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ٹاؤن ہال ترال میں نشہ مکت ابھیان کے تحت پروگرام کا اہتمام
مقررین نےکہا کہ منشیات نے ایک ہیجانی کیفیت پیدا کی ہے اس لیے وقت کا تقاضا ہے کہ اس لعنت کو پیھلنے نہ دیا جائے۔
Published : September 27, 2026 at 6:24 PM IST
ترال: (شبیر بھٹ) سماج میں منشیات کی وباء کو ختم کرنے اور آنے والی نسلوں کو اس وباء سے بچانے کے لیے آج ٹاؤن ہال ترال میں نشہ مکت ابھیان کے تحت ایک پروگرام منعقد ہوا جس میں محکمہ صحت، میونسپلٹی، سوشل ویلفیر، آنگن واڈی اور کئی دیگر محکمہ جات کے ملازمین نے شرکت کی۔
مقررین نے کہا کہ منشیات نے اس وقت وادی کشمیر میں ایک ہیجانی کیفیت پیدا کی ہے اس لیے وقت کا تقاضا ہے کہ اس لعنت کو پیھلنے نہ دیا جائے۔ اس موقع پر بتایا گیا کہ نوجوان نسل کو منشیات سے دور رکھنے کے لیے والدین، تعلیمی اداروں، سول سوسائٹی اور سماجی تنظیموں کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ شرکاء پر زور دیا گیا کہ وہ منشیات کے خلاف بیداری پیدا کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔
میڈیا کے ساتھ بات کرتے ہوئے زیڈ ایم او ڈاڈسرہ ڈاکٹر پرمجیت سنگھ نے کہا کہ منشیات مخالف مہم کے اثرات نمایاں ہیں اور اسی لیے آج ڈپٹی کمشنر پلوامہ ڈاکٹر بشارت قیوم کی ہدایات پر اس پروگرام کا اہتمام کیا گیا تاکہ عوامی سطح پر یہ پیغام پہنچایا جائے کہ منشیات کے کیا نقصانات ہیں اور کس طرح اپنے بچوں کے لیے ہمیں فکر کرنی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس پروگرام کے ذریعہ عوام کے درمیان بیداری پیدا کرنے کی کوشش کی گئی۔ ان کا کہنا تھا کہ عوام میں بیداری سے ہی جموں و کشمیر کو نشہ سے پاک کیا جا سکتا ہے۔
ان کا کہنا ہے کہ والدین کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ بچوں پر نظر رکھیں تاکہ وہ نشے کے عادی نہ بن سکیں۔ ڈاکٹر پرمجیت سنگھ نے کہا کہ ہر فرد کو اس کی شروعات اپنے گھر سے کرنی ہوگی۔