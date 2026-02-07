ETV Bharat / jammu-and-kashmir
کشمیر کے پولیس انسپکٹر کی لاش جموں میں کرایے کی رہائش گاہ سے برآمد
متوفی سب انسپکٹر عابد بشیر کا تعلق بجبہاڑہ اننت ناگ سے بتایا جا رہا تھا جو آر ایس پورہ پولیس اسٹیشن میں تعینات تھے۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : February 7, 2026 at 5:44 PM IST
جموں (عامر تانترے) : جموں و کشمیر پولیس کے ایک سب انسپکٹر عابد بشیر ہفتہ کو جموں ضلع کے آر ایس (رنبیر سنگھ) پورہ علاقے میں اپنی کرایے کی رہائش گاہ میں مردہ حالت میں پائے گئے۔
سرکاری ذرائع کے مطابق سب انسپکٹر کی لاش ان کی کرایے کی رہائش گاہ میں پائی گئی اور ان کے علاوہ اس رہائش گاہ میں دو اور افراد بھی رہائش پذیر تھے، تاہم واقعے کے وقت وہ وہاں موجود نہیں تھے۔
اطلاع ملتے ہی پولیس اسٹیشن آر ایس پورہ کی ٹیم موقع پر پہنچی اور لاش کو قانونی و طبی کارروائی کے لیے اپنی تحویل میں لے لیا۔ جنوبی کشمیر کے اننت ناگ ضلع کے بجبہاڑہ علاقے کے رہائشی عابد بشیر سب انسپکٹر کے طور پر اسی پولیس اسٹیشن میں تعینات تھے۔
پولیس نے اس ضمن میں ایک مقدمہ درج کرکے مزید کارروائی شروع کر دی ہے۔ تاہم اس معاملے پر جموں ضلع کے کسی بھی پولیس افسر کی جانب سے فوری طور پر کوئی بیان جاری نہیں کیا گیا ہے۔ وہیں پولیس ذرائع کا کہنا ہے کہ متوفی کے اہل خانہ کو اطلاع دی گئی ہے اور قانونی و طبی لوازمات کی تکمیل کے بعد ہی جسد خاکی کو آخری رسومات کے لیے لواحقین کے سپرد کر دیا جائے گا۔
