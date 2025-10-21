ETV Bharat / jammu-and-kashmir
کشمیر کے اونتی پورہ میں جسمانی طور مخصوص افراد کے لیے مدرسے کا قیام
علماء نے اسے امید کی ایک کرن قرار دیتے ہوئے جسمانی طور پر مخصوص بچوں کی خاص صلاحیتوں کو پروان چڑھانے پر زور دیا۔
Published : October 21, 2025 at 11:00 AM IST
ترال/اونتی پورہ (شبیر بٹ): ایک ایسے وقت میں جب کہ معاشرے میں تعلیم کو فروغ دینے کےلیے سرکاری سطح پر بھی اقدامات کیے جا رہے ہیں تاہم جسمانی طور خاص طلباء کے لیے یکساں مواقع نظر نہیں آرہے ہیں۔ اس بیچ جنوبی کشمیر کے چرسو اونتی پورہ میں مدرسہ عبداللہ بن عباس نام کے ایک ادارہ وجود میں لایا گیا ہے جہاں گونگے اور بہرے بچوں کے لیے ایک دینی ادارہ قائم کیا گیا ہے۔
اس مدرسے میں مروجہ تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم کا بھی انتظام کیا گیا ہے۔ اس ضمن میں یہاں ایک مذہبی پروگرام کا اہتمام کیا گیا جہاں وادی کے جید علماء کرام جن میں مفتی نزیر احمد قاسمی، مفتی عبدالرشید مفتاحی، مولوی محمد شفیع ترالی، مولانا عابد، مفتی عباس دیگر علمائے کرام نے بصیرت افروز خطابات پیش م کیے۔ اس موقعے پر علماء کرام نے جسمانی طور خاص بچوں کے لیے قائم کیے گئے اس ادارے کو ایک اہم سنگ میل قرار دیتے ہوئے کہا کہ ایسے اداروں کی بہت ہی ضرورت ہے تاکہ معاشرے کے سبھی طبقات کو یکساں تعلیمی مواقع اور حقوق فراہم کیے جا سکے۔
ادارے کے ایک کارکن مولوی شبیر احمد نے بتایا کہ جسمانی طور پر ان بچوں کو قدرت نے خاص صلاحیت دی ہوتی ہے اور ضرورت اس بات کی ہے کہ ان صلاحیتوں کو بروے کار لایا جا سکے۔
مزید پڑھیں:
کشمیر، معذور طلباء کی دسویں، بارہویں میں کامیابی پر انعامی تقریب کا انعقاد
زیبا ایجوکیشن کے چار طلبا نے بھی بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کیا
جسمانی طور خاص بچوں کیلئے گورنمنٹ گرلز ہائیر سیکنڈری اسکول ترال میں تقریب کا انعقاد