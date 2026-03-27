سرینگر اور اننت ناگ میں رام نومی کے موقع پر "شوبھا یاترا" نکالی گئی
شوبھا یاترا مذہبی عقیدت اور ثقافت کی عکاسی کرتی ہے۔یہ جلوس ہندو برادری کی جانب سے مذہبی تہواروں جیسےرام نومی،ہنومان جینتی کےموقع پر نکالاجاتا ہے
Published : March 27, 2026 at 10:18 AM IST
سرینگر/اننت ناگ( جاوید ڈار/اشفاق میر) : جموں و کشمیر سرینگر میں رام نومی کے موقعے پر ایک شوبھا یاترا نکالی گئی،جو مذہبی، ثقافتی اور سماجی فخر کی علامت ہے۔ جو کشمیری پنڈت برادری کے لیے ایک جذباتی اور اہم لمحہ ثابت ہوا۔ بڑی تعداد میں عقیدت مندوں نے گہری عقیدت اور جوش و خروش کے ساتھ اس میں شرکت کی۔
اس سلسلے میں سرینگر کے ٹنکی پورہ علاقے سیر سالیہ کے مقامات پر ہر سال کی طرح اس سال بھی شوبھا یاتر نکالی گئی، جو سرینگر کے مختلف علاقوں سے گزرتی ہوی تاریخی گھنٹٰہ گھر سے واپس ٹنکی پورہ میں اختتام پزیر ہوئی۔
جبکہ اننت ناگ میں ڈنڈی اور سیر سالیہ کے مقامات پر سالانہ مہا یگیہ کی تقریبات جوش و خروش کے ساتھ منعقد ہوئیں۔ ان تقریبات میں جموں و کشمیر سمیت ملک کے مختلف حصوں سے آئے کشمیری پنڈتوں نے شرکت کی۔ ساتھ ہی مقامی مسلمان بھی شامل ہوئے جو علاقے میں مذہبی ہم آہنگی اور بھائی چارے کی خوبصورت مثال پیش کرتی ہے۔ پاپ ہرن کرکُٹ ناگ سالیہ اور ناگ ڈنڈی مندروں میں منعقدہ ان تقاریب کے دوران ہون یگیہ اور خصوصی پوجا کا اہتمام کیا گیا، جس میں بڑی تعداد میں عقیدت مندوں نے شرکت کی۔ پاپ ہرن کرکُنتنگ ٹرسٹ کی جانب سے زائرین کے لئے رہائش اور لنگر کا معقول انتظام بھی کیا گیا، جس سے دور دراز علاقوں سے آئے افراد کو سہولت میسر ہوئی۔
ناگ ڈنڈی مندر ٹرسٹ کے صدر بی ایل کول کے مطابق رام نومی کے موقع پر یہ سالانہ مہا یگیہ ہر سال منایا جاتا ہے ،اور کئی روز تک جاری رہنے والی ان تقریبات میں مسلسل ہون، پوجا اور پرشاد کی تقسیم کا سلسلہ برقرار رہا۔
تقریبات کی جھلکیاں:
ایسے جلوسوں میں عموماً خوبصورت موسیقی، رقص، رامائن کے مناظر پر مبنی جھانکیاں، اور زعفرانی جھنڈے و بینرز شامل ہوتے ہیں۔ مغربی بھارت، خاص طور پر مہاراشٹر میں، نئے سال کے موقع پر شاندار شوبھا یاترائیں نکالی جاتی ہیں جن میں خواتین روایتی نوواری ساڑھی میں موٹر سائیکل چلاتی ہیں اور مرد روایتی پگڑیاں پہنتے ہیں۔
انہوں نے اس موقع پر کہا کہ رام نومی نہ صرف ایک مذہبی تہوار ہے بلکہ پوری دنیا کے لئے خیر و برکت کا پیغام رکھتا ہے۔کشمیر کی سرزمین صدیوں سے مذہبی رواداری، ہم آہنگی اور بھائی چارے کی زمین رہی ہے، جہاں مختلف مذاہب کے لوگ مل جل کر ایک دوسرے کے تہواروں میں شریک ہو کر اتحاد و یکجہتی کا پیغام عام کرتے ہیں۔
مزید پڑھیں: ترال کے صوفی گنڈ میں حضرت شیخ محمد باقر رح کا عرس عقیدت سے منایا گیا
شوبھا یاترا کے اہم پہلو:
مقصد: شوبھا یاترا کا مقصد اتحاد، عقیدت اور ہندو ورثے پر فخر کو فروغ دینا ہوتا ہے،
ثقافتی علامت: یہ جلوس عقیدے کا ایک نمایاں عوامی اظہار ہوتے ہیں جو مختلف علاقوں کے لوگوں کو ایک روحانی جشن میں یکجا کرتے ہیں۔
یہ یاترا سماجی ہم آہنگی: اگرچہ بعض اوقات سخت سکیورٹی انتظامات کیے جاتے ہیں، لیکن بہت سی جگہوں پر یہ یاترائیں فرقہ وارانہ ہم آہنگی کی مثال بھی پیش کرتی ہیں۔