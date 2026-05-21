ETV Bharat / jammu-and-kashmir
جنوبی کشمیر کے ضلع پلوامہ کے نیو کالونی علاقے میں زبردست آتشزدگی، ایک تین منزلہ رہائشی مکان مکمل طور پر تباہ
جنوبی کشمیر کے ضلع پلوامہ کے نیو کالونی علاقے میں آگ لگنے کے نتیجے میں ایک تین منزلہ رہائشی مکان مکمل طور پر تباہ ہوگیا۔
Published : May 21, 2026 at 12:11 PM IST
پلوامہ، جموں وکشمیر (سید عادل مشتاق شاہ): اطلاعات کے مطابق، آگ نے دیکھتے ہی دیکھتے پوری عمارت کو اپنی لپیٹ میں لے لیا اور جنگل کی آگ کی طرح تیزی سے پھیل گئی، جس کے باعث لاکھوں روپے مالیت کی املاک اور گھریلو سامان کو نقصان پہنچا۔ فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز پلوامہ، مقامی لوگوں، جموں و کشمیر پولیس اور 55 راشٹریہ رائفلز کی بروقت کارروائی کے باعث آگ پر قابو پالیا گیا اور مزید نقصان سے بچاؤ ممکن ہوا۔
اس دوران فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز پلوامہ کا ایک اہلکار معمولی زخمی ہوگیا، جسے فوری طور پر علاج کے لیے اسپتال منتقل کیا گیا۔ ابتدائی طبی امداد اور علاج کے بعد اسے اسپتال سے فارغ کردیا گیا۔
سخت محنت کے بعد آگ پر قابو پایا گیا
ڈویژنل فائر آفیسر پلوامہ، عالم دین نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ انہیں آگ لگنے کی اطلاع موصول ہوتے ہی ٹیمیں فوری طور پر موقع پر روانہ کی گئیں اور آگ بجھانے کے لیے آپریشن شروع کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ علاقے کی تنگ گلیاں ریسکیو آپریشن میں رکاوٹ بنیں کیونکہ فائر ٹینڈرز جائے وقوعہ تک آسانی سے نہیں پہنچ سکے، تاہم ٹیموں نے سخت محنت کے بعد آگ پر قابو پالیا۔
پولیس اور 55 راشٹریہ رائفلز کی مدد سے آگ پر قابو پالیا گیا
اس دوران فوج کی 55 راشٹریہ رائفلز اور جموں و کشمیر پولیس نے بھی موقع پر پہنچ کر امدادی کارروائیوں میں تعاون فراہم کیا اور علاقے میں صورتحال کو قابو میں رکھنے میں اہم کردار ادا کیا۔
بارہمولہ ضلع میں بھی لگی تھی زبردست آگ
واضح رہے کہ ایک روز قبل بھی شمالی کشمیر کے بارہمولہ ضلع کے کانلی باغ علاقے میں پیر کی شام بی کے ٹریڈرز کے گودام میں ایک زبردست آگ لگ گئی تھی اور دیکھتے ہی دیکھتے اس نے پورے گودام کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا اور مکمل طور پر تباہ کر دیا تھا۔ اطلاعات کے مطابق آگ تیزی سے احاطے میں پھیل گئی تھی، جس سے علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا تھا کیونکہ دھوئیں کے گہرے بادلوں نے علاقے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔