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مورن کی قدیم مندرمیں ہون، ملک کے مختلف حصوں سے آئے کشمیری پنڈتوں نے شرکت کی
جموں وکشمیر کے ضلع پلوامہ کے مورن علاقے میں واقع ایک قدیم مندر میں مسلسل تیسرے سال بھی ہون کا انعقاد عمل میں لایا گیا
Published : June 19, 2026 at 3:28 PM IST|
Updated : June 19, 2026 at 3:59 PM IST
پلوامہ( سید عادل مشتاق): جموں و کشمیر صدیوں سے مساجد، مندروں اور گردواروں کی سرزمین رہا ہے۔ مذہبی ہم آہنگی اور بھائی چارے کی وجہ سے یہ خطہ پوری دنیا میں اپنی منفرد شناخت رکھتا ہے۔ تاہم 1990 کی دہائی میں حالات خراب ہونے کے باعث یہاں کے بیشتر کشمیری پنڈت اپنے گھروں کو چھوڑ کر ملک کی مختلف ریاستوں میں جا بسے، جس کے نتیجے میں وادی کے کئی مندروں میں عبادات کا سلسلہ متاثر ہوا۔
اب جموں و کشمیر میں امن و امان کی صورتحال بہتر ہونے کے ساتھ ہی کشمیری پنڈت آہستہ آہستہ اپنے مذہبی مقامات کی طرف واپس لوٹ رہے ہیں اور قدیم مندروں کو دوبارہ آباد کیا جا رہا ہے، جہاں عبادات کا سلسلہ بھی بحال ہو چکا ہے۔اسی سلسلے میں آج ضلع پلوامہ کے مورن علاقے میں بھائی چارے کی ایک خوبصورت مثال دیکھنے کو ملی، جب علاقے کے ایک قدیم مندر میں مسلسل تیسرے سال ہون پروگرام کا انعقاد کیا گیا۔ اس پروگرام میں ملک کے مختلف علاقوں سے آئے ہوئے کشمیری پنڈتوں نے شرکت کی۔
1990 کی دہائی سے قبل مورن میں کشمیری پنڈتوں کے کئی گھر آباد تھے، تاہم حالات کے باعث ان میں سے بیشتر خاندانوں نے نقل مکانی کی، جبکہ چند ہی خاندان یہاں مقیم رہے۔ آج کے اس پروگرام میں مورن سے تعلق رکھنے والے تقریباً تمام پنڈت خاندانوں نے شرکت کی۔اس موقع پر کشمیری پنڈتوں نے مقامی آبادی کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ جس بھائی چارے اور محبت کو وہ یہاں چھوڑ کر گئے تھے، وہ آج بھی اسی طرح قائم ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس پروگرام کے انعقاد میں مورن کے نوجوانوں نے بھرپور تعاون کیا۔
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انہوں نے مزید کہا کہ کشمیر سے دور رہ کر زندگی گزارنے کی بھرپور کوشش کی، لیکن اپنے آبائی وطن جیسا سکون اور اپنائیت کہیں اور نہ مل سکی۔ انہوں نے کہا کہ آج بھی وہ اس بھائی چارے اور محبت کو شدت سے یاد کرتے ہیں۔ کشمیری پنڈتوں کا کہنا تھا کہ انہوں نے اپنے والدین سے کشمیر کے بھائی چارے اور باہمی محبت کے بارے میں جو کچھ سنا تھا، آج اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ کر بے حد خوشی محسوس ہوئی۔