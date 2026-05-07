ETV Bharat / jammu-and-kashmir
آپریشن سندور کا ایک سال مکمل، پونچھ میں لوگ آج بھی پٹاخے کی آواز سے سہم جاتے ہیں
واضح رہے کہ آپریشن سندور شروع ہونے کے بعد پاکستانی فوج نے پونجھ کو توپ خانے سے بھاری گولہ باری کا نشانہ بنایا۔
Published : May 7, 2026 at 10:48 AM IST
پونچھ: چھ مئی سال 2026 کے غروب آفتاب نے پونچھ کے لوگوں کی ڈراؤنی یادیں تازہ کر دیں۔ پچھلے سال اسی وقت آپریشن سندور شروع ہونے کے بعد بھیانک صورت حال سے گزرنے کے بعد انہیں آج بھی یاد ہے کہ وہ کس قدر مشکل رات تھی۔
سات مئی کی صبح ان کے لیے کوئی خوشی نہیں لائی تھی۔ اس خوبصورت سرحدی شہر میں ہر طرف موت اور تباہی بکھری پڑی تھی، جہاں تمام برادریوں کے لوگ مختلف نظریات پر عمل پیرا ہونے کے باوجود ایک ساتھ امن سے رہتے ہیں۔
6-7 مئی کی درمیانی رات کو فوج نے آپریشن سندور شروع کرنے اور پاکستان کے اندر دہشت گردی کے نیٹ ورک کو ختم کرنے کا اعلان کیا۔ رد عمل میں پاکستانی فورسز نے پونچھ قصبے کو نشانہ بناتے ہوئے شہری آبادی کے خلاف جارحانہ کارروائیوں کا سہارا لیا۔ اس دوران نہ صرف پونچھ شہر بلکہ پونچھ ضلع کے تینوں بڑے قصبوں پونچھ، مینڈھر اور سورنکوٹ کو توپ خانے سے بھاری گولہ باری کا نشانہ بنایا گیا۔
پہلی موت کی اطلاع مینڈھر قصبے سے سات مئی کی صبح ملی لیکن چند ہی منٹوں کے اندر پونچھ شہر نے اپنی تاریخ کی بدترین تباہی دیکھی جب گولے شہری علاقوں میں اندر تک گرنے اور تباہی مچانے لگے۔ مدرسے سے لے کر گوردوارہ تک اور مندر سے لے کر مشنری اسکول تک، ہر چیز ان حملوں کی زد میں آئی۔ لوگوں کے گھر محفوظ نہیں رہے اور اگلے چند ہی گھنٹوں میں پورا پونچھ شہر خالی کر دیا گیا۔ لوگ یا تو دیہی علاقوں میں اپنے آبائی گھروں میں منتقل ہو گئے یا اپنی جان بچانے کے لیے سورنکوٹ، راجوری اور جموں کی طرف ہجرت کر گئے۔
لیکن اس منتقلی سے پہلے ضلع میں 14 لوگ اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ ان میں سے 11 لوگ صرف پونچھ شہر میں مارے گئے۔ مذہب، ذات پات، رنگ و نسل سے بالاتر ہو کر پاکستانی جانب سے آنے والے گولوں نے ہر ایک کو نشانہ بنایا۔ ان حملوں میں 60 سے زیادہ لوگ زخمی بھی ہوئے اور ان میں سے چند کو، جو کہ شدید زخمی تھے، کو خصوصی علاج کے لیے گورنمنٹ میڈیکل کالج (جی ایم سی) راجوری یا جی ایم سی جموں منتقل کیا گیا۔
جیسا کہ اس چار روزہ جنگ کی پہلی برسی پر دونوں ممالک کی افواج اپنی کامیابیوں کا جشن منا رہی ہیں، پونچھ کے لوگ اس بھیانک وقت کو یاد کر رہے ہیں جس سے وہ گزرے۔
ای ٹی وی بھارت سے بات کرتے ہوئے، سردار سرجن سنگھ، جن کے بھتیجے امرجیت سنگھ (ریٹائرڈ فوجی) مارے گئے، نے کہا کہ زخم ابھی تازہ ہیں اور وہ اپنے پیاروں کو نہیں بھول سکتے جنہوں نے ملک کے لیے اپنی جانیں قربان کر دیں۔ "ہم ہسپتال کے قریب رہتے ہیں اور جب یہ سب کچھ گزشتہ سال 6-7 مئی کی درمیانی رات میں شروع ہوا تو ہم لوگوں کی مدد کے لیے ہسپتال کے اندر موجود تھے۔ سات مئی کی صبح 6:45 بجے کے قریب میں گھر گیا اور اسی بیچ 7:30 بجے کے قریب ایک گولہ ہمارے گھر پر گرا۔ چھت کا ملبہ بھی مجھ پر گرا لیکن چند کرچوں سے میرے بھتیجے کی جان نکل گئی۔"
سرجن سنگھ نے مزید کہا کہ "ہمارے پیاروں کی شہادت سے حاصل یہ ہوا کہ پہلے پاکستانی فورسز وقتاً فوقتاً گولہ باری کرتی رہتی تھیں لیکن گذشتہ سال سے ان کی طرف سے ایک بھی گولہ یا گولی نہیں چلائی گئی۔ یہ ہماری افواج کی فتح اور ہمارے لوگوں کی شہادت کا نتیجہ ہے۔"
پونچھ میں زندگی معمول پر آ گئی ہے اور بازار میں ہلچل ہے لیکن معمول کی صورت حال نازک دکھائی دیتی ہے۔ لوگوں کے ذہنوں میں یہ خوف کہیں نہ کہیں موجود ہے کہ اگر دوبارہ وہی صورت حال پیدا ہوئی تو ان کا کیا بنے گا۔
پونچھ شہر کے ایک سماجی کارکن اخلاق محمود کا ماننا ہے کہ لوگ اس بات کو نہیں بھولے ہیں کہ پچھلے سال ان کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ "یہ اب بھی ہمارے ذہنوں میں تازہ ہے۔ اسے ہماری آنے والی نسلیں یاد رکھیں گی۔ پونچھ شہر کے ساتھ کبھی ایسا کچھ نہیں ہوا تھا اور پچھلے سال ہر ایک صدمے میں تھا، جب انہیں اپنی جان بچانے کے لیے سب کچھ چھوڑ کر دوسری جگہوں پر بھاگنا پڑا۔" انہوں نے کہا۔
انہوں نے مزید کہا کہ "آج بھی پٹاخے کی ایک چھوٹی سی آواز بھی لوگوں میں خوف پیدا کر دیتی ہے۔ حالات اتنے نازک ہیں کہ اگر دونوں ملک دوبارہ آمنے سامنے ہوئے تو لوگ اپنے گھر بار چھوڑنے سے نہیں ہچکچائیں گے۔"
مزید پڑھیں:
پہلگام حملے کے بعد جموں کشمیر میں 46 دہشت گردوں کو کیا گیا ہلاک
اقوام متحدہ میں بھارت کا دو ٹوک موقف، ’پاکستان نے ہی جنگ بندی کی اپیل کی‘
کرنل صوفیہ قریشی معاملے میں سپریم کورٹ نے وجے شاہ کی سرزنش کی، معافی مسترد کردی، کہا۔۔ بہت دیر ہو گئی
'آپریشن سندور ملک کا فخر بن گیا'، من کی بات پروگرام میں سال 2025 کی 'کامیابیوں' کا تذکرہ