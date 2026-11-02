ETV Bharat / jammu-and-kashmir
جموں کشمیر میں بی جے پی کے تین سابق بی ڈی سی چیئرپرسن سمیت اہم عہدیدارمستعفی
نیشنل کانفرنس اور بی جے پی کے درمیان سیاسی محاذ آرائی کے دوران ریاسی میں پارٹی کے اندر اختلافات سامنے آگئے ہیں۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : November 2, 2026 at 1:45 PM IST
جموں ( محمد اشرف گنائی): جموں و کشمیر میں نیشنل کانفرنس (این سی) اور بھارتیہ جنتا پارٹی (بی جے پی) کے درمیان سیاسی کشیدگی اور تلخ بیانات کے تبادلے کے دوران صوبہ جموں کے ضلع ریاسی میں بی جے پی کو اس وقت جھٹکا لگا جب پارٹی کے تین سابق بلاک ڈیولپمنٹ کونسل (بی ڈی سی) چیئرپرسن سمیت اہم عہدیداروں نے مشترکہ طور پر پارٹی کی بنیادی رکنیت سے استعفیٰ دے دیا۔
31 اکتوبر 2026 کو تحریر کردہ مشترکہ استعفیٰ نامے میں تینوں رہنماؤں نے اپنے فیصلے سے ضلعی صدر، بی جے پی ریاسی، جموں و کشمیر کو آگاہ کیا ہے اور فوری طور پر استعفیٰ قبول کرنے کی درخواست کی ہے۔ عہدے داروں نے اپنے مکتوب میں کہا ہے کہ انہوں نے کافی غور و خوض کے بعد ہی پارٹی کے ساتھ اپنا سیاسی تعلق ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ تاہم استعفیٰ نامے میں پارٹی چھوڑنے کی کوئی مخصوص وجہ بیان نہیں کی گئی ہے۔ا
ستعفیٰ دینے والوں میں چندر موہن سنگھ، سابق بی ڈی سی چیئرمین بلاک پنتھل اور سابق ریاستی ایگزیکٹیو ممبر، بی جے پی پنچایتی راج سیل- شام لال بھگت، سابق بی ڈی سی چیئرمین بلاک کٹرہ اور ممبر ڈسٹرکٹ ایگزیکٹیو ب بی جے پی ریاسی- جبکہ اشوک ٹھاکر، سابق بی ڈی سی چیئرمین بلاک بھوماگ، پربھاری منڈل ریاسی اور ضلع سیکریٹری شامل ہیں۔