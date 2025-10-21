ETV Bharat / jammu-and-kashmir

کشمیر کے اونتی پورہ میں جسمانی طور مخصوص افراد کے لیے مدرسے کا قیام

علماء نے اسے امید کی ایک کرن قرار دیتے ہوئے جسمانی طور پر مخصوص بچوں کی خاص صلاحیتوں کو پروان چڑھانے پر زور دیا۔

کشمیر کے اونتی پورہ میں جسمانی طور مخصوص افراد کے لیے مدرسے کا قیام
کشمیر کے اونتی پورہ میں جسمانی طور مخصوص افراد کے لیے مدرسے کا قیام (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : October 21, 2025 at 11:00 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ترال/اونتی پورہ (شبیر بٹ): ایک ایسے وقت میں جب کہ معاشرے میں تعلیم کو فروغ دینے کےلیے سرکاری سطح پر بھی اقدامات کیے جا رہے ہیں تاہم جسمانی طور خاص طلباء کے لیے یکساں مواقع نظر نہیں آرہے ہیں۔ اس بیچ جنوبی کشمیر کے چرسو اونتی پورہ میں مدرسہ عبداللہ بن عباس نام کے ایک ادارہ وجود میں لایا گیا ہے جہاں گونگے اور بہرے بچوں کے لیے ایک دینی ادارہ قائم کیا گیا ہے۔

کشمیر کے اونتی پورہ میں جسمانی طور مخصوص افراد کے لیے مدرسے کا قیام (ETV Bharat)

اس مدرسے میں مروجہ تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم کا بھی انتظام کیا گیا ہے۔ اس ضمن میں یہاں ایک مذہبی پروگرام کا اہتمام کیا گیا جہاں وادی کے جید علماء کرام جن میں مفتی نزیر احمد قاسمی، مفتی عبدالرشید مفتاحی، مولوی محمد شفیع ترالی، مولانا عابد، مفتی عباس دیگر علمائے کرام نے بصیرت افروز خطابات پیش م کیے۔ اس موقعے پر علماء کرام نے جسمانی طور خاص بچوں کے لیے قائم کیے گئے اس ادارے کو ایک اہم سنگ میل قرار دیتے ہوئے کہا کہ ایسے اداروں کی بہت ہی ضرورت ہے تاکہ معاشرے کے سبھی طبقات کو یکساں تعلیمی مواقع اور حقوق فراہم کیے جا سکے۔


ادارے کے ایک کارکن مولوی شبیر احمد نے بتایا کہ جسمانی طور پر ان بچوں کو قدرت نے خاص صلاحیت دی ہوتی ہے اور ضرورت اس بات کی ہے کہ ان صلاحیتوں کو بروے کار لایا جا سکے۔

