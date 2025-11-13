ETV Bharat / jammu-and-kashmir
گورنمنٹ ڈگری کالج راجپورہ پلوامہ میں کثیر لسانی محفلِ مشاعرہ کا انعقاد
جموں وکشمیر کے ضلع پلوامہ کے گورنمنٹ ڈگری کالج راجپورہ میں منعقدہ مشاعرے میں نامور شعرا نے شرکت کی۔
Published : November 13, 2025 at 5:01 PM IST
پلوامہ (سید عادل مشتاق): گورنمنٹ ڈگری کالج راجپورہ پلوامہ کے زیرِ اہتمام ایک شاندار کثیر لسانی محفلِ مشاعرہ کا انعقاد کیا گیا، جس کا اہتمام شعبۂ انگریزی، اردو اور کشمیری کے اشتراک سے کیا گیا تھا۔
اس ادبی تقریب میں وادی کے مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے والے معروف شعراء نے شرکت کی اور اپنے خوبصورت کلام سے سامعین کو محظوظ کیا۔ پروگرام کی صدارت پرنسپل گورنمنٹ ڈگری کالج راجپورہ پروفیسر غزالہ غیاث نے کی، جبکہ ندیم شوقیہ، ادریس بدرانی، پرویز گلشن اور ڈاکٹر آفتاب احمد سمیت کئی دیگر معروف شعراء نے اپنے منفرد اشعار سے محفل کو جِلا بخشی۔
اس موقع پر پرنسپل پروفیسر غزالہ غیاث نے اظہارِ خیال کرتے ہوئے کہا کہ کالج ہر سال اس طرح کی ادبی تقریبات منعقد کرتا ہے، جس کا مقصد نوجوانوں میں زبان و ادب سے دلچسپی، ثقافتی وابستگی اور تخلیقی صلاحیتوں کو فروغ دینا ہے۔
انہوں نے مزید کہا کہ اس طرح کے پروگرام نہ صرف طلباء میں ادبی ذوق پیدا کرتے ہیں بلکہ مختلف زبانوں کے درمیان ہم آہنگی اور محبت کا پیغام بھی دیتے ہیں۔ تقریب کے اختتام پر سامعین نے شعراء کے کلام کو خوب سراہا اور لطف انداز ہوئے، کالج انتظامیہ کی اس ادبی کاوش کو قابلِ ستائش قرار دیا۔