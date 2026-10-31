وزیر اعلیٰ جموں و کشمیر عمر عبداللہ اور معروف صحافی ندھی رازدان رشتۂ ازدواج میں منسلک

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وزیر اعلیٰ جموں و کشمیر عمر عبداللہ اور معروف صحافی ندھی رازدان رشتۂ ازدواج میں منسلک
عمرعبداللہ نے 'ایکسپر ایک مختصر پوسٹ شیئر کی، جس میں انہوں نے ندھی کو ٹیگ کرتے ہوئے لکھاکہ "کل ایک نئے سفر کا آغاز ہوا"
Published : October 31, 2026 at 4:41 PM IST|
Updated : October 31, 2026 at 5:05 PM IST
سرینگر: جموں و کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ، صحافی ندھی رازدان کے ساتھ رشتۂ ازدواج میں منسلک ہو گئے ہیں۔ نوبیاہتا جوڑے نے ہفتے کے روز اپنی شادی کا باضابطہ اعلان کیا۔ عمر عبداللہ نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم 'ایکس' پر ایک مختصر مگر پُراثر پوسٹ شیئر کی، جس میں انہوں نے ندھی رازدان کو ٹیگ کرتے ہوئے لکھاکہ "کل ایک نئے سفر کا آغاز ہوا"۔ جواب میں ندھی نے بھی مزاحیہ انداز میں عمر عبداللہ کو ٹیگ کرتے ہوئے لکھاکہ "It's done bro OmarAbdullah@" (معاملہ طے پا گیا بھائی)۔
ان اعلانات کے ساتھ تصاویر بھی شیئر کی گئیں، جن میں جوڑے کی شادی کی تقریبات اور ان کے ملبوسات کی جھلک دیکھی جا سکتی ہے۔ ایک تصویر میں ندھی رازدان روایتی سرخ لباس زیب تن کیے ہوئے نظر آ رہی ہیں، جس پر سونے اور چاندی کے دھاگوں سے نفیس کڑھائی کی گئی تھی۔ انہوں نے اس کے ساتھ ہم رنگ دوپٹہ اور دیدہ زیب روایتی زیورات پہنے ہوئے تھے۔ دوسری جانب عمر عبداللہ نے گہرے نیلے (نیوی بلیو) رنگ کا بند گلا سوٹ منتخب کیا، جس کے ساتھ میچنگ پاکٹ اسکوائر بھی لگا رکھا تھا۔
A new journey began yesterday 💍@Nidhi https://t.co/BXbdLq2d1H— Omar Abdullah (@OmarAbdullah) October 31, 2026
لکڑی کی سیڑھیوں پر نوبیاہتا جوڑے کی تصویر کھینچی گئی، جہاں روایتی طرز کی اندرونی سجاوٹ تقریب کے وقار میں اضافہ کر رہی تھی۔ دیگر تصاویر میں ندھی رازدان ہلکے سبز (سیج گرین) رنگ کی ریشمی ساڑھی میں نظر آئیں، جس پر سنہری پھولوں کا نفیس کام تھا۔ اس کے ساتھ انہوں نے کریمی گولڈن رنگ کا بلاؤز، روایتی مانگ ٹیکا اور خوبصورت چوڑیاں پہن رکھی تھیں۔ ان کے ہاتھوں پر لگی مہندی کے دلکش ڈیزائن روایتی حسن کو مزید نکھار رہے تھے۔
عمر عبداللہ نے ان کے لباس سے ہم آہنگ ہوتے ہوئے خاکی مائل سرمئی کُرتا پاجامہ زیب تن کیا، جس پر کریم رنگ کی ٹیکسچرڈ نہرو جیکٹ اور نفاست سے تہہ کیا ہوا پاکٹ اسکوائر سجا تھا۔ شادی کے ملبوسات کے علاوہ تصاویر میں دونوں کے پُرسکون اور پُرمسرت لمحات بھی نمایاں تھے۔ ایک تصویر میں ندھی رازدان کھلکھلا کر ہنستی نظر آ رہی ہیں، جبکہ عمر عبداللہ بھی ان کے ساتھ مسکراتے ہوئے اس لمحے سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔
ایک اور تصویر میں دونوں کو گلابی اور سفید گلاب کے پھولوں سے سجے پس منظر کے سامنے دیکھا جا سکتا ہے۔ ان کے چہروں کے تاثرات، کھلکھلاتی ہنسی سے لے کر پُروقار مسکراہٹ تک، اس پُرمسرت موقع کی خوشی اور باہمی ہم آہنگی کی عکاسی کر رہے تھے۔ اگرچہ دونوں میں سے کسی نے بھی شادی کے مقام یا تقریب کی تفصیلات ظاہر نہیں کیں، تاہم سوشل میڈیا پر ان کے اعلانات سے اشارہ ملتا ہے کہ شادی کی رسم جمعہ (30 اکتوبر 2026ء) کو ادا کی گئی۔
البتہ جوڑے کے قریبی ذرائع کا کہنا ہے کہ ہفتے کی شام نئی دہلی میں ایک استقبالیہ (ولیمہ) کی تقریب رکھی گئی ہے، جس میں صرف قریبی دوستوں اور خاندان کے افراد کی شرکت متوقع ہے۔ یہ عمر عبداللہ اور ندھی رازدان دونوں کی دوسری شادی ہے۔ عمر عبداللہ کی پہلی شادی یکم ستمبر 1994ء کو پائل ناتھ سے ہوئی تھی، جن سے ان کے دو بیٹے ظاہر اور ضمیر ہیں۔ اطلاعات کے مطابق وہ 2009ء سے الگ رہ رہے تھے، اور عمر عبداللہ نے ستمبر 2011ء میں عوامی سطح پر علیحدگی کی تصدیق کی تھی۔ ان کے درمیان طلاق کا معاملہ کئی برسوں تک حل طلب رہا۔ بالآخر جولائی 2026ء میں سپریم کورٹ نے دونوں فریقین کے مابین ثالثی کے ذریعے باہمی تصفیہ طے پانے کے بعد آئین کے آرٹیکل 142 کے تحت باہمی رضامندی سے شادی تحلیل کرنے کی منظوری دی۔
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دوسری جانب ندھی رازدان کی پہلی شادی صحافی اور مصنف نیلیش مشرا کے ساتھ ہوئی تھی۔ دونوں 2005ء میں رشتۂ ازدواج میں منسلک ہوئے تھے، جس کے بعد 2007ء میں ان کے درمیان علیحدگی اور طلاق ہو گئی تھی۔ عمر عبداللہ اور ندھی رازدان کے تعلقات کے حوالے سے قیاس آرائیاں گزشتہ کئی برسوں سے گردش کر رہی تھیں اور عوام و میڈیا کی خاصی توجہ کا مرکز بنی ہوئی تھیں۔