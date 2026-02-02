ETV Bharat / jammu-and-kashmir
بانڈی پورہ میں ریٹائرڈ اسکول ٹیچر کی رہائش گاہ پر این آئی اے کا چھاپہ
این آئی اے نے ٹیرر فنڈنگ، بھرتی کے ماڈیولز، اور مختلف خطوں میں کام کرنے والے سلیپر سیلز کے خلاف کریک ڈاؤن تیز کردیا ہے۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : February 2, 2026 at 10:37 PM IST
بانڈی پورہ (اعجاز نازکی): حکام نے بتایا کہ قومی تحقیقاتی ایجنسی (این آئی اے) نے پیر کو شمالی کشمیر کے بانڈی پورہ ضلع میں ریٹائرڈ اسکول ٹیچر محمد مقبول میر کی رہائش گاہ پر چھاپہ مارا اور گھر کی تلاشی لی۔ محمد مقبول میر کا بیٹا، مبشر مقبول میر عرف شبو، غیر قانونی سرگرمیاں (روک تھام) ایکٹ (یو اے پی اے) کے تحت پہلے سے ہی زیر حراست ہے، اور یہ چھاپہ جاری تفتیش کا حصہ ہے۔
ستمبر میں، این آئی اے نے دہشت گردی کی سازش کے ایک کیس کے سلسلے میں پانچ ریاستوں اور جموں و کشمیر کے مرکز کے زیر انتظام علاقے میں 22 مقامات پر تلاشی لی تھی۔
حکام کے مطابق بہار میں آٹھ، کرناٹک، مہاراشٹر اور تمل ناڈو میں ایک ایک، اتر پردیش میں دو اور جموں و کشمیر میں نو مقامات پر تلاشی لی گئی۔ این آئی اے کی الگ الگ ٹیموں نے مخصوص قابل عمل انٹیلی جنس معلومات کی بنیاد پر ان مقامات پر بیک وقت تلاشی مہم شروع کی۔
تفتیش کاروں کو شبہ ہے کہ یہ نیٹ ورک بدامنی پھیلانے اور ملک میں امن و امان کو غیر مستحکم کرنے کی کوششوں میں مصروف تھا۔
حالیہ مہینوں میں، این آئی اے نے دہشت گردی کی فنڈنگ، بھرتی کے ماڈیولز، اور مختلف خطوں میں کام کرنے والے سلیپر سیلز کے خلاف کریک ڈاؤن تیز کر دیا ہے۔ اسی طرح کی ملک گیر کارروائیاں کالعدم تنظیموں سے مبینہ طور پر وابستہ متعدد مشتبہ افراد کی گرفتاری کا باعث بنی ہیں جو آن لائن اور آف لائن چینلز کے ذریعے نوجوانوں کو بنیاد پرست بنانے کی کوششوں میں ملوث تھے۔
یہ آپریشن ایک ایسے وقت میں کیا گیا جب مرکزی حکومت نے دہشت گردی کے خلاف اپنی زیرو ٹالرینس کی پالیسی پر بار بار زور دیا ہے اور سیکورٹی ایجنسیوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ ایسے خطرات کے خلاف احتیاطی کارروائی کو مضبوط کریں۔
دریں اثنا، نئی دہلی کی این آئی اے عدالت نے 14 جنوری کو کشمیری علیحدگی پسند آسیہ اندرابی اور ان کی دو ساتھیوں، صوفی فہمیدہ اور ناہیدہ نسرین کو ایجنسی کی طرف سے درج دہشت گردی کے مقدمے میں مجرم قرار دیا۔
اندرابی خواتین کی علیحدگی پسند تنظیم دختران ملت کی مبینہ سربراہ ہے۔ اندرابی کو 2018 میں گرفتار کیا گیا تھا۔ این آئی اے نے اس کے خلاف ملک کے خلاف جنگ چھیڑنے، برادریوں کے درمیان دشمنی کو فروغ دینے اور دہشت گردی کی سازش کے تحت الزامات لگائے تھے۔ ایڈیشنل سیشن جج چندر جیت سنگھ نے اندرابی اور شریک ملزمان کو مجرم قرار دیا۔ عدالت 17 جنوری کو سزا پر دلائل سنے گی۔
(اے این آئی کے مشمولات کے ساتھ)
