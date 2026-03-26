جنوبی کشمیر میں رنگوں کا انقلاب، گل لالہ کے لاکھوں پھول سیاحوں کی توجہ کا مرکز
ساگام کے ٹیولپ گارڈن سے حکام کو مقامی معیشت کو بھی فروغ ملنے کی امید ہیں۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : March 26, 2026 at 2:24 PM IST
اننت ناگ(دین عمران): وادی کشمیر میں بہار کی آمد محض موسم کی تبدیلی نہیں بلکہ ایک ہمہ گیر انقلاب کی نوید ہے، ایک ایسا انقلاب جو فطرت کے حسن، انسانی محنت اور معاشی ترقی کو ایک لڑی میں پرو دیتا ہے۔ انہی امکانات کو حقیقت کا روپ دینے کے لیے جنوبی ضلع اننت ناگ کے ساگام علاقے میں قائم ٹیولپ ایکسیلینس سینٹر آج ایک نئی تاریخ رقم کر رہا ہے۔
اس منصوبے کے تحت تین لاکھ سے زائد گلہ لالہ (ٹیولپ) بلب نہایت سائنسی انداز میں کاشت کیے گئے ہیں، جو بہار کے عروج پر رنگوں کی ایک ایسی دلکش بہار میں تبدیل ہوں گے کہ یہ خطہ کسی خوابناک تصویر دنیا کا منظر پیش کرے گا۔ ہر کھلتا ہوا گل لالہ نہ صرف فطرت کی خوبصورتی کا مظہر ہوگا بلکہ ایک روشن مستقبل کی علامت بھی بنے گا۔
یہ اقدام صرف خوبصورتی تک ہی محدود نہیں بلکہ اس کے دور رس معاشی اور سماجی اثرات بھی ہیں۔ خاص طور پر ایگری ٹورزم (زرعی سیاحت) کے فروغ کے حوالے سے اس منصوبے کو غیر معمولی اہمیت حاصل ہے۔ توقع کی جا رہی ہے کہ جیسے جیسے یہ ٹیولپ گارڈن اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ کھلے گا، ویسے ہی سیاحوں کی آمد میں اضافہ ہوگا، جس سے ساگام ایک ابھرتا ہوا سیاحتی مرکز بن کر سامنے آئے گا۔
ساگام کے اس مرکز میں ٹیولپ ملٹیپلکیشن (افزائشِ نسل) کے عمل کو جس پیمانے پر فروغ دیا جا رہا ہے، وہ آنے والے وقت میں ایک بڑی زرعی کامیابی کی صورت اختیار کر سکتا ہے۔ ماہرین کا ماننا ہے کہ چند ہی برسوں میں یہاں ٹولپ بلب کی پیداوار کئی گنا تک بڑھ جائے گی، جس سے کشمیر نہ صرف گل لالہ کی اپنی ضروریات پوری کرے گا بلکہ ایک مضبوط برآمدی مرکز کے طور پر بھی ابھرے گا۔
اس منصوبے کی سب سے نمایاں اور قابلِ فخر بات یہ ہے کہ یہاں تیار کیے جانے والے معیاری ٹولپ بلب ایشیا کے سب سے بڑے ٹولپ گارڈن بھی بھیجے جائیں گے، جو اس مرکز کی کامیابی اور معیار کی واضح دلیل ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ملک کی دیگر ریاستوں کی جانب سے بھی کشمیر سے ٹیولپ درآمد کرنے کی بڑھتی ہوئی خواہش ظاہر کی جا رہی ہے، جو اس شعبے کے وسیع ہوتے ہوئے دائرہ کار اور عالمی سطح پر اس کی اہمیت کو اجاگر کرتی ہے۔
حکومت کا یہ منصوبہ مقامی سطح پر روزگار کے نئے دروازے بھی کھول رہا ہے۔ سیاحت کے فروغ کے ساتھ ساتھ تجارتی سرگرمی، گائیڈ سروسز، ٹرانسپورٹ، اور زرعی سرگرمیوں میں اضافہ ہوگا، جس سے خاص طور پر نوجوانوں کو اپنے ہی علاقے میں باعزت روزگار کے مواقع میسر ہوں گے۔ جو معاشی استحکام کا باعث بھی بنے گا۔
مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ اس سے قبل سرینگر کے باغ گل لالہ ٹیولپ کے پھولوں کو دیکھنے جاتے تھے، جس میں وقت کے ساتھ ساتھ کافی رقم بھی خرچ ہوا کرتی تھی، تاہم ساگام میں ٹیولپ ایکسیلینس سینٹر کے قیام سے وقت اور رقومات کی بچت ہوئی ہے جو ایک خوش آئند قدم ہے۔ انہوں نے سکاسٹ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ متعلقہ محکمے نے ایک منفرد پہل کے تحت علاقے میں سینٹر کے تعمیراتی پروجیکٹ کو شروع کر کے جنوب میں ایک نیا سنگ میل عبور کیا ہے، جس سے نہ صرف علاقے میں سیاحتی سرگرمیوں کو فروغ ملے گا بلکہ نوجوانوں اور مقامی کسانوں کو روزگار کے نئے مواقعے بھی فراہم ہوں گے۔
ڈائریکٹر ایکسٹنشن سکاسٹ کشمیر پروفیسر ریحانہ حبیب کنٹھ کا کہنا ہے کہ کشمیر میں ٹیولپ کی مقامی پیداوار نہ صرف درآمدات کو کم کر سکتی ہے بلکہ ریونیو میں اضافہ اور اخراجات میں کمی کا بھی باعث بن سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کوکرناگ میں سازگار موسم اور مناسب درجہ حرارت کی وجہ سے یہاں بلب اور پھولوں کی پیداوار کے لیے بہترین حالات موجود ہیں۔
ریحانہ حبیب کے مطابق ساگام میں تین لاکھ بلبز اور متعدد اقسام کی کامیاب کاشت اس کی واضح مثال ہے۔ یہ منصوبہ نہ صرف زراعت کو مضبوط کرے گا بلکہ سیاحت کو فروغ دے کر مقامی لوگوں کے لیے روزگار اور خوشحالی کا ذریعہ بھی بنے گا۔
وہیں ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر اس منصوبے کو مزید وسعت، جدید سہولیات اور بنیادی ڈھانچے کو مضبوط کیا جائے تو ساگام کا یہ ٹیولپ سینٹر مستقبل میں نہ صرف وادئ کشمیر بلکہ پورے ملک کے لیے فلوریکلچر، ایگری ٹورزم اور پائیدار ترقی کا ایک مثالی ماڈل بن سکتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ساگام کی یہ رنگین داستان صرف ٹیولپ کے کھلنے تک محدود نہیں بلکہ یہ ایک ایسے خواب کی تعبیر ہے جس میں خوبصورتی کے ساتھ ساتھ خوشحالی، خود کفالت اور ترقی کی روشن کرنیں بھی شامل ہیں، ایک ایسا خواب جو وادیٔ کشمیر کو نئی پہچان دینے کی بھرپور صلاحیت رکھتا ہے۔
