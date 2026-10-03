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طالبہ سے بدسلوکی کے الزام میں سینٹرل یونیورسٹی کشمیر کے پروفیسر کو عہدے سے معطل کردیا گیا
یونیورسٹی کیمپس میں سینکڑوں طالبات جمع ہوئیں اور پروفیسر پر"کلاس روم میں طالبات کے خلاف بار بار نازیبا ریمارکس دینے کا الزام عائد کیا
Published : October 3, 2026 at 12:50 PM IST
سرینگر (پرویز الدین) : طلباء کے مظاہروں کے بیچ سینٹرل یونیورسٹی کشمیر کے ایک ایسوسی ایٹ پروفیسر کو طالبہ کے خلاف نازیبا ریمارکس" کرنے کے الزام میں اپنے عہدے سے ہٹایا دیا گیا۔ ملزم کی شناخت ڈاکٹر چینپن بھاسکر کے طور پر کی گئی ہے، جو کہ سینٹرل یونیورسٹی کے ایسوسی ایٹ پروفیسر ہیں اور وہ بطور سربراہ شعبہ کیمسٹری میں بھی خدمات انجام دے رہے تھے۔
جمعرات کو گاندربل ضلع میں یونیورسٹی کیمپس میں سینکڑوں طالبات جمع ہوئیں اور پروفیسر پر "کلاس روم میں طالبات کے خلاف بار بار نازیبا ریمارکس دینے کا الزام عائد کیا ۔ پروفیسر نے اس وقت حد پار کر دی جب اس نے ایک طالبہ کی شکل و صورت پر قابل اعتراض تبصرہ کیا اور اسے ڈیٹ پر آنے کو کہا۔
سینٹرل یونیورسٹی کشمیر کے رجسٹرار ڈاکٹر نثار احمد میر نے کہا کہ ملزم کو تمام محکمانہ اور بطور شعبہ کیمسٹری کے سربراہ کے علاوہ دیگر ذمہ داریوں سے فوری طور پر فارغ کر دیا گیا ہے۔انہوں نے کہا کہ کسی بھی جنسی ہراسانی کی صورت میں، اس کے مطابق کارروائی کی جائے گی، عبوری انتظامات کے طور پر یونیورسٹی نے شعبہ کیمسٹری کے اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر پرشانت کمار گپتا کو اگلے احکامات تک شعبہ کے کوآرڈینیٹر کے طور پر نامزد کیا ہے۔
اس معاملے کو دیکھنے ہوئے سینٹرل یونیورسٹی کے وائس چانسلر کی ہدایت پر دو علحیدہ انکوائری کمیٹیاں قائم کی گئی ہیں۔ ایک داخلی اور دوسری خصوصی انکوائری کمیٹی۔
واضح رہے کہ ضلع گاندربل میں سنٹرل یونیورسٹی آف کشمیر کے کیمپس میں شعبہ کیمسٹری کے طلباء نے جمعرات کو شعبہ کے سربراہ کی جانب سے ایک طالبہ کو ہراساں کرنے کے الزامات کے خلاف احتجاج کیا تھا۔ جس سے یونیورسٹی انتظامیہ کو اندرونی انکوائری کے لئے اقدامات شروع کرنے پر مجبور کیا گیا ۔احتجاج کرنے والے طلباء نے کلاسز اور لیبارٹری سیشنز کا بائیکاٹ کیا اور ایچ او ڈی کو ہٹانے یا استعفیٰ دینے کا مطالبہ کرتے ہوئے نعرے لگائے۔ طلباء نے الزام عائد کیا مذکورہ ایچ او ڈی کے خلاف شکایات کئی مہینوں سے آرہی ہیں ، جن میں کلاسز کے دوران زبانی بدسلوکی بھی شامل ہیں۔
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یونیورسٹی کے ایک سینئر اہلکار نے کہا کہ انتظامیہ کو طلباء کی طرف سے ایک باضابطہ شکایت موصول ہوئی ہے اور وہ ان الزامات کی جانچ کے لیے ایک اندرونی انکوائری کمیٹی تشکیل دے گی۔ انہوں نے کہا کہ یونیورسٹی طلباء کی فلاح و بہبود، تعلیمی سالمیت اور ہراساں کرنے سے متعلق شکایات کو سنجیدگی سے لیتی ہے جبکہ طلباء کسی بھی اندرونی شکایت کے لیے کمیٹی سے بھی رجوع کر سکتے ہیں۔