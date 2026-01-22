ETV Bharat / jammu-and-kashmir
پلوامہ کے نوجوان کسان نے ٹیولپ بلب پروڈکشن کا پہلا منفرد انشیٹو شروع کر دیا
جموں و کشمیر کے ضلع پانپورسے تعلق رکھنے والے نوجوان کسان ارشاد احمد ڈار نےایک منظم ایگری ٹورزم اسپاٹ تیار کرنے کا منصوبہ بنایا ہے
Published : January 22, 2026 at 6:55 PM IST
پلوامہ( سید عادل مشتاق): کشمیر کی ہری بھری وادیاں، نیشنل ہائی وے کے قرب و جوار میں واقع وہ کھیت جہاں زعفران کی خوشبو کے ساتھ ساتھ رنگ برنگے جنگلی ٹیولپس کھلتے ہیں، پہلے ہی سیاحوں کی توجہ کا مرکز بنے ہوئے ہیں۔ اب انہی کھیتوں سے پلوامہ کے ایک نوجوان کسان نے زرعی شعبے میں ایک نئی تاریخ رقم کر دی ہے۔
ضلع پلوامہ پتل باغ پانپور سے تعلق رکھنے والے نوجوان کسان ارشاد احمد ڈار نے ٹیولپ بلب پروڈکشن کا پہلا منفرد اور تجرباتی انشیٹو شروع کرتے ہوئے کشمیر میں زرعی جدت کی ایک نئی مثال قائم کی ہے۔ ارشاد احمد کا کہنا ہے کہ کشمیر کی مٹی اور موسمی حالات ٹیولپ سیڈ ملٹیپلکیشن کے لیے انتہائی موزوں ہیں، مگر اس کے باوجود آج بھی بڑے پیمانے پر ٹیولپ بلب بیرونِ ملک سے درآمد کیے جاتے ہیں۔
انہوں نے کہا کہ اگر مقامی نوجوان اس شعبے کی طرف راغب ہوں تو کشمیر اپنی زمین پر ہی ٹیولپ بلب تیار کر سکتا ہے، جس سے نہ صرف روزگار کے نئے مواقع پیدا ہوں گے۔ بلکہ وادی کشمیر ایک نئی زرعی و تجارتی مارکیٹ کے طور پر بھی ابھر سکتی ہے۔
ارشاد احمد ڈار نے اس انشیٹو کا آغاز اپنے زعفران کے کھیت سے کیا ہے، جہاں قدرتی طور پر جنگلی ٹیولپس پہلے ہی اُگتے ہیں اور سیاحوں میں خاصی مقبولیت رکھتے ہیں۔ ان کھیتوں میں زعفران کی کاشت کے ساتھ ٹیولپس کا حسین امتزاج ایک منفرد منظر پیش کرتا ہے جو ہر دیکھنے والے کو اپنی جانب کھینچ لیتا ہے۔
زرعی سائنسدانوں کے مطابق ٹیولپ اور زعفران کو ایک ہی زمین پر کاشت کرنا ممکن ہے کیونکہ دونوں فصلوں کے موسمی اور حیاتیاتی سائیکل مختلف ہوتے ہیں، جس سے زمین کی افادیت بھی برقرار رہتی ہے اور پیداوار میں اضافہ بھی ممکن ہوتا ہے۔
ارشاد احمد کا مستقبل کا منصوبہ یہاں ایک منظم ایگری ٹورزم اسپاٹ تیار کرنا ہے، جہاں آنے والے برسوں میں سیاحوں کے لیے باقاعدہ داخلہ ٹکٹ کا نظام بھی متعارف کرایا جائے گا۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ اقدام نہ صرف کسانوں کی آمدنی میں اضافہ کرے گا۔ بلکہ کشمیر کو ایگری ٹورزم کے ایک نئے نقشے پر بھی نمایاں مقام دلائے گا۔یہ منفرد کوشش اس بات کا ثبوت ہے کہ اگر نوجوان جدت، محنت اور مقامی وسائل پر اعتماد کریں تو کشمیر کا زرعی شعبہ نئی بلندیوں کو چھو سکتا ہے۔