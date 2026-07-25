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'پردھان کا استعفی بھاچپا پر کراکرا طمانچہ'
ڈوڈہ سے عآپ کے رکن اسمبلی معراج ملک نے دھرمیندر پردھان کی جگہ راگھو چڑھا کو وزیر تعلیم بنانے کو کہا ہے۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : July 25, 2026 at 6:10 PM IST
سرینگر (پرویز الدین ): مرکزی وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان نے اپنے عہدے سے استعفی دیا ہے۔ ایسے میں مختلف طبقہ ہائے فکر سے وابستہ لوگوں خاص کر سیاسی جماعتوں اور لیڈران کی جانب سے ردعمل ظاہر کیا جا رہا ہے۔
جموں کشمیر سے عام آپ پارٹی (عآپ) کے اکلوتے رکن اسمبلی معراج ملک نے سماجی رابطہ گاہ 'ایکس' پر اپنے ایک پوسٹ میں نوجوانوں کو مبارک باد پیش کرتے ہویے لکھا "مبارک ہو، آخر کار دھرمیندر پردھان اپنے عہدے سے مستعفی ہوئے۔" انہوں نے سوالیہ، طنزیہ انداز میں لکھا:"مودی جی،آپ کس سے خوفزدہ ہیں ؟ بنگلہ دیشیوں سے یا ہندوستانیوں سے؟"
Abhi to sirf istifa liya hai, abhi sarkaar lena baki hai.— Mehraj Malik (@MehrajMalikAAP) July 25, 2026
Thakna nahi hai, abhi to ladhai badi hai
#CJP
انہوں نے مزید کہا کہ "سنگہرش (جد و جہد) ہم کریں، ایکٹنگ وہ۔ ہر ایک انقلابی' رئیل ووڈ' ہے۔اب سے کوئی بالی ووڈ یا ہالی ووڈ نہیں (بس رئیل ووڈ)۔ عآپ سے کنارہ کشی اختیار کرکے بھاجپا میں شامل ہوئے ممبر پارلیمنٹ راگھو چڑھا پر طنز کرتے ہوئے معراج ملک نے پوسٹ میں لکھا: "راگو چڑھا کو نیا مرکزی وزیر تعلیم بنایا جانا چائیے۔ (کیونکہ وہ عآپ سے باغی ہونے اور) بی جے پی میں شامل ہونے کے بعد بعد غائب ہیں۔"
ادھر ، کانگریس رہنما دیپیکا پشکر ناتھ نے اپنا ردعمل ظاہر کرتے ہوئے اپنے ایکس اکاؤنٹ پر جاری ویڈیو بیان میں کہا: "ہرایا کہاں ہے، وہ تو ویسے بھی جانے والا تھا ۔لیکن آپ نے دباؤ سے استعفی دے دیا اب پنجاب او یوپی جیتنے والے ہیں۔" انہوں نے اپنے ویڈیو پیغام میں کہا کہ "بھاچپا کو لگتا تھا کہ انہیں کوئی ہرا نہیں سکتا ہے۔ بھاچپا کو بھی محسوس ہونے لگا تھا کہ وہ ہندوستان بن گیا ہے اور ان کے بنا ہندوستان کچھ بھی نہیں (ادھورا ہے)۔آج نوجوانوں نے سڑکوں پر آکر Civil Disobedience(سیول نافرمانی) تحریک چلا کر بھاجپا پر کرارا طمانچہ مارا۔بھاجپا کو بتایا ہے کہ وہ ہندوستان نہیں ہے۔ہندوستان ہندوستانیوں کا ہے اور سول ڈِس اوبیڈنس تحریک میں اتنی طاقت ہے کہ وہ کچھ بھی الٹا کرسکتی ہے ۔"
किसी के बाप का थोड़ी है हिंदुस्तान हमारा है 💪🏻 pic.twitter.com/4Tuwrqeptu— Deepika Pushkar Nath (@DeepikaPNath) July 25, 2026
وزیر تعلیم نے استعفیٰ کیوں دیا؟
مرکزی وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان نے وزیر اعظم نریندر مودی کو اپنا استعفی دے دیا ہے۔ 'کاکروچ جنتا پارٹی' کی جانب سے نیٖٹ پرچہ لیک کے بعد بعض طلبہ کی جانب سے خودکشی کیے جانے کے بعد احتجاج کیا اور دھرمیندر پردھان کے استعفیٰ کے ساتھ ساتھ ساتھ خودکشی کرنے والے طلبہ کے لواحقین کو معاوضہ کی مانگ کی۔
کاکروچ جنتا پارٹی کی جانب سے احتجاجی مظاہروں نے دہلی کے جنتر منتر سے پرے ملک بھر میں اپنا اثر ڈالا اور ہندوستان کے شمال و جنوب میں احتجاجوں کی لہر دوڑ گئی۔ اپوزیشن کی جانب سے بھی پردھان کے استعفی کے لیے نریندر مودی کی زیر قیادت بی جے پی حکومت پر بنائے گئے رہے دباؤ کے درمیان دھرمیندر پردھان نے سوشل میڈیا 'ایکس' پر اپنے استعفیٰ کی اطلاع دی۔ انہوں نے اپنے پوسٹ میں لکھا کہ "پچھلے دس دن کے واقعات دیکھ کر میرا دل دکھی ہے۔"
پردھان کا استعفیٰ
پردھان نے اپنے پوسٹ میں لکھا: "جنتر منتر سمیت ملک میں جو صورتحال بنی ہے اس صورتحال کا ملک دشمن طاقتیں فائدہ نہ اٹھائیں۔ ملک کی یکجہتی برقرار رہے۔ملک کے ایک بھی طالب علم کا مستقبل قانونی پیچیدگیوں میں نہ الجھے۔ ہمارے بچے اپنا وقت پڑھائی پر لگائیں ۔کرئیر بنانے پر فوکس کریں۔ اسی بات پر غور کرتے ہوئے میں نے اپنا استعفیٰ وزیر اعظم نریندر مودی کو بھیج دیا ہے ۔"
دھرمیندر پردفھان نے مزید کہا کہ ملک کے نوجوان طاقت ہی اس کی اصل طاقت ہے ۔ملک کے نوجوان طاقت کو گمراہی کے جال میں پھنسے نہیں دیں گے۔ مرکزی وزیر نے کہا کہ "یہ میرا ذاتی وقار کا معاملہ نہیں ہے۔" دھرمیندر پردھان نے مزید کہا کہ گزشتہ 3 مئی کو ہوئے نیٹ امتحان میں جو ضابطگیاں پائی گئی ہے ان سے انہوں نے کبھی منہ نہیں موڑا ہے۔اور پہلے دن سے ہی ذمہ داری لی ہے۔
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