکے انہیں جیل بھیج دیا تھا۔ ہائی کورٹ نے رواں برس ان کی قید کو ختم کرکے انہیں رہا کیے جانے کا حکام جاری کیا تھا۔
معراج ملک نے ڈوڈہ اسمبلی حلقے سے بھارتیہ جنتا پارٹی (بی جے پی) کے امیدوار گجے سنگھ رانا کو 4,538 سے زائد ووٹوں سے شکست دی تھی۔ ڈوڈہ کے منتخب آزاد ضلع ترقیاتی کونسل (ڈی ڈی سی) رکن رہ چکے ملک کو 23,228 ووٹ ملے تھے، جبکہ ان کے حریف رانا نے 18,690 ووٹ حاصل کیے تھے۔ ان کے دیگر مد مقابل امیدواروں میں نیشنل کانفرنس کے سابق وزیر خالد نجیب سہروَردی اور کانگریس کے سابق وزیر عبدالمجید وانی شامل تھے۔
جموں و کشمیر میں عام آدمی پارٹی کے ریاستی صدر معراج ملک نے کہا: "تمام ارکان اسمبلی اور سیاسی رہنما جموں و کشمیر کے کسی بھی حصے میں آزادانہ طور پر جا سکتے ہیں اور انہیں سکیورٹی بھی فراہم کی جاتی ہے، لیکن میری نقل و حرکت محدود کر دی گئی ہے اور میری سکیورٹی بھی کم کرکے صرف دو پرسنل سکیورٹی افسران (پی ایس اوز) تک محدود کر دی گئی ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتا کیوں! سول یا پولیس انتظامیہ کی جانب سے کوئی تحریری وجہ نہیں بتائی گئی۔"
یاد رہے کہ گزشتہ سال ستمبر میں ڈوڈہ کے اُس وقت کے ضلع مجسٹریٹ ہروِندر سنگھ نے ضلع انتظامیہ کے خلاف ان کے متنازع بیانات اور الزامات کے بعد معراج ملک کو پبلک سیفٹی ایکٹ (پی ایس اے) کے تحت جیل بھیج دیا تھا۔ تاہم، جموں، کشمیر اور لداخ ہائی کورٹ نے رواں سال 28 اپریل کو ان کے خلاف پی ایس اے کو کالعدم قرار دے دیا تھا۔
معراج ملک نے دعویٰ کیا: "رہائی کے بعد میری نقل و حرکت سختی سے محدود کر دی گئی اور سکیورٹی بھی کم کر دی گئی۔ چند روز قبل لیفٹیننٹ گورنر نے کشتواڑ میں نشہ مکت ریلی منعقد کی، لیکن مجھے نہ سرینگر جانے دیا گیا اور نہ ہی جموں۔"
انہوں نے کہا کہ ان پابندیوں کی کوئی وجہ نہیں بتائی جا رہی۔ "میری نقل و حرکت ڈوڈہ اسمبلی حلقے تک محدود کر دی گئی ہے۔ مجھے اپنے گھر پر بھی اجتماعات منعقد کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ انتظامیہ یا قانون نافذ کرنے والے اداروں کی جانب سے کوئی تحریری حکم موجود نہیں، صرف زبانی طور پر انکار کیا جاتا ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ جب دیگر تمام ارکان اسمبلی آزادانہ طور پر سفر کر رہے ہیں تو ایک رکن اسمبلی کو کیوں روکا جا رہا ہے۔"
ملک نے بتایا کہ انہوں نے وادی کشمیر کے 10 اضلاع میں مجوزہ کنونشنوں کے انعقاد کے سلسلے میں ڈویژنل کمشنر، کشمیر، کو خطوط لکھے ہیں اور متعلقہ ڈپٹی کمشنروں سے بھی رابطہ کیا ہے، لیکن ابھی تک کوئی جواب نہیں ملا۔
انہوں نے کہا: "میں نے ڈویژنل کمشنر کشمیر اور دیگر متعلقہ حکام سے فون پر بھی بات کی، لیکن ان کی جانب سے کوئی تسلی بخش جواب نہیں دیا گیا۔" معراج ملک کا کہنا تھا کہ اگر حکام ان کی نقل و حرکت پر پابندی کی وجہ "سکیورٹی خطرہ" بتاتے ہیں تو پھر ان کی سکیورٹی میں اضافہ ہونا چاہیے، نہ کہ کمی۔ انہوں نے کہا: "اگر مجھے سکیورٹی خطرات لاحق ہیں تو مجھے مزید سکیورٹی دی جانی چاہیے، لیکن حیرت کی بات ہے کہ میرے پاس صرف دو پی ایس اوز ہیں۔ جب میں اپنے حلقے میں کسی مقام یا تقریب میں جاتا ہوں تو مجھے نہ کوئی سکیورٹی اسکواڈ دیا جاتا ہے اور نہ ہی کوئی اضافی حفاظتی انتظام۔ رہائی کے بعد مجھے ڈوڈہ ضلع سے باہر جانے کی اجازت نہیں دی گئی۔ پولیس اہلکار زبانی طور پر کہتے ہیں کہ ضلع سے باہر نہ جائیں۔"
انہوں نے کہا کہ انہیں یہ بھی معلوم نہیں کہ آیا انہیں سرینگر میں سول سیکرٹریٹ یا اسمبلی جانے کی اجازت دی جائے گی یا نہیں۔ معراج ملک نے بتایا کہ انہوں نے پولیس کے ڈائریکٹر جنرل نلین پربھات کو خط لکھ کر کہا ہے کہ ان کے آئینی حقوق خطرے میں ہیں اور اظہارِ رائے کی آزادی اور ملک کے اندر آزادانہ سفر کے حق کو متاثر کیا جا رہا ہے۔
اپنے خط میں انہوں نے لکھا: "میرا کوئی ارادہ سیاسی بے چینی یا بدامنی پیدا کرنے کا نہیں ہے۔ میرے دورے کا واحد مقصد اپنے حامیوں سے مثبت عوامی رابطہ قائم کرنا ہے۔ تاہم جموں و کشمیر پولیس کی جانب سے پیدا کی جا رہی صورتحال اس بات کو مضبوط کرتی ہے کہ میرے آئینی حقوق خطرے میں ہیں اور اظہارِ رائے اور ملک کے اندر آزادانہ سفر کا حق متاثر ہو رہا ہے۔ اس معاملے پر فوری توجہ دی جائے کیونکہ میرے کئی رضاکاروں اور عہدیداروں کو غیر قانونی طور پر حراست میں رکھا جا رہا ہے۔ جمہوریت کی بقا آئین اور اس کے عطا کردہ حقوق کے عملی نفاذ سے وابستہ ہے۔ میرے معاملے میں میرے حقوق واضح طور پر پامال ہو رہے ہیں۔"
انہوں نے ڈی جی پی سے اپیل کی کہ انہیں اور ان کی ٹیم کو جموں و کشمیر میں اپنا سیاسی دورہ جاری رکھنے کی اجازت دی جائے۔ اپنے پارٹی رہنما پر عائد پابندیوں پر ناراضگی ظاہر کرتے ہوئے عام آدمی پارٹی کے قومی کنوینر اور دہلی کے سابق وزیر اعلیٰ ارویند کیجریوال نے بھی سوال اٹھایا۔ انہوں نے ایکس پر لکھا، "پہلے آپ نے معراج ملک کو ایک مکمل طور پر من گھڑت مقدمے میں جیل بھیج دیا۔ جیل سے واپسی کے بعد پورے جموں و کشمیر کے لوگ ان سے ملنا چاہتے ہیں۔ آپ انہیں اپنے ہی علاقے میں سفر کرنے اور عام لوگوں سے ملنے سے کیسے روک سکتے ہیں؟"
عآپ کے ترجمان مدثر حسن نے کہا کہ پارٹی نے کشمیر کے اننت ناگ ضلع سے آغاز کرتے ہوئے جموں و کشمیر کے تمام 20 ضلع ہیڈکوارٹروں میں کنونشن اور اجلاس منعقد کرنے کا منصوبہ بنایا تھا، لیکن اجازت نہیں دی جا رہی۔
انہوں نے کہا: "7 جون کو اننت ناگ میں ہمارا کنونشن طے تھا، مگر اجازت نہیں دی گئی۔" ان کا کہنا تھا کہ پارٹی ان پابندیوں کے خلاف ہائی کورٹ سے رجوع کرنے پر غور کر رہی ہے۔
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