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آٹھ سالہ طویل تعطل کے بعد امید کی کرن، سنگھ پورہ، وایلُو ٹنل کے لئے 3,567 کروڑ کا ٹینڈرطلب
منصوبے کی تخمینہ لاگت 3,567.51 کروڑ روپے مقرر کی گئی ہے اور اسے انجینئرنگ، پروکیورمنٹ اینڈ کنسٹرکشن (ای پی سی)موڈ پر مکمل کیا جائے گا۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : September 11, 2026 at 11:42 AM IST
اننت ناگ (میر اشفاق): مجوزہ سنگھ پورہ وایلُو ٹوئن ٹیوب ٹنل کا طویل عرصے سے جاری تعطل ختم ہونے کے بعد منصوبہ ایک بار پھر آگے بڑھنے کی راہ پر ہے۔ نیشنل ہائی ویز اینڈ انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کارپوریشن لمیٹڈ (NHIDCL) نے کشتواڑ وایلُو کھنہ بل سیکشن پر قومی شاہراہ-244 کے تحت اس اہم منصوبے کی تعمیر کے لیے بولیاں طلب کرلی ہیں۔
منصوبے کی تخمینہ لاگت 3,567.51 کروڑ روپے مقرر کی گئی ہے اور اسے انجینئرنگ، پروکیورمنٹ اینڈ کنسٹرکشن (ای پی سی) موڈ پر مکمل کیا جائے گا۔ مجموعی طور پر تقریباً 38.611 کلومیٹر پر مشتمل اس ہائی وے پیکیج میں 10.331 کلومیٹر طویل بائیں ٹیوب اور 10.363 کلومیٹر طویل دائیں ٹیوب پر مشتمل ٹوئن ٹیوب ٹنل کے علاوہ اپروچ روڈز اور دیگر متعلقہ بنیادی ڈھانچہ شامل ہوگا۔
منصوبے کی تعمیر مکمل کرنے کے لیے 60 ماہ کی مدت مقرر کی گئی ہے، جبکہ اس کے بعد 120 ماہ کی مینٹیننس مدت ہوگی۔ یہ ٹنل کشتواڑ ضلع کے چھاترو کو اننت ناگ ضلع کے وایلُو سے جوڑے گی اور وادیٔ چناب اور جنوبی کشمیر کے درمیان ہر موسم میں قابلِ استعمال متبادل رابطہ فراہم کرے گی۔
منصوبے کے تحت چھاترو سے ٹنل پورٹل تک مشرقی اپروچ تقریباً 17.088 کلومیٹر طویل ہوگی، جبکہ وایلُو کی جانب مغربی اپروچ 11.160 کلومیٹر پر مشتمل ہوگی، جس میں پورٹل سیکشن بھی شامل ہے۔ کشتواڑ ضلع میں سنگھ پورہ کے قریب مشرقی پورٹل تقریباً 2,243 میٹر کی بلندی پر جبکہ گڈول میں مغربی پورٹل تقریباً 2,404 میٹر کی بلندی پر تعمیر کیا جائے گا۔
دونوں ٹنل ٹیوبز میں تقریباً نو میٹر چوڑا کیریج وے، پیدل چلنے والوں کے لیے فٹ پاتھ اور ہنگامی حالات سے نمٹنے کے لیے خصوصی سہولیات فراہم کی جائیں گی۔ مسافروں اور امدادی ٹیموں کی نقل و حرکت اور ہنگامی انخلا کو آسان بنانے کے لیے دونوں ٹیوبز کو تقریباً ہر 500 میٹر کے فاصلے پر کراس پیسیجز کے ذریعے آپس میں جوڑا جائے گا۔ منصوبے کی دستاویزات کے مطابق مجموعی طور پر 20 کراس پیسیجز تجویز کیے گئے ہیں، جن میں سے ہر ایک تقریباً 6.1 میٹر چوڑا اور 18.5 میٹر طویل ہوگا۔
ٹنل میں جدید حفاظتی اور آپریشنل نظام بھی نصب کیے جائیں گے۔ ان میں نیم ٹرانسورس وینٹی لیشن سسٹم، فائر ڈیٹیکشن اور فائر فائٹنگ سسٹم، سی سی ٹی وی نگرانی، ایمرجنسی کمیونیکیشن، ٹریفک کنٹرول، روشنی، نکاسیٔ آب اور واٹر پروفنگ کے انتظامات شامل ہیں۔ فائر ہائیڈرنٹس تقریباً ہر 250 میٹر کے فاصلے پر نصب کیے جائیں گے جبکہ ہوز کنکشنز اور فائر ایکسٹنگوشرز بھی فراہم کیے جائیں گے۔
ٹنل کے علاوہ منصوبے میں اپروچ روڈز، پلوں، وایاڈکٹس، کلورٹس، ڈرینیج سسٹم، روڈ سیفٹی تنصیبات اور دیگر متعلقہ تعمیراتی کام بھی شامل ہیں۔ منصوبے کے تحت مجموعی طور پر 21 بڑے و چھوٹے پل، وایاڈکٹس اور وایاڈکٹ-کم-برج اسٹرکچرز تعمیر کرنے کی تجویز ہے۔ ان میں سب سے طویل وایاڈکٹ تقریباً 1,345 میٹر کا ہوگا، جو ڈیزائن چینج 139+660 پر تعمیر کیا جائے گا۔
اپروچ روڈز کو دو لین ہائی ویز کے طور پر تیار کیا جائے گا اور ان میں پکی شولڈرز بھی فراہم کیے جائیں گے۔ منصوبے میں سڑک کے کناروں پر تقریباً 26 کلومیٹر کیچ ڈرینز اور 28 کلومیٹر روڈ سائیڈ ڈرینز کی تعمیر بھی شامل ہے، تاکہ بارش اور برف پگھلنے سے پیدا ہونے والے پانی کی مناسب نکاسی کو یقینی بنایا جاسکے۔
حکام کے مطابق ٹنل کی تعمیر متعلقہ بھارتی اور بین الاقوامی معیارات کے مطابق کی جائے گی، جن میں روڈ ٹنلز سے متعلق انڈین روڈ کانگریس (IRC) کی گائیڈ لائنز، ٹنل لائٹنگ کے لیے CIE معیارات اور فائر سیفٹی سے متعلق NFPA کی دفعات شامل ہیں۔
سنگھ پورہ وایلُو ٹنل منصوبہ 2017 میں منظور کیا گیا تھا اور 2021 میں اس کی دوبارہ توثیق کی گئی، تاہم مختلف وجوہات کی بنا پر یہ منصوبہ گزشتہ کئی برسوں سے تاخیر کا شکار رہا۔ NHIDCL نے 2023 میں بھی اس منصوبے کے لیے ٹینڈر طلب کیے تھے، لیکن بعد میں ٹینڈر کا عمل منسوخ کردیا گیا۔ اس کے بعد منصوبے کی منظوری اور عمل درآمد کے حوالے سے مختلف قیاس آرائیاں سامنے آتی رہیں۔
اکتوبر 2025 میں جموں و کشمیر اسمبلی کے اجلاس کے دوران بھی اس منصوبے کا معاملہ اٹھایا گیا تھا، جب ایم ایل اے پیارے لال شرما نے حکومت سے منصوبے کی صورتحال کے بارے میں سوال کیا۔ نائب وزیر اعلیٰ سریندر چودھری نے جواب میں بتایا تھا کہ منصوبے کی دوبارہ منظوری کے لیے اقدامات جاری ہیں۔ وہیں سینئر سیاسی رہنما اور سابق ایم ایل اے جی ایم سروری،ایم ایل اے کوکرناگ چودھری ظفر ،سابق ڈی ڈی سی ممبر شہباز پیر نے بھی ٹنل منصوبہ کے لئے ایک اہم کردار ادا کیا ہے ۔
منصوبے کے لیے زمین کے حصول کا عمل بھی بڑی حد تک مکمل کیا جاچکا ہے۔ حکام کے مطابق وایلو سے اہلن تک ٹنل کو جوڑنے والی رابطہ سڑک کے لیے زمین حاصل کی گئی ہے، جس کے لیے تقریباً 78 کروڑ روپے منظور کیے گئے تھے، جبکہ متاثرہ افراد کو زیادہ تر معاوضہ بھی ادا کیا جاچکا ہے۔
منصوبے کی تکمیل کے بعد سنتھن ٹاپ کے موجودہ دشوار گزار راستے کے مقابلے میں کشتواڑ اور کشمیر کے درمیان زیادہ قابلِ اعتماد اور ہر موسم میں آمد و رفت کا متبادل راستہ دستیاب ہوگا۔ بھاری برفباری کے دوران سنتھن ٹاپ اکثر بند ہوجاتا ہے، جس کے باعث وادیٔ چناب اور کشمیر کے درمیان براہِ راست زمینی رابطہ متاثر ہوتا ہے۔
توقع کی جارہی ہے کہ سرنگ کی تکمیل سے موسمِ سرما میں مشکلات کم ہوں گی اور سیاحت و تجارت کو نمایاں فروغ مل سکتا ہے ،یہ ٹنل صحت، تعلیم اور روزگار کے مواقع تک رسائی کو بہتر بنا کر مجموعی علاقائی ترقی میں اہم کردار ادا کرے گی۔ دور دراز علاقوں میں انتظامی رسائی اور ہنگامی خدمات کی فراہمی بھی مزید مؤثر ہو سکے گی۔
سیاسی اور سماجی حلقوں کی جانب سے اس منصوبہ کی پیش رفت کا خیر مقدم کیا ہے۔۔مقامی سیاسی رہنما اور سابق ڈی ڈی سی ممبر پیر شہباز نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا کہ سنگھ پورہ وایلُو ٹنل پروجیکٹ کی دوبارہ منظوری کئی سال کی تاخیر کے بعد ایک اہم پیش رفت ہے۔ اگر اسے بروقت اور مؤثر انداز میں مکمل کیا گیا تو یہ منصوبہ نہ صرف خطے کی تقدیر بدل سکتا ہے بلکہ ترقی اور خوشحالی کی نئی راہیں بھی ہموار کرے گا،انہوں نے منصوبے پر جلد از جلد عملی کام شروع کرنے کا مطالبہ کیا۔