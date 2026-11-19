ETV Bharat / jammu-and-kashmir
’ٹائم 100‘ میں کشمیری گلوکار اور نغمہ نگار فہیم عبداللہ شامل، اے آر رحمان نے کی تعریف، کہا۔۔ ’موسیقی، کشمیر کی روح کا ہی ایک حصہ‘
فہیم عبداللہ کو ’ٹائم‘ میگزین کی جانب سے جاری کردہ ’ٹائم 100 نیکسٹ انڈیا 2026‘ کی افتتاحی فہرست میں شامل کیا گیا ہے۔
Published : November 19, 2026 at 8:37 PM IST
سرینگر: کشمیری گلوکار اور نغمہ نگار فہیم عبداللہ نے ہندوستان کی ابھرتی ہوئی بااثر شخصیات میں اپنی جگہ بنا لی ہے۔ جمعرات کے روز، انہیں ’ٹائم‘ میگزین کی جانب سے جاری کردہ ’ٹائم 100 نیکسٹ انڈیا 2026‘ کی افتتاحی فہرست میں شامل کیا گیا۔
عبداللہ ان 100 افراد میں شامل ہیں جنہیں انٹرٹینمنٹ، کاروبار، سائنس، کھیل، ٹیکنالوجی، سماجی کام اور فنونِ لطیفہ جیسے شعبوں میں ان کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کے اعتراف میں منتخب کیا گیا ہے۔ اس فہرست میں شمولیت نے انہیں ہندوستان کی نمایاں اور ابھرتی ہوئی تخلیقی شخصیات کی صف میں لا کھڑا کیا ہے، اور اس سے کشمیر کی عصری موسیقی کی جانب قومی سطح پر توجہ مبذول ہوئی ہے۔
اس اعزاز کو مزید خاص بناتے ہوئے، بین الاقوامی شہرت یافتہ موسیقار اے آر رحمان نے میگزین میں فہیم عبداللہ کے بارے میں تحریر لکھی ہے۔
اے آر رحمان نے کشمیری گلوکار فہیم عبداللہ کے ساتھ 2025 کے گانے ’آوارہ انگارا‘ میں کام کیا ہے۔ رحمان نے موسیقی کو کشمیر کی خوبصورتی اور روح کا ہی ایک حصہ قرار دیا۔
19 نومبر کو ’ٹائم‘ میگزین کی ویب سائٹ پر شائع ہونے والے ایک مضمون میں، رحمان نے لکھا کہ عبداللہ کی موسیقی کشمیر کی سرسبز وادیوں، پہاڑوں اور وہاں کے لوگوں کی گرم جوشی کی یاد دلاتی ہے۔ رحمان نے لکھا، ”میرے نزدیک، فہیم اسی خوبصورتی کا ایک مظہر ہیں، اور ان کی موسیقی دراصل کشمیر کی روح کا ہی ایک حصہ ہے۔“
ان کے باہمی اشتراک پر بات کرتے ہوئے، اے آر رحمان نے عبداللہ کے کام میں موجود جذباتی گہرائی اور موسیقی کی ان کی فطری سمجھ بوجھ کی ستائش کی۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ ایک سال کے دوران، یہ گلوکار ہندوستان کے بدلتے ہوئے موسیقی کے منظرنامے میں ایک نمایاں آواز بن کر ابھرا ہے۔ وہ اپنی شناخت اور ثقافت سے گہرا تعلق برقرار رکھتے ہوئے نوجوان سامعین میں کافی مقبول ہو چکے ہیں۔ رحمان نے اس بات پر بھی زور دیا کہ فہیم عبداللہ جیسے فنکار کشمیر کے موسیقی کے ورثے کو جغرافیائی حدود سے باہر لے جانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔
’ٹائم 100 نیکسٹ انڈیا‘ کا یہ اقدام نئی نسل کے ان افراد کو اعزاز سے نوازتا ہے جو اپنے اپنے شعبوں میں نئی راہیں ہموار کر رہے ہیں۔ 'ٹائم' میگزین کے مطابق، بھارت اور دنیا بھر میں موجود اس کے صحافیوں نے ان افراد کا انتخاب کیا ہے تاکہ ہندوستان کی ابھرتی ہوئی صلاحیتوں کو عالمی سطح پر متعارف کرایا جا سکے۔ موسیقی کے زمرے میں، عبداللہ کے ساتھ انیرودھ روی چندر، اریوو، دلجیت دوسانجھ، ایشان گھوش، جسلین رائل اور پرتیک کوہڈ بھی شامل ہیں۔
اس ابتدائی فہرست میں انٹرٹینمنٹ صنعت کی کئی نمایاں شخصیات بھی شامل ہیں، جن میں عالیہ بھٹ، وکی کوشل، سائی پلوی، نین تارا، آرین خان اور فلم ساز پائل کپاڈیہ کے نام قابل ذکر ہیں۔
عبداللہ 12 دسمبر کو ممبئی کے جیو ورلڈ کنونشن سینٹر میں منعقد ہونے والے پہلے 'ٹائم 100 نیکسٹ انڈیا گالا' میں شرکت کریں گے۔ فہرست میں شامل تمام اعزاز یافتہ افراد اس تقریب میں موجود ہوں گے۔
'ٹائم' میگزین کا ایک خصوصی 'انڈیا ایڈیشن'، جو سات دسمبر کے ساتھ جاری ہوگا، عالمی سطح پر دستیاب کیا جائے گا۔
یہ پذیرائی ایسے وقت میں ملی ہے جب عبداللہ بھارت کی مرکزی دھارے کی موسیقی کی صنعت میں اپنی موجودگی کو مسلسل مستحکم کر رہے ہیں۔ حال ہی میں، انہوں نے 'کوک اسٹوڈیو بھارت' کے چوتھے سیزن کے لیے ارسلان نظامی اور استاد قیصر نظامی کے ساتھ مل کر "حور" نامی گانا تخلیق کیا۔ یہ ٹریک روایتی کشمیری قصہ گوئی اور لوک موسیقی کو سامعین کی ایک بڑی تعداد تک پہنچاتا ہے۔ کشمیری لوک داستانوں اور 'افسانہ گوری' کی کہانی سے متاثر یہ گانا روایتی گائیکی، قصہ گوئی اور جدید راک موسیقی کا ایک منفرد امتزاج پیش کرتا ہے، جس میں محبت، تڑپ اور عقیدت کے جذبات کو انتہائی خوبصورتی سے سمویا گیا ہے۔
عبداللہ کو "سیارہ" نامی گانے سے بھی ملک گیر شہرت ملی۔ یہ نغمہ موہت سوری کی ہدایت کاری میں بننے والی ایک فلم کا ٹائٹل ٹریک تھا۔ اس فلم میں آہان پانڈے اور انیتا پڈا نے مرکزی کردار ادا کیے تھے۔ اس ٹریک پر ارسلان نظامی کے ساتھ ان کا اشتراک، بالی ووڈ میں ان دونوں کشمیری موسیقاروں کے لیے ایک اہم کامیابی ثابت ہوا۔
"جہلم" اور "عشق" جیسے انڈی ٹریکس کے لیے جانے جانے والے عبداللہ نے ایک منفرد موسیقی کا انداز اپنایا ہے، جس میں جدید دھنوں کو کشمیر کی بھرپور ثقافتی اور شعری روایات کے ساتھ ہم آہنگ کیا گیا ہے۔
یہ بھی پڑھیں: