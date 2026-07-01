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گاؤرن کوکرناگ میں ریچھ کے حملے میں ایک شخص شدید زخمی، جی ایم سی اننت ناگ منتقل
عینی شاہدین کے مطابق ریچھ اچانک آبادی والے علاقے میں داخل ہوا اور مرکزی بازار میں موجود مظفر احمد پر حملہ آور ہوگیا۔
Published : July 1, 2026 at 8:54 PM IST
اننت ناگ: (دین عمران) جنوبی کشمیر کے ضلع اننت ناگ میں واقع گاؤرن کے مرکزی بازار میں آج اس وقت لوگوں میں خوف و ہراس پھیل گیا جب ایک جنگلی کالے ریچھ نے اچانک ایک مقامی شہری پر حملہ کر دیا، جس کے نتیجے میں وہ شدید زخمی ہو گیا۔
اطلاعات کے مطابق زخمی کی شناخت 53 سالہ مظفر احمد گوجرپٹھان ولد رحمت اللہ گوجرپٹھان، ساکن پٹھان محلہ، گاؤرن کے طور پر ہوئی ہے۔ عینی شاہدین کے مطابق ریچھ اچانک آبادی والے علاقے میں داخل ہوگیا اور مرکزی بازار میں موجود مظفر احمد پر حملہ آور ہوگیا، جس سے وہ شدید زخمی ہوگیا۔
واقعے کے فوراً بعد مقامی لوگوں نے ہمت کا مظاہرہ کرتے ہوئے زخمی شخص کو ریچھ کے چنگل سے بچایا اور فوری طور پر قریبی طبی مرکز منتقل کیا، جہاں ڈاکٹروں نے اسے ابتدائی طبی امداد فراہم کی۔ تاہم زخموں کی نوعیت کو دیکھتے ہوئے انہیں مزید بہتر علاج کے لیے جی ایم سی اننت ناگ ریفر کر دیا گیا۔ جہاں ماہر ڈاکٹروں کی نگرانی میں ان کا علاج جاری ہے۔
واقعے کے بعد علاقے میں خوف و ہراس کی لہر دوڑ گئی ہے۔ مقامی باشندوں نے محکمہ جنگلات اور وائلڈ لائف حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ آبادی والے علاقوں میں جنگلی جانوروں کی مسلسل نقل و حرکت کا سنجیدگی سے نوٹس لیا جائے اور ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے مؤثر اقدامات کیے جائیں تاکہ مستقبل میں انسانی جانوں کو خطرات سے محفوظ رکھا جا سکے۔
واضح رہے کہ حالیہ عرصے کے دوران مختلف علاقوں میں جنگلی ریچھوں کی آبادی کی جانب نقل و حرکت کے واقعات میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے، جس کے باعث مقامی لوگوں میں تشویش پائی جا رہی ہے۔ عوام نے متعلقہ حکام سے اپیل کی ہے کہ متاثرہ علاقوں میں نگرانی بڑھائی جائے اور ریچھوں کو جنگلات کی جانب واپس بھیجنے کے لیے فوری کارروائی کی جائے۔ وہی واقعے کی نوعیت کو دیکھتے ہوئے محکمہ وائلڈ لائف نے عوام سے احتیاط برتنے کی اپیل ہے۔