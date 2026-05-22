آوارہ کتوں سے متعلق سپریم کورٹ کے حکم کے بعد نئی بحث چھڑ گئی ہے
وادی کشمیر میں آوارہ کتوں کے کاٹنے کے واقعات عوامی مسئلہ بن چکا ہے، متعلقہ محکمے اس مسئلے سے نمٹنے میں ناکام رہا ہے۔
Published : May 22, 2026 at 10:20 PM IST
سرینگر( پرویز الدین) آوارہ کتوں سے متعلق حالیہ سپریم کورٹ کے حکم کے بعد ایک نئی بحث چھڑ گئی ہے ۔حکم کے مطابق حکام کو پاگل، لاعلاج یا واضح طور پر خطرناک اور جارحانہ آوارہ کتوں کو ہلاک کرنے کی اجازت دی گئی ہے ۔ایسے میں اب انسانی حقوق اور حیوانہ بہبود کے بیچ توازن پر بحث ہورہی ہے۔
وادی کشمیر میں آوارہ کتوں کے کاٹنے کے واقعات عوامی مسئلہ بن چکا ہے اور متعلقہ محکمے اس مسئلے سے نمٹنے پر ابھی تک ناکام ہی نظر آرہا ہے۔ اعداو شمار کے مطابق گزشتہ دس برس کے دوران 58 ہزار سے زائد شہری، کتوں کے کاٹنے کا شکار ہوئے ہیں اور اس میں مسلسل اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے۔لیکن اس کے باوجود حکام جاگ نہیں رہے ہیں۔سرینگر اور دیگر قصبہ جات میں شہریوں کی جانب سے فضلہ ڈالنے اور انتظامیہ کی طرف سے اس فضلہ کو جمع کرنے اور اس کو ٹھکانے لگانے کے ناقص انتظامات سے کتوں کی آبادی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اگرچہ عام لوگوں کی شکایتیں اور دباؤ کی وجہ سے انتظامیہ نے چند برس قبل آوارہ کتوں کی سٹریلیزیشن یا نس بندی شروع کی تھی۔ تاہم سست رفتاری کے باعث یہ جدید طریقہ بے سود ثابت ہو رہا ہے۔ سرینگر میونسپل کارپوریشن واحد بلدیاتی ادارہ ہے جس نے آوارہ کتوں کی نس بندی کا سلسلہ شروع کیا ہے تاہم کشمیر کے دیگر نو اضلاع میں انتظامیہ کے پاس اس طرح کا کوئی نظام موجود نہیں ہے۔
ادھر حیوانی حقوق کے کارکنان خبر دار کرتے ہیں کہ اگرچہ سپریم کورٹ کا حکم اگرچہ صرف خطرناک یا پاگل کتوں تک محدود ہے اور ویٹرنری جانچ سے مشروط ہیں لیکن اس کا غلط استعمال ہوسکتا ہے۔ کیونکہ انیمل برتھ کنڑول کا نظام تقریباً غیر فعال ہے گزشتہ کئی مہینوں سے سرینگر میں کسی بھی کتے کی نس بندی (اسٹرلائزیش) نہیں کی گئی۔ سرینگر میونسپل کارپوریشن کے کمشنر نے اسے جلد فعال کرنے کا وعدہ کیا ہے۔تاہم لوگوں کا ماننا ہے کہ نس بندی کرنے کے ساتھ ساتھ میونسپل اداروں کو فضلہ ٹھکانے لگانے کے جدید طریقوں کا بھی استعمال کرنا لامحال ہے کیونکہ کھانا دستیاب ہونے سے بھی کتوں کی آبادی میں اضافہ ہورہا ہے۔
ایسے میں جموں و کشمیر حکومت نے اس سال فروری میں اسبملی میں بتایا تھا کہ 2018 سے اب تک سرینگر میونسپل کارپوریشن نے 15266 کتوں کی نس بندی کی ہے۔تفصیلات کے مطابق 2023 میں 6964 اور 2024 میں 7546 نس بندیاں کی گئیں ہیں جبکہ اگست ۔ ستمبر 2025 میں 935 کیسز انجام دئیے گئے ہیں۔اس کے بعد یہ عمل رک گیا یے۔
سپریم کورٹ نے حال ہی میں کہا کہ حکام قانونی طور پر جائز اقدامات کر سکتے ہیں جن میں ایسے کتوں کو بلاک کرنا بھی شامل ہے جو کہ پاگل یا واضح طور پر خطرناک ہوں،بشترکہ ویٹرینری جانچ اور پروینشن آف کرولٹی ٹو انیمیلز ایکٹ اور برتھ کنڑول کے قواعد پر عمل کیا جائے۔عدالت نے ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کو ہدایت دی کہ وہ حساس عوامی مقامات پر آوارہ کتوں کو روکنے کے لیے سخت اقدامات کریں۔ عدالت نے خبر دار کیا ہے کہ احکامات پر عمل نہ کرنے کی صورت میں حکام کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی ہوسکتی ہے۔
جموں وکشمیر پہلے بھی ان کارروائیوں اور عمل در آمد کے بحث میں شامل رہا ہے کیوں یہاں آوارہ کتوں کی تعداد اور کاٹنے کے واقعات زیادہ یے۔ایسے میں سپریم کورٹ نے انسانی پر کتوں کے بڑھتے حملوں کی حقیقت کو تسلیم کیا ہے اور اس بات زور دیا ہے کہ شہریوں کو عوامی مقامات پر بغیر خوف کے نقل وحرکت کا حق حاصل ہے۔تاہم کشمیر میں انیمیل ویلفئیر بورڈ کی عدم موجودگی، جانچ اور جانوروں کو رکھنے کے بنیادی ڈھانچے کی کمی کے باعث حیوانی حقوق کے کارکنان اس حکم کو" مارنے کا لائسنز" قرار دے رہے ہیں۔
ادھر ماہرین کہتے ہیں کہ آوارہ کتوں کی بڑھتی ہوئی تعداد، آبادی کو قابو میں رکھنے کے اقدامات کی کمی اور مناسب انفراسٹرکچر نی ہونے کے باعث صورتحال مزید خراب ہوسکتی یے۔جموں و کشمیر کے شہری علاقوں میں سال 2023 میں ایک لاکھ سے زیادہ کتوں کی گنتی ہوئی ہے جن میں صرف سرینگر شہر میں 60 ہزار سے زائد آوارہ کتے پائے گئے۔ حکومت کی طرف سے نس بندی (اسٹرلائزیشن) اور ویکسینیشن جیسے اقدامات کے باوجود دو برسوں میں دو لاکھ سے زیادہ افراد کو کتوں نے کاٹا، جس سے عوامی تحفظ پر شدید خدشات پیدا ہوئے ہیں۔
اعداد و شمار محکمہ کے مطابق 2023 میں کیے گئے سروے کے مطابق شہری علاقوں میں آوارہ کتوں کی تعداد 1,52,775 تھی، جبکہ صرف سرینگر میں 64,416 آوارہ کتے موجود تھے۔ 2023 کے بعد کوئی نیا سروے نہیں ہوا اور امکان ہے کہ پچھلے دو برسوں میں یہ تعداد مزید بڑھ گئی ہوگی۔
وارہ کتوں کی بڑھتی تعداد کے ساتھ ساتھ ان کے انسانوں پر حملہ کرنے اور کاٹنے کے واقعات میں بھی اضافہ ہوا ہے۔حالانکہ حکومت نے ان کی افزائش روکنے کے پروگرام شروع کیے ہیں۔
محکمہ صحت کے مطابق 2024 اور 2025 میں جموں و کشمیر میں کتوں کے کاٹنے کے کم از کم 2,06,460 کیسز سامنے آئے۔ جموں خطے میں 1,26,844 کیسز رپورٹ ہوئے، جہاں 2024 میں 54,863 سے بڑھ کر 2025 میں 71,981 ہو گئے۔کشمیر میں اسی عرصے کے دوران 79,616 کیسز سامنے آئے، جن میں 2024 میں 38,902 اور 2025 میں 40,714 کیسز شامل ہیں۔ سرینگر شہر میں سب سے زیادہ 35,174 کیسز رپورٹ ہوئے۔
کتوں اتنی بڑی تعداد کے باوجود کتوں کی نس بندی کا عمل سست روی کا شکار ہے۔ سرینگر میونسپل کارپوریشن نے ستمبر 2023 سے ستمبر 2025 تک 21,600 کتوں کی نس بندی کی، جبکہ جموں میونسپل کارپوریشن نے اسی مدت میں صرف 13,730 کتوں کی نس بندی انجام دی۔ اس کے علاوہ دیگر شہری اداروں میں 7,870 کتوں کی نس بندی کی گئی۔