تفریحی پارکس میں بچوں کی سلامتی کی خاطر ُایس او پیزُ پر عمل درآمد! ایک جائزہ

By ETV Bharat Urdu Team

Published : June 2, 2026 at 5:04 PM IST

سرینگر (پرویز الدین): شہر سرینگر کے مرکزی علاقے میں واقع بچوں کے لیے مخصوص اس تفریحی پارک میں والدین اپنے بچوں کو سیر وتفریح کے لیے لاتے ہیں ۔ بچے ان جھولوں، سلائیڈز اور کھلی جگہ پر مختلف سرگرمیوں سے لطف اندوز ہوتے نظر آتے ہیں۔ اگرچہ یہ بچوں کی جسمانی، ذہنی اور سماجی نشوونما کے لیے ایک اہم جگہ ہے اور بچوں کی اسکرین ٹائم کو کم کرنے اور ان کی سماجی صلاحیتوں کو بڑھانے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔تاہم ایسی پارکس میں بچوں کے تحفظ کے حوالے سے کئی خدشات بھی پائے جاتے ہیں۔

محکمہ پھول بانی ان پارکوں کی صفائی ستھرائی اور بچوں کی خاطر رکھے گئے ایسے تفریحی ساز وسامان کی بہتر دیکھ ریکھ تو کرتے ہیں لیکن خدانخواستہ کھیلتے کھیلتے اگر کسی بچے کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے تو اس حوالے سے ابتدائی طور پر علاج کی خاطر یہاں کسی بھی طرح کی کوئی سہولت دستیاب نہیں ہے۔ جیساکہ فرسٹ ایڈ بکس وغیرہ ۔

ایسے میں ڈائریکٹر پھول بانی متھورہ معصوم کہتی ہیں کہ ان پارکس میں بچوں کی سلامتی کے لیے خاص دھیان رکھا گیا ہے اور یہ اولین ترجیحات میں شامل ہیں۔کسی بھی حادثے سے بچنے کی خاطر زمین کو اگرچہ ریت سے پیڈینگ کی گئی ہے۔تاہم محکمہ اب بہت جلد ایسی پارکس میں میٹنگ نصب کرانے پر غور کررہا ہے اور اب ہم ریت کو میٹینگ میں تبدیل کرنے جارہے ہیں تاکہ بچوں کی حفاظت اور سلامتی کو یقینی بنایا جاسکیں۔

وہیں انہوں نے کہا کہ ان پارکس میں بچوں کی دلجوئی کے لئے اور تفریح کے لیے جو سامان یہاں نصب کیا گیا ہے، اس کی دیکھ ریکھ محکمے کے عہدیداران کرتے رہتے ہیں اور اگر کوئی جھولا یا سلائیڈ ٹوٹ جاتا ہے تو اس کو وقت پر تبدیل کر دیا جاتا ہے تاکہ کسی بھی بچے کے ساتھ کوئی حادثہ پیش نہ آئے ۔تاہم انہوں نے اعتراف کیا کہ فرسٹ ایڈ بکس وغیرہ کی سہولت موجود نہیں ہے اور یہ برمحل تجویز ہے ۔ جس پر آنے والے وقت میں محکمہ عملی جامہ پہنانے کی کوشش کرے گا۔

وادیٔ کشمیر جہاں فلک بوس پہاڑوں، بہتے ہوئے چشموں اور جھیلوں کی وجہ سے اپنی ایک منفرد شناخت رکھتی ہے وہیں یہ مغل باغات سے بھی کافی مشہور ہے۔کشمیر میں مغل دور حکومت میں تعمیر کیے گئے باغات موجود ہیں۔ یہ باغ اپنی خوبصورتی اور طرز تعمیر کے اعتبار سے سب سے جداگانہ ہیں ۔خوبصورتی اور قدیم طرز تعمیر کے لحاظ سے مغل باغات سیاحوں کی پہلی پسند رہتا ہے ۔خواں کو ملکی ہو یا غیر ملکی سیاح۔موسم بہار ہو یا یہ خزاں ۔ہر موسم میں آنے والے سیاح باغ کے اندر رنگ برنگے پھولوں، بہتے پانے کے جھرنے اور فواروں کا مزا لینے کے لئےآتے ہیں۔

اس کے علاوہ محکمہ پھول بانی نے کشمیر میں کئی دیگر باغات اور پارکس کی بھی تزئین و آرائش انجام دے کر ان میں اوپن جم کو متعارف کیا ہے تاکہ زیادہلوگوں کی توجہ ان کی جانب مبذول کرائی جاسکیں۔ فلوری کلچر آفیسر سرینگر ڈاکٹر انعام نے کہا کہ دیگر باغات کے ساتھ ساتھ سرینگر میں بچوں کی اس مخصوص پارک کی نگرانی اور دیکھ ریکھ کے لیے خاص توجہ دی جارہی ہے اور پارک میں موجودہ کئی خراب جھولوں اور دیگر سامان کی تبدیلی کرنا مقصود جس سے چند دنوں میں ہی ترجیح کی بنیاد پر تبدیل کیا جارہا ہے تاکہ کسی بھی حادثے سے بچا جاسکے۔
واضح رہے کہ کشمیر صوبے میں تاریخی باغات کے علاوہ کئی دیگر پارکس بھی موجود ہیں۔جن میں ایسی 37 مارکس ہیں جہاں محکمہ نے باضابطہ طور داخلہ ٹکٹ رکھی ہے۔

