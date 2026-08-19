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سنتھن سڑک پر حادثہ، ایک ہلاک، کئی افراد زخمی

یہ حادثہ اننت ناگ کے سنتھن ٹاپ سے تقریباً دو سے تین کلومیٹر نیچے پیش آیا، جو پولیس اسٹیشن لارنو کی حدود میں آتا ہے۔

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سنتھن کی ڈھلوان کے قریب حادثہ (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Urdu Team

Published : August 19, 2026 at 11:07 AM IST

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اننت ناگ (میر اشفاق): جنوبی کشمیر کے ضلع اننت ناگ میں سنتھن ٹاپ کے قریب بدھ کے روز ایک تویرا گاڑی حادثے کا شکار ہونے کے نتیجے میں ایک شخص ہلاک جب کہ تین افراد ہو گئے۔ گاڑی میں موجود افراد بیمار کو لے کر سفر کر رہے تھے۔

حکام کے مطابق حادثہ سنتھن ٹاپ سے تقریباً دو سے تین کلومیٹر نیچے پیش آیا، جو پولیس اسٹیشن لارنو کی حدود میں آتا ہے۔ طویرا گاڑی، جس کا رجسٹریشن نمبر JK03G-7299 بتایا گیا ہے، شیر کشمیر انسٹی ٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز(سکمز) صورہ سے کشتواڑ کی جانب جارہی تھی اور اس میں ایک بیمار کے علاوہ پانچ افراد سوار تھے۔

سنتھن سڑک پر حادثہ، ایک ہلاک، کئی افراد زخمی (ETV BHARAT)

گاڑی میں موجود افراد بیمار کو لے کر سفر کر رہے تھے

اطلاعات کے مطابق راستے میں ڈرائیور گاڑی پر قابو برقرار نہ رکھ سکا، جس کے نتیجے میں گاڑی سڑک سے پھسل کر کھائی میں گر کر حادثے کا شکار ہوگئی۔ حادثے کے نتیجے میں گاڑی میں سوار چار افراد زخمی ہو گئے، ان میں سے بیمار شخص کی موت ہوگئی جب کہ زخمیوں کو فوری طور پر طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل کیا گیا۔

زخمیوں کو اسپتال منتقل کرنے کے اقدامات

حادثے کی اطلاع ملتے ہی پولیس اسٹیشن لارنو سے ایک پولیس ٹیم ایمبولینس کے ہمراہ جائے حادثہ کی جانب روانہ کی گئی اور زخمیوں کو طبی مرکز منتقل کرنے کے اقدامات کیے گئے۔ پولیس نے حادثے کا نوٹس لیا ہے اور اس کی وجوہات کا پتہ لگایا جا رہا ہے۔

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