عمر عبدللہ سرکار نے کام کیا ہوتا تو محبوبہ مفتی کیجریوال کا نام لینے پر مجبور نہیں ہوتی، دیبا خان
عام آدمی پارٹی کی بڈگام سے ضمنی انتخابات کے امیدواردیبا خان نےکہا کہ وزیر اعلی عمرعبدللہ ریاستی درجے کی بحالی کےآڑ میں وعدے بھول گئےہیں۔
سرینگر( پرویز الدین ): جموں و کشمیر کے نگروٹہ اور بڈگام ضمنی انتخابات کےلیے 33 امیدواروں نے اپنے کاغذات نامزدگی داخل کئے ہیں جن میں بڈگام کے لیے 20 جبکہ نگروٹہ اسمبلی حلقے کے لیے 13 امیدواروں شامل ہیں۔ایسے میں بڈگام اسمبلی حلقہ انتخاب میں حکمران جماعت نیشنل کانفرس، پی ڈی پی،بی جے پی ،عوامی اتحاد پارٹی اور عام آدمی پارٹی کے علاوہ دیگر آزاد امیدوار میدان میں ہیں۔
اس بیچ عام آدمی پارٹی نے بڈگام کے ضمنی انتخابات کے لیے خاتون امیدوار دیبا خان کو میدان میں اتارا ہے۔ 38 سالہ دیبا خان آپ کی ٹکٹ پر پہلی مرتبہ بڈگام اسمبلی نشست سے انتخابات میں حصہ لے رہی ہے اور یہ پُر امید نظر آرہی ہے اور کہتی ہیں کہ مقابلے سخت تو ہے لیکن ناممکن نہیں ہے۔
ای ٹی وی بھارت کے نمائندے پرویز الدین کے ساتھ ایک خاص بات چیت کے دوران دیبا خان نے کہا کہ اگرچہ بڈگام اسمبلی حلقہ میں نیشنل کانفرنس کا گڑھ سمجھا جاتا ہے اور کئی دہائیوں سے وہاں این سی کا دبدبہ رہا ہے لیکن اس بار بڈگام کے لوگوں کا مزاج بدلا ہوا ہے۔لوگ اب روایتی پارٹی کو درکنار کر کے تبدیلی کے خواہش مند ہیں۔
انہوں نے کہا کہ بڈگام میں اس وقت آپ کسی بھی فرد سے بات کرے۔ خواہ وہ مرد ہو یا خاتون، بزرگ ہو یا جوان ہر ایک نیشنل کانفرنس اور خاص کر پارٹی کے نائب صدر اور جموں کشمیر کے وزیر اعلی عمر عبدللہ سے کافی خفا اور ناراض نظر آرہے ہیں اور آج کی تاریخ میں وہاں کے لوگ عمر عبدللہ کے بڈگام کے بجائے گاندربل کو بطور ایم ایل اے ترجیح دینے کو دھوکے سے تعبیر کرتے ہیں اور وہ ان ضمنی انتخابات میں این سی سے بدلہ لینے کے موڈ میں دکھائی دے رہے ہیں۔
دیبا خان نے کہا کہ عام آدمی پارٹی کی حکومت دلی یوٹی میں تھی۔ لیکن پارٹی کے صدر اروند کیجریوال نے کسی بھی حیلے بہانے کے بغیر لوگوں کو پانی اور بجلی کی مفت سہولیت فراہم کی۔ جبکہ تعلیم اور صحت عامہ کے حوالے سے بھی ان کا کام کسی سے ڈھکہ چھپا نہیں ہے۔انہوں نے کہا کہ جموں وکشمیر کے وزیر اعلی عمر عبدللہ ریاستی درجے کی بحالی کے آڑ میں ترقیاتی کاموں خاص کر اپنے کئے گئے وعدے ہی بھول چکےہیں ۔
انہوں نے اپنے پارٹی صدر کی مثال پیش کرتے ہوئے کہا کہ کیجریوال نے بھی یوٹی میں کام کیا ان کو بھی بطور وزیر اعلی کام کرنے جموں وکشمیر سے کہیں زیادہ رکاوٹیں پیش آئیں لیکن انہوں نے لوگوں کی سہولیات پر کسی بھی طرح کا سمجھوتہ نہیں کیا اور وہ انہوں نے ریاستی درجہ نہ ہونے کا رونا نہیں رویا ۔ اس لیے حال ہی میں پی ڈی پی صدر محبوبہ مفتی کیجریوال کا نام لینے کے لیے مجبور ہوئی۔
اس یہ عیاں ہوجاتا ہے کہ عمر عبدللہ نے بڈگام کے لوگوں کے بہ نسبت گاندربل کو ہی اپنی ترجیحات میں شامل رکھا۔ایسے میں ایک مرتبہ پھر بڈگام کے لوگوں کو دھوکے کے سوا کچھ بھی نہیں ملا۔انہوں نے مزید کہا کہ پچھلی حکومتوں نے بھی بڈگام کو نظر انداز اور موجودہ حکومت بھی مکمل نظر انداز کر چکی ہے۔
انہوں نےسوالہ انداز میں پوچھا کہ بڈگام اسمبلی نشست جس پر عمر عبدللہ نے جیت درج کی وہاں کسی بھی گاؤں یا علاقے میں تعمیر ترقی کا کوئی کسی بھی قسم کا نام و نشان نظر نہیں آرہا ہے۔ بڈگام ضلع جتنا سرینگر سے نزدیک ہے اتنا ہی ترقی کے لحاظ سے وہ پچھڑا ہوا ہے ۔انہوں نے کہا کہ عام آدمی پارٹی کو اگر بڈگام کے لوگ ان ضمنی انتخابات میں موقع دیتے ہیں تو ہم وہاں کے لوگوں کی ترقی اور فلاح و بہبود کے لیے کام کرنے میں کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں کریں گے۔
ایک سوال کے جواب میں دیبا خان نے کہا کہ بڈگام میں ایسے کئی رہنما میدان میں ہیں جو کہ وہ وہاں اپنا سیاسی اور مذہبی اثر و رسوخ رکھتے ہیں لیکن وہ اب وہاں سے اپنی شناخت کھو چکے ہیں۔ ایسے میں اب لوگوں کو بھی اس پارٹی کو آزمانا چائیے جو کہ صیحیح ، حقیقی اور زمینی سطح پر ان کے لیے کام کرنے کی چاہت رکھتی ہو اور بڈگام کی ایک موثر آواز بننا چاہتی ہو۔
غور طلب ہے کہ وسطی ضلع بڈگام اسمبلی نشست اُس وقت خالی پڑی۔جب وزیر اعلی عمر عبدللہ نے گاندربل کے حق میں اس نشست سے استعفی دے دیا۔ عمر عبدللہ نے گزشتہ سال ستمبر اکتوبر میں ہونے والے اسمبلی انتخابات میں دونوں حلقوں سے الیکشن لڑا تھا اور کامیابی حاصل کی تھی۔ جبکہ جموں نگروٹہ سیٹ انتخابات کے فوراً بعد بی جے پی رکن اسمبلی دیویندر سنگھ رانا کی موت کے بعد خالی ہوئی تھی۔قابل ذکر ہے کہ بڈگام اور نگروٹہ کے ضمنی انتخابات رواں ماہ کی 11 نومبر کو ہوں گے اور ووٹوں کی گنتی 14 نومبر کو ہونی ہے۔