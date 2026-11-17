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رحم مادر کے منہ یا سروکس کا ایسا ٹیومر جو سرویکل کینسر کہلاتا ہے، کینسر کی ماہر ڈاکٹر شبنم بشیر سے خصوصی بات چیت
ڈاکٹر شبنم نے کہا کہ یہ ایک آہستہ آہستہ بڑھنے والا کینسر ہے جس کی پہلی اسٹیج میں سرویکس کی شکل بگڑ جاتی ہے۔
Published : November 17, 2026 at 6:27 PM IST
سرینگر: (پرویز الدین) سرویکل کینسر خواتین میں کینسر کی چوتھی سب سے عام شکل ہے۔ ماہرین کے مطابق دنیا میں اس کینسر کے ہر سال 5 لاکھ سے زائد نئے کیسز رپورٹ ہوتے ہیں جبکہ اسی مدت اس کینسر سے ہونے والی اموات کی تعداد 3 لاکھ سے زیادہ ہے۔ بھارت میں خواتین میں یہ دوسرا سب سے بڑا کینسر ہے اورجموں وکشمیر میں یہ چوتھے نمبر پرہے۔
وادی کشمیر میں کینسر کی ماہر ڈاکٹر شبنم بشیر کہتی ہیں کہ ملک کی طرح جموں وکشمیر میں اگرچہ خواتین میں چھاتی کا کینسر پہلے نمبر ہے تاہم سرویکل کینسر یہاں اب چوتھے نمبر ہے جو کہ ایک وقت میں پہلے نمبر تھا۔ویکسین مہم میں تیزی، لوگوں میں آگہی اور دیگر مثبت نتائج سے اس مہلک مرض کو یہاں کافی حدتک کنٹرو کرنے میں مدد ملی ہے۔
انہوں نے کہاکہ ملک کی دیگر ریاستوں یا بیروین ممالک کی نسبت مردحضرات میں ہیومن پیپلوما وائرس( ایچ پی وی) کا انفیکشن کم رہتا ہے وہیں یہاں خواتین میں جنسی تعلق کے لیے ایک سے زیادہ پارٹنرز رکھنے کا رجحان نا کے برابر ہے۔انہوں نے کہا کہ اس کینسر کا تعلق نویں فیصد وائرس سے دیکھا گیا ہے جسے ہیومن پیپلوما وائرس یا ایچ پی وی کہتے ہیں۔ یہ وہی وائرس ہے جس کی وجہ سے آپ کی جلد پر وارٹس بنتے ہیں۔
اس وائرس کے پھیلنے کی وجہ مرد یا عورت کا ایک سے زیادہ پارٹنرز کے ساتھ جنسی تعلق، خواتین میں سگریٹ نوشی جس کی وجہ سے ہمارا دفاعی نظام کمزور پڑ جاتا ہے ) ، کمزور امیون سسٹم جیسے ایچ آئی وی میں ہوتا ہے ، اس کے علاوہ تمباکو کا استعمال مدافعتی نظام کو کمزور کرتا ہے۔ جس سے جسم کو صاف کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تمباکو میں موجود سرطان پیدا کرنے والے کیمیکل سروائیکل سیلز کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔جس سے کینسر کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔
وہیں کمزور مدافعتی نظام: ایسی حالتیں جو مدافعتی نظام سے سمجھوتہ کرتی ہیں، جیسے ایچ پی وی یا مدافعتی ادویات کا طویل استعمال وغیرہ )، جسم کی ایچ پی و انفیکشن سے لڑنے کی صلاحیت کو کم کرتا ہے مسلسل انفیکشن اور اس کے نتیجے میں گریوا کینسر کے امکانات کو بڑھاتا ہے۔
ایک سوال کے جواب میں ڈاکٹر شبنم نے کہا کہ یہ ایک آہستہ آہستہ بڑھنے والا کینسر ہے جس کی پہلی اسٹیج میں سرویکس کی شکل بگڑ جاتی ہے۔ اس کے چار مراحل ہوتے ہیں۔ کسی بھی مرحلے میں علاج شروع کرانے سے مریض کی جان بچائی جا سکتی ہے۔پہلے درجے میں یہ کینسر بچہ دانی کے سرے یا بچہ دانی تک محدود رہتا ہے جبکہ باقی مراحل میں یہ پھیل جاتا ہے۔
تشخیص پر بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ خواتین کو ماہانہ ایّام (پیریڈز) کے دوران معمول سے زیادہ خون آنا، جنسی ملاپ کے بعد خون آنا، عمر رسیدہ خواتین میں ایّام بند ہونے یا مینو پاز کے بعد بھی خون آنا، پیٹ کے نچلے حصے یا پیڑو (پیلویک ریجن) میں درد کا ہونا۔رحم مادر یا یوٹرس کا سب سے نچلا حصہ جہاں وجائنا (اندمِ نہانی) ختم ہوتا ہے اور بچہ دانی شروع ہوتی ہے۔ یہیں سے سپرمز گزر کر رحم مادر میں جاتے ہیں اور وہاں سے فیلوپین ٹیوب میں پہنچتے ہیں جہاں سپرم کا بیضے سے ملاپ ہوتا ہے ۔ رحم مادر کے منہ یا سروکس کا ایسا ٹیومر جو کینسر کہلاتا ہے
سرویکل کینسر سے بچاؤ پرڈاکٹر شبنم بشیر نے کہا اس کینسر کی بنیادی وجہ ایچ پی وی وائرس ہے، اس لیے اس وائرس کے خلاف ویکسین لگوانے سے اس کینسر سے بچا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ بیتر طرز زندگی اور کھانے پینے کے اچھے عادات کو اپنا کر اس وائرس کی منتقلی سے بچا جا سکتا ہے۔نوجوانوں خاص کر لڑکیوں میں جنسی تعلیم، سیف سیکس ، اور خواتین کا سگریٹ نوشی چھوڑنے سے اس کینسر سے بچا جا سکتا ہے۔ شادی شدہ خواتین میں سرویکس کا باقاعدگی سے معائنہ، اپنے جنسی پارٹنر تک محدود رہنا، بلوغت کے بعد دیر سے شادی یا پہلی مباشرت دیر سے کرنا، سرویکل کینسر سے آگاہی اور بروقت تشخیص اور سکریننگ سے اس کے امکانات کم ہو جاتے ہیں۔
سرویکل کینسر ابتدائی علامات پر بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اگرچہ گریوا کا کینسر اپنے ابتدائی مراحل میں اکثر غیر علامتی ہوتا ہے تاہم ابتدائی علامات میں ہمبستری کے بعد ہلکا خون بہنا یا داغ دھبے ہو سکتے ہیں۔ جو اکثر بیماری کی وجہ سے ہونے والی سروائیکل تبدیلیوں سے منسلک ہوتے ہیں۔وہیں اندام نہانی سے خارج ہونے والے مادہ میں ابتدائی تبدیلیاں، جیسے کہ مقدار میں اضافہ یا ساخت میں تبدیلی، گریوا کینسر کے آغاز کا اشارہ دے سکتی ہے۔غیر واضح اور تیزی سے وزن میں کمی اکثر کینسر کے جدید مراحل میں دیکھی جاتی ہے پیشاب کرتے وقت درد یا دشواری کا باعث بن سکتا ہے اور ٹانگوں میں سوجن وغیرہ بھی اس کینسر کے ابتدائی علامات میں شامل ہیں۔
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