ETV Bharat / jammu-and-kashmir
کوٹ بھلوال جیل میں قید پاکستانی قیدی دورانِ علاج انتقال کر گیا
پولیس ذرائع کا کہنا ہے کہ واقعے کے حوالے سے تمام ضروری قانونی ضابطے مکمل کیے جا رہے ہیں اور معاملے کی جانچ جاری ہے۔
Published : January 22, 2026 at 8:45 PM IST
جموں(محمد اشرف گنائی): جموں کی کوٹ بھلوال جیل میں قید ایک پاکستانی قیدی دورانِ علاج انتقال کر گیا۔پولیس ذرائع کے مطابق متوفی قیدی کی شناخت محمد رفیق ساکنِ پاکستان کے طور پر کی گئی ہے، جو فارین ایکٹ کے تحت نظر بند تھا۔ ذرائع نے مزید بتایا کہ قیدی کی طبیعت بگڑنے کے بعد اسے 21 جنوری کو گورنمنٹ میڈیکل کالج جموں منتقل کیا گیا،جہاں وہ 21 اور 22 جنوری کی درمیانی شب علاج کے دوران دم توڑ گیا-
پولیس ذرائع کا کہنا ہے کہ واقعے کے حوالے سے تمام ضروری قانونی ضابطے مکمل کیے جا رہے ہیں اور معاملے کی جانچ جاری ہے۔ تاہم ابھی تک سرکاری طور پر یہ جانکاری نہیں دی گئی کہ کیا پاکستانی قیدی کی لاش پاکستان بھیجی جائے گی یا پھر جموں میں ہی آخری رسومات ادا کی جائے گی۔
واقعے کی تصدیق کرتے ہوئے گورنمنٹ میڈیکل کالج جموں کے میڈیکل سپرنٹنڈنٹ ڈاکٹر وریندر ترشال نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا کہ قیدی کو بخار (پائریکسیا) اور ذہنی حالت میں بگاڑ (الٹرڈ سینسوریم) کے ساتھ اسپتال لایا گیا تھا اور وہ زیرِ علاج تھا، تاہم علاج کے دوران اس کی موت واقع ہو گئی۔ڈاکٹر ترشال کے مطابق متوفی قیدی کی لاش کو قانونی کارروائی اور پوسٹ مارٹم کے لیے جی ایم سی جموں کے مردہ خانے منتقل کر دیا گیا ہے۔