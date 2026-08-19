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کشمیر میں سیب تاجر تیز رفتار پارسل ٹرینوں پر ٹرکوں کو ترجیح کیوں دے رہے ہیں؟
کشمیر میں پارسل ٹرین سروس کا ایک سال مکمل ہوگیا ہے۔ لیکن آج بھی سیب تاجر روایتی ٹرانسپورٹ (ٹرکوں) کو ترجیح دے رہے ہیں۔
Published : August 19, 2026 at 10:48 AM IST
سرینگر: ایک سال قبل وادی کشمیر میں سیب کے تاجروں نے علاقے سے باہر کی منڈیوں تک سیب پہنچانے کے لیے مال بردار ٹرینیں چلانے کا مطالبہ کیا تھا۔ اس دوران سرینگر جموں قومی شاہراہ لینڈ سلائیڈنگ کی وجہ سے تقریباً ایک ماہ تک بند تھی۔ لیکن اب، ہندوستانی ریلوے کے ذریعے چلائی جانے والی پارسل ٹرینوں کو یہ تاجر محض ایک "ہنگامی آپشن" کے طور پر استعمال کررہے ہیں اور آج بھی ہائی وے پر ٹرکوں کے ذریعے سیب لے جانے کو ترجیح دے رہے ہیں۔
سیب لے جانے کے لیے ٹرین سروسز سستا متبادل پیش کرتی ہیں اس کے باوجود، تاجر کارگو ٹرینوں پر ٹرکوں کو ترجیح دے رہے ہیں۔ تاجروں کے مطابق اس کی کئی وجوہات ہیں جیسے وادی میں ریلوے اسٹیشنوں کی محدود تعداد، لاجسٹک مسائل اور متعدد اسٹاپوں پر لوڈنگ چارجز ۔
ہندوستانی ریلوے نے گزشتہ ستمبر میں کشمیر کے بڈگام اور دہلی کے آدرش نگر کے درمیان تیز رفتار گاڑیوں کی پارسل ٹرینیں شروع کیں۔ یہ اقدام لینڈ سلائیڈنگ کی وجہ سے تقریباً ایک ماہ تک قومی شاہراہ بند رہنے کے بعد شروع کیا گیا تھا۔ اگست میں قومی شاہراہ بند ہونے سے سیب 20 دنوں تک ٹرکوں میں پھنسے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے وہ سڑ گئے۔ اس دوران تاجروں نے اپنے نقصان کا تخمینہ 200 کروڑ روپے لگایا تھا۔
اس کے فوراً بعد، ستمبر میں، شمالی ریلوے نے بڈگام سے آدرش نگر، دہلی تک ایک وی پی (وہیکل پارسل) ٹرین سروس متعارف کرائی، جس کا جموں کے باری برہمنہ میں ایک مقررہ سٹاپ تھا۔ ریلوے نے بڈگام اور اننت ناگ میں مال بردار اسٹیشن قائم کیے اور حال ہی میں پلوامہ ضلع کے پامپور میں ایک اور اسٹیشن کھولا گیا۔
شمالی ریلوے کے چیف ایریا مینیجر (کشمیر) کپل شرما نے کا کہنا ہے کہ، ہائی اسپیڈ ریل پارسل ٹرین سروس نے گزشتہ سال بڈگام اور اننت ناگ ریلوے اسٹیشنوں سے بائیس ہزار ٹن سیب نئی دہلی کے آدرش نگر اسٹیشن تک پہنچائے۔ اس کامیاب تجربے اور کارگو سروس کے حوالے سے تاجروں کے مثبت ردعمل کے بعد، ریلوے نے آٹھ پارسل ٹرینیں شروع کیں، جن میں سے ہر ایک کوچ 23 میٹرک ٹن (ایم ٹی) سیب لے جارہی تھی۔ شرما نے نوٹ کیا کہ سال کے بقیہ مہینوں میں، ان کارگو ٹرینوں کا استعمال دہلی اور کشمیر کے درمیان سیمنٹ، ای کامرس کے سامان اور دیگر اشیاء کی نقل و حمل کے لیے کیا جاتا تھا۔
آج تک، 332 وی پی (وہیکل پارسل) کوچز بڈگام سے آدرش نگر، دہلی کے لیے روانہ کیے گئے ہیں، جو تقریباً سات ہزار چار سو ٹن سامان لے کر گئے ہیں ، جن میں سیب، ای کامرس کے سامان، اور مخلوط کارگو شامل ہیں۔ دہلی سے واپسی کے سفر پر، 786 وی پی کوچز نے تقریباً 17,450 ٹن سامان پہنچایا ہے، جس میں بنیادی طور پر ای کامرس اشیاء اور مخلوط کارگو شامل ہیں۔
تاہم، اس سال زیادہ کثافت والے باغات میں سیب کی کٹائی کے موسم کے آغاز کے ساتھ، تاجروں نے کارگو ٹرینوں کے مقابلے ہائی وے ٹرکوں کو ترجیح دی ہے۔ تاجروں کا کہنا ہے کہ، جیسے جیسے ستمبر میں سیب کی کٹائی میں تیزی آئے گی وہ پھل کی نقل و حمل کے لیے ٹرکوں کا استعمال کریں گے۔
کشمیر ویلی فروٹ گروورز-کم-ڈیلرز یونین کے چیئرمین بشیر احمد بشیر کے مطابق، پارسل ٹرینیں "ہنگامی حالات" کے دوران سیب کی نقل و حمل کے لیے "بہتر متبادل" کے طور پر کام کرتی ہیں۔
بشیر نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا کہ "ٹرین کے ذریعے سیب کی ترسیل میں اضافی اسٹیشنز اور لوڈنگ اور ان لوڈنگ کے اخراجات شامل ہیں۔" "کشمیر میں گتے باکس کو ٹرکوں سے ٹرینوں میں منتقل کرنا، اور پھر دہلی میں ٹرکوں پر واپس چڑھانے پر زیادہ لیبر چارجز ادا کرنا پڑ رہا ہے۔ یہ اضافی اخراجات تاجروں کے اخراجات کو بڑھا رہے ہیں، جس کے بعد ان کے لیے اچھا منافع حاصل کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔"
تاجر اور کسان اب سیب کو لکڑی کے روایتی کریٹس کی بجائے سستے گتے کے ڈبوں میں پیک کرتے ہیں۔ تاہم، یہ گتے کے ڈبے نازک ہوتے ہیں اور بار بار لوڈنگ اور ان لوڈنگ کے دوران اسے نقصان پہنچنے کا خدشہ ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا، "یہی وجہ ہے کہ ٹرین کے مقابلے میں ٹرک کے ذریعے سیب لے جانا زیادہ آسان ہے۔"
تاجروں نے وضاحت کی کہ کشمیری سیب ٹرکوں کے ذریعے دہلی سے باہر اور ملک کے جنوبی حصوں بشمول تمل ناڈو، گوا، ممبئی، مغربی بنگال اور دیگر ریاستوں میں لے جایا جاتا ہے۔
ایپل فارمرز فیڈریشن کے صدر ظہور احمد راتھر نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا کہ، "کشمیر ٹرین سروس اس وقت اپنے ابتدائی مرحلے میں ہے، سامان صرف دہلی تک لے جایا جا رہا ہے۔ ایک بار جب سروس دہلی سے باہر کے اسٹیشنوں تک بڑھا دی جائے گی اور لاجسٹکس میں بہتری آئے گی، تو تاجر ٹرینوں کو ترجیح دیں گے۔ جب کہ ٹرینیں ہمارے لیے ایک سستی آپشن بن سکتی ہیں، وہ اگلے چند سالوں کے لیے ٹرکوں کی جگہ نہیں لے سکتیں۔"
چیف ایریا مینیجر شرما نے نوٹ کیا کہ تیز تر ترسیل کے اوقات کی وجہ سے ریلوے کو روڈ ٹرانسپورٹ پر زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ انہوں نے کہا، "ایک پارسل ٹرین کو بڈگام اسٹیشن سے دہلی کے آدرش نگر تک سفر کرنے میں 24 گھنٹے لگتے ہیں، جب کہ ٹرکوں کو دو دن لگتے ہیں۔ نتیجتاً، ہم سڑک سے متعلق رکاوٹوں کا سامنا کیے بغیر - ایک دن پہلے ہی مقررہ وقت کے اندر ڈیلیوری کو یقینی بناتے ہیں۔"
شرما نے بتایا کہ ٹرکوں کے مقابلے میں ٹرین سروس کی اعلیٰ کارکردگی اور قابل اعتمادی کو اجاگر کرنے کے مقصد سے اس سیزن میں پھلوں کے تاجروں کے ساتھ میٹنگیں کرنے کے منصوبے جاری ہیں تاکہ انہیں ٹرین خدمات کا انتخاب کرنے کی ترغیب دی جا سکے۔ انہوں نے مزید کہا، "فی الحال، آٹھ وی پی (پارسل وین) ٹرینیں بڈگام اور دہلی کے درمیان چلتی ہیں۔ اگر تاجروں کی طرف سے مطالبہ کیا جائے تو ہم اس سروس کو بارہمولہ اسٹیشن تک بڑھا سکتے ہیں۔" انہوں نے مزید کہا کہ ان میٹنگوں کے دوران تاجروں کے ذریعہ اٹھائے گئے کسی بھی مسئلہ کو حل کیا جائے گا۔
کشمیر میں، ڈائریکٹوریٹ آف ہارٹیکلچر نے بھی ریلوے کے اقدام کی حمایت کی ہے، اور زرعی شعبے کے پھلوں کے تاجروں اور دیگر لوگوں پر زور دیا ہے کہ وہ اپنی پیداوار کو لے جانے کے لیے کارگو ٹرینوں کا استعمال کریں۔ ڈائریکٹوریٹ نے کہا، "یہ سروس کشمیر کی باغبانی پیداوار کی نقل و حرکت اور مارکیٹنگ میں سہولت فراہم کرتے ہوئے، ملک بھر کی بڑی منڈیوں سے قابل اعتماد اور بروقت رابطہ فراہم کرتی ہے۔"
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