ETV Bharat / jammu-and-kashmir
پہلگام حملے کے ایک سال بعد اب بھی کئی مقبول سیاحتی مقامات بند، مقامی لوگوں کی روزی روٹی متاثر، سیاح بھی ناخوش
ایک سال بعد سیاحتی شعبہ آہستہ آہستہ رفتار پکڑ رہا ہے، لیکن سیاحتی مقامات پر پابندیوں سے ایڈونچر ٹورازم بری طرح متاثر ہوا ہے۔
Published : July 11, 2026 at 11:46 AM IST
سرینگر: پہلگام حملے کے ایک سال بعد ملک بھر سے سیاح کشمیر کا رخ کر رہے ہیں، لیکن دہشت گردانہ حملے کے بعد سے بند پڑے سیاحتی مقامات کی وجہ سے سیاح مکمل تفریح حاصل کرنے سے محروم ہیں۔
وادی کشمیر میں سیاحت کے کئی مقامات بدستور بند ہیں۔ حملے کے بعد لیفٹیننٹ گورنر انتظامیہ نے 48 سیاحتی مقامات کو بند کر دیا تھا تاکہ ان مقامات کی سکیورٹی کا جائزہ لیا جا سکے۔
سرکاری اعداد و شمار کے مطابق بند کیے گئے سیاحتی مقامات کولگام، سری نگر، بڈگام، کپواڑہ، اننت ناگ اور بارہمولہ کے اضلاع میں واقع ہیں۔ یہ مقامات ٹریکنگ کرنے والوں اور ایڈونچر کے شوقین سیاحوں میں کافی مقبول ہیں اور ان مقامات سے مقامی لوگوں کی روزی روٹی بھی جڑی ہوئی ہے۔
ان مقامات میں کولگام میں مقبول اونچائی والے کونسرناگ اور اہربل آبشار، برزہامہ میں آثار قدیمہ کی جگہ، دا چھی گام نیشنل پارک، تھید-دارا،فقیر گجری ،کھمبر-آستان مرگ-چھترہامہ، مامتھ اور مہادیو پہاڑیاں (براستہ فقیر گجری) شامل ہیں۔
ضلع بڈگام میں توسہ میدان، کپواڑہ میں بنگس وادی، سرینگر گفوارہ اننت ناگ کی سیبوں کے باغات پر مشتمل وادی، ڈکسم، سنتھن ٹاپ، مرگن ٹاپ، چندن واری، چھتہ بل شانگس، بائیسرن اور اننت ناگ ضلع میں تولیان جھیل شامل ہیں۔
بارہمولہ میں، بند مقامات میں حبہ خاتون پوائنٹ، کاونار، باباریشی، رنگوالی، گوگل ڈارہ، بدر کوٹ، شرنز اور نامبلہ آبشار، رامپورہ اور راجپورہ دیہات، چیرہار، منڈجی-حمام-مرکوٹ آبشار، کھمپو وغیرہ شامل ہیں۔
اگرچہ آبشاریں روزانہ سیاحت کے لیے آنے والوں کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہیں، دوسرے بند مقامات بنیادی طور پر ٹریکنگ کے راستے ہیں جو ایڈونچر کے شوقین سیاحوں کو اونچائی والی جھیلوں اور گلیشیئرز تک لے جاتی ہیں۔
کشمیر کے ایک مشہور ایڈونچر ٹریول آپریٹر روف ترمبو نے کہا کہ اگرچہ پہلگام حملے کے بعد اس سال اپریل سے سیاحوں کی آمد میں اضافہ ہوا ہے، لیکن ایڈونچر ٹورازم بری طرح سے متاثر ہوا ہے۔ روف ترمبو کے مطابق، "ایڈونچر ٹورازم ٹریول سیکٹر میں ایک خاص شاخ ہے جسے مسافروں کا ایک خاص طبقہ پسند کرتا ہے۔ کشمیر دنیا کے ان چند مقامات میں شامل ہے جہاں ٹریکرز کے لیے ایڈونچر اور ٹریکنگ کے آپشن موجود ہیں، لیکن گزشتہ سال سے ان کی بندشوں نے ان ٹور آپریٹرز کی روزی روٹی کو متاثر کیا ہے۔"
انہوں نے کہا کہ، کشمیر میں بہت سے نوجوانوں نے ٹریکنگ اور ایڈونچر ٹورازم کے شعبے میں اپنا پیسہ لگایا ہے، لیکن انہیں نقصان کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ روف نے زور دے کر کہا کہ، "ان تمام مقامات کو کھولا جانا چاہیے کیونکہ سیکورٹی کی صورتحال بہتر ہوئی ہے۔ حکومت کو ان ٹور آپریٹرز کی روزی روٹی کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے۔"
ٹور آپریٹرز اور سیاسی رہنما ان مقامات کو دوبارہ کھولنے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ سابق وزیر اور پیپلز ڈیموکریٹک فرنٹ (پی ڈی ایف) کے صدر حکیم محمد یاسین نے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا پر زور دیا کہ وہ کشمیر کے سب سے بڑے ایڈونچر سیاحتی مقامات میں سے ایکتوسہ میدان کو دوبارہ کھولیں۔ انہوں نے کہا کہ اس کے دوبارہ کھلنے سے سیاحتی سرگرمیاں بحال ہوں گی اور مقامی کمیونٹیز کے لیے روزگار اور معاشی مواقع پیدا ہوں گے۔
یاسین نے ایل جی سے دودھ پتھری میں رات کے قیام کی اجازت دینے کی بھی درخواست کی۔ انھوں نے کہا کہ سیاحتی مقام کو زائرین کے لیے کھول دیا گیا ہے، رات کے قیام پر پابندیاں سیاحوں کو مکمل لطف اندوز ہونے کا موقع فراہم نہیں کررہی۔ انھوں نے کہا کہ، "سیاحوں کو رات میں قیام کرنے کی اجازت دینے سے مقامی اسٹیک ہولڈرز، سیاحتی خدمات فراہم کرنے والوں اور سیاحوں کو یکساں فائدہ پہنچے گا۔ حکیم محمد یاسین کہا کہ، بگرو-رائتھن-مجہ پتھری-دودھ پتھری روڑ کو دوبارہ کھولا جانا چاہیے کیونکہ یہ راستہ سیاحتی مقام تک رسائی کو بہتر بنائے گا اور لوگوں کے لیے روزی روٹی کے مواقع پیدا کرے گا۔
پابندیوں سے دکانداروں اور مقامی اسٹیک ہولڈرز کا ذریعہ معاش متاثر ہوا ہے۔ ہربل میں ایک ریستوران کے مالک مختار احمد نے کہا کہ، "میرا واحد ذریعہ معاش یہ چھوٹی سی ہوٹل ہے۔ پچھلے 15 سالوں سے، میں اس سے حاصل ہونے والی رقم سے اپنے خاندان کا پیٹ پال رہا ہوں۔ پہلگام حملے کے بعد سے، میری روزی روٹی کو شدید نقصان پہنچا ہے،"
دکانداروں نے لیفٹیننٹ گورنر پر زور دیا کہ وہ اہربل آبشار کو سیاحوں کے لیے دوبارہ کھول دے تاکہ ان کی کمائی شروع ہوسکے۔
یہ بھی پڑھیں: